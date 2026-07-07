Áder János mond beszédet Orbán Viktor „önkényuralom elleni” tüntetésén

Fidesz;Orbán Viktor;tüntetés;Áder János;Sulyok Tamás;

2026-07-07 15:40:00 CEST

A volt miniszterelnök önkénytől tart, félti a jogállamot és a demokráciát.

Arra hívunk minden felelősen gondolkodó magyart, hogy csütörtökön 18:00 órakor legyen ott a Sándor-palota előtt, és közösen, békésen emeljük fel hangunkat az önkényuralom ellen - írta a Facebookon Magyarország korábbi teljhatalmú miniszterelnöke, Orbán Viktor.

A poszt érdemi része, hogy a volt miniszterelnök bejelentette, Áder János korábbi köztársasági elnök mond beszédet a tüntetésen. Orbán Viktor szerint „ami ma a köztársasági elnökkel (Sulyok Tamás - a szerk.) történik, az holnap bárkivel megtörténhet.” Ez alatt arra gondolt, hogy „aki nem tetszik a miniszterelnöknek, azt megfélemlítik, fenyegetik, az állásából kirúgják.”

„Ebből legyen elég! Ne engedjük, hogy az önkény győzzön. Álljunk ki közösen a jogállamiság és a demokratikus értékek mellett. Tiltakozzunk az önkényuralom ellen!” - olvasható Orbán Viktor bejegyzésében, amely sorokat korábban akár egy tetszőleges momentumos vagy párbeszédes, esetleg DK-s képviselő is megfogalmazhatta volna.

A Stop Önkény! elnevezésű demonstrációt egyébként egyelőre nem övezi túl nagy várakozás, cikkünk írásáig mindössze 458-an jelezték, hogy ott lesznek és további 1,4 ezer ember fejezte ki érdeklődését reakció formájában. „Magyar Péter benyújtotta az Alaptörvény 17. módosítását, amely lebontja a jogállamot és intézményesíti az önkényt. Egy tollvonással váltanák le a köztársasági elnököt, menesztenék az alkotmánybírákat és korlátoznák a szabad választójogod. Azt hiszik, hogy bármit megtehetnek. Gyere el te is, tiltakozzunk együtt az önkényuralom ellen!” - olvasható az esemény leírásában.