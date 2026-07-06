Tüntetést szervez az Alaptörvény módosítása ellen a Fidesz, Magyar Péter szerint ezen még Isztambulban is hangosan felnevettek

Orbán Viktor;tüntetés;Rétvári Bence;Gulyás Gergely;Alaptörvény-módosítás;Sulyok Tamás;Magyar Péter;

2026-07-06 14:02:00 CEST

Mint a tolvaj, aki rendőrért kiált – állapította meg a miniszterelnök.

„Stop Önkény!” – ezzel a felkiáltással hirdetett tüntetést a Fidesz és a KDNP csütörtök estére, 18 órára a Sándor-palotához. Az erről szóló bejegyzésében Orbán Viktor korábbi miniszterelnök azt üzente: „A Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást. Ne hagyjuk!”

Mint ismert, Magyar Péter szombaton jelentette be, hogy benyújtja az Alaptörvény újabb módosítását, 2012 óta már a tizenhetediket. A lényeget 12 pontban szedte össze:

12 éves (vagy három ciklusos) időkorlát az országgyűlési képviselőknek,

a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése,

függetlenebb Alkotmánybíróság, 70 éves életkori határ bevezetése,

erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása,

Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása,

kevesebb sarkalatos törvény,

az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása,

a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése,

a közpénz védelmének erősítése,

a vármegyék visszanevezése megyékre,

az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata,

az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése. Egységes rendészeti igazgatás.

Gulyás Gergely, a Fidesz és Rétvári Bence, a KDNP képviselőcsoportjának vezetője hétfőn közös sajtótájékoztatót tartott a témában. A volt Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a Tisza-kormány Alaptörvény-módosításával kapcsolatban tárgyalt a Fidesz és a KDNP frakciószövetség, megvitatták az előterjesztést, és botrányosnak tartják azt. – Soha senki ilyen módon az alkotmányozó többséggel nem élt vissza, mint amire a mostani kormánykoalíció kísérletet tesz – mondta. Hozzátette, ennek része

a köztársasági elnök megalázása, a köztársasági elnöki intézmény megalázása,

az országgyűlési képviselők esetén egy olyan szabályozás, ami gyakorlatilag a választópolgárok aktív és a képviselők passzív választójogát korlátozza, ami lehetetlenné teszi, hogy bármely ellenzéki frakció legalább fele újrainduljon a választásokon.

az Alkotmánybíróság lefejezése, több alkotmánybíró eltávolítása.

a nemzeti vagyon eddigi minősített védelmének a megszüntetése.

a termőföldre vonatkozó kétharmados szabályok kiiktatása és egyszerű többségi szabállyá változtatása.

Szerinte a javaslatból esetleg az alkotmánybírósági hatáskörök helyreállítása előremutató. – A frakció hosszan tárgyalt, és még tovább is fog tárgyalni ezekről a döntésekről, illetve az alkotmánymódosításról és az erre adandó válaszokról – mondta Gulyás Gergely, majd bejelentette, hogy csütörtökön 6 órakor tüntetést tartanak a Sándor-palota előtt, tiltakozva az alkotmánymódosítás ellen. Egyben azt ígérte, a következő napokban további részleteket közölnek majd. Megjegyezte, szerinte a kormány a leghelyesebben azt tenné, ha visszavonná az előterjesztést, az eljárást pedig elfogadhatatlannak nevezte.

Rétvári Bence egyebek mellett arról beszélt, Európában nem látni ilyen példákat, és szerinte személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogalkotással igyekeznek mindenkit kiiktatni a közéletből, aki rajtuk kívül áll. – Magyar Péter a saját ellensúlyait is maga akarja kinevezni, maga akarja delegálni mindenhova, miközben pont ennek az ellenkezőjét ígérte a kampányban. Azt ígérte a választóinak, hogy ha rá szavaznak, akkor Magyarországon erősödik a demokrácia – jelentette ki.

Magyar Péter miniszterelnök a tüntetés bejelentésére a Facebook-oldalán úgy reagált: „Még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett. Mint a tolvaj, aki rendőrért kiált.”