Megérkezett a közmédia székházába az új vezetés

Megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) székházába kedd délelőtt Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden a Magyar Távirati Irodával (MTI).
Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, hogy a közmédia az elmúlt évek után végre hiteles, objektív és független intézmény legyen.
Mint írták, Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel az átmeneti időszakban, Bodacz Balázs a hírigazgatóságét felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át, és Teszáry Sára a PR- és marketingosztály vezetéséért felel, illetve a szóvivői feladatokat látja majd el.
Az átmeneti időszak lezárását követően a közmédia végleges vezetőjének kiválasztása nyílt pályázati eljárásban, társadalmi és szakmai egyeztetést követően történik meg.Abszolúte van igény Magyarországon kulturális műsorokra, az MTVA csak két dolgot ejtett: a valóságot és a fiatalokat