Mélyponton az infláció, már az árrésstop kivezetését sürgetik a kereskedők

KSH;fogyasztói árak;infláció;árrésstop;

2026-07-07 12:30:00 CEST

Júniusban érhette el idei mélypontját a magyar infláció, a következő hónapokban azonban ismét fokozatos emelkedés jöhet az aszály és az árrésstop kivezetése nyomán – értékelték a Központi Statisztikai Hivatal friss adatait szakértők. A ma közzétett adatok szerint 2026 júniusában a fogyasztói árak átlagosan 1,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, májushoz képest pedig stagnáltak.

A KSH adatai szerint az élelmiszerek éves összevetésben mindössze 0,2 százalékkal drágultak júniusban, viszont a vendéglátási szolgáltatások nélkül számított élelmiszerárak már csökkentek. Az egyes termékcsoportok között jelentős különbségek alakultak ki, több alapvető élelmiszer ára mérséklődött. Így a húskonzerv 26,9 százalékkal, a vaj és vajkrém 12,9 százalékkal, a sertéshús 10,9 százalékkal, a sajt 9,1 százalékkal, a tej pedig 7,7 százalékkal lett olcsóbb egy év alatt. Ugyanakkor drágult például a burgonya, a büféáru és az eszpresszókávé is.

Továbbra is az átlagos infláció felett emelkedett a szolgáltatások ára, ami júniusban 4 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Ezen belül különösen gyors volt a drágulás a teherszállításnál, a színházaknál, a külföldi üdüléseknél, a postai szolgáltatásoknál, a járműjavításnál, valamint az egészségügyi szolgáltatásoknál. A háztartási energia ára összességében 2,3 százalékkal csökkent, ezen belül a vezetékes gáz ára 7,5 százalékkal mérséklődött, miközben az elektromos energia ára 2,3 százalékkal nőtt. A tartós fogyasztási cikkek ára 1,9 százalékkal emelkedett, az üzemanyagok ára pedig 1,6 százalékkal lett magasabb az előző év júniusához képest.

Havi összevetésben, azaz májushoz képest a fogyasztói árak stagnáltak. Konkrétan: az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal csökkent, miközben a szolgáltatások ára 0,3 százalékkal emelkedett. Ugyanakkor a nyári szezonhoz kapcsolódó kiadások közül a belföldi üdülések ára egy hónap alatt 2,3 százalékkal nőtt, a külföldi üdüléseké pedig 0,6 százalékkal emelkedett.

A piaci értékelések szerint az alacsony infláció éves mélypont, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy az év végéig is ezen a szinten marad az árindex.

Kiss Péter, az Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési igazgatója szerint az élelmiszerek és az üzemanyagok terén tapasztalt kedvező folyamatok, valamint az erős forint egyaránt hozzájárultak az éves infláció alacsony szintjéhez. A szakértő úgy véli, hogy a júniusi adat már az idei inflációs mélypontot jelenti, az év hátralévő részében pedig ismét emelkedést vár, aminek nyomán év végére 3,1 százalék körül alakulhat a pénzromlás üteme. Kiss Péter szerint a kedvező inflációs trendek támogatják a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentési ciklusát, erősíthetik az állampapírok iránti keresletet, ugyanakkor a további kamatvágások mérsékelhetik a forint erősödésének lehetőségét.

Továbbra is jócskán a negatív tartományban maradt, -2,4 százalék a kiskereskedelmi forgalomban kapható (vendéglátás nélküli) élelmiszerek árindexe, vagyis a mai árak átlagosan alacsonyabbak, mint egy évvel korábban - kommentálta a KSH adatait az Országos Kereskedelmi Szövetség. Hozzátették: az élelmiszerek árcsökkentését a külpiaci trendek különösen az erős forint mellett támogatják a dráguló energia, a növekvő fuvarköltségek, és a mezőgazdaságot sújtó aszály ellenére is.

Keresleti oldalról semmilyen inflációs nyomás nincs, a lakosság továbbra is óvatosan várja a gazdasági növekedés beindulását - közölte az OKSZ. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben mindössze 3,2 százalékkal emelkedett a forgalom májusban a megelőző év azonos időszakához képest. Mindeközben a külpiaci árak kedvezőek, így az élelmiszerek felől semmilyen inflációs nyomásnak nincs jele.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint mindez kedvező feltételeket termet az új kormány számára ahhoz, hogy gyorsan megvalósítsa elképzeléseit, és kivezesse az árrésstopot a piacról.

A szövetség hangsúlyozta, hogy véleményüket osztja Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, és tovább erősíti az is, hogy "amennyiben mindez az EU-s jogba ütköző, diszkriminatív és árfelhajtó hatású kiskereskedelmi különadó megszüntetésével párosul, akkor ezek a döntések a teljes ellátási láncban éreztetni fogják pozitív hatásukat."

Összességében továbbra is egy nagyon alacsony inflációs környezet jellemzi a magyar gazdaságot, a hazai pénzromlás mértéke az eurózóna 2,8 százalékos inflációjától is elmarad - mutatott rá Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki más szakértőkhöz hasonlóan magasabb, 1,9 százalékos értéket várt júniusra. Hozzátette: a szolgáltatások inflációja ugyan továbbra is az átlag felett alakul, de ezen a területen is látszik némi enyhülés, az éves drágulás üteme ugyanis májusról júniusra 4,3 százalékról 4 százalékra mérséklődött. Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a korábbi kormányzati ágazati megállapodások árfékező hatása kifut, ezért már júliusban ismét gyorsulhat a szolgáltatások áremelkedése. A közgazdász szerint az idei infláció legnagyobb kockázatát az aszály jelentheti, amely a gyengébb termésen keresztül ismét felfelé hajthatja az élelmiszerárakat, emellett az árrésstop esetleges kivezetése is mérsékelt inflációs kockázatot hordoz.