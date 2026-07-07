Rákay Philip 100 millió forint osztalékot vesz ki tanácsadó cégéből

osztalék;pénzügyek;Rákay Philip;

2026-07-07 14:27:00 CEST

A producer a választások után arról beszélt, fél, hogy az új hatalom a céges pénzügyekbe fog belekötni

A 125,9 millió forintos tavalyi profitból 100 millió forintot osztalékként vesz ki Rákay Philip a Norton Consulting Zrt.-ből – írja a hvg.hu a cég 2025-ös éves beszámolója alapján.

A tanácsadó cég egyedüli tulajdonosa május 12-én döntött erről, a fennmaradó 25,9 millió forint az eredménytartalékban marad.

A vállalat tavaly 372 millió forint bevételhez jutott. A beszámolóban 82,7 millió forint közelebbről nem részletezett kiadás szerepel az „egyéb ráfordítások” soron, emellett 32,5 millió forint értékcsökkenési leírást és 9,8 millió forint személyi jellegű ráfordítást tüntettek fel.

Rákay Philip a választás után néhány nappal arról beszélt, attól tart, hogy a Tisza-kormány vizsgálódni kezd a céges pénzügyekkel kapcsolatban. „Most az jön, hogy egyesével mindannyiunkat, akik emblematikus alakjai voltak ennek, így vagy úgy el fogják kezdeni megrángatni. Lesznek, akiket közülünk is el fognak vinni kihallgatásokra. Jön majd a NAV, és mindenféle vegzálás jön” – fogalmazott.