Megérkezett a közmédia székházába az új vezetés

sajtó;közmédia;MTVA;

2026-07-07 15:23:00 CEST

Feladatuk, hogy ismét hiteles, objektív és független intézmény legyen a közmédia.

Megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) székházába kedd délelőtt Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden a Magyar Távirati Irodával (MTI).

Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, hogy a közmédia az elmúlt évek után végre hiteles, objektív és független intézmény legyen.

Mint írták, Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel az átmeneti időszakban, Bodacz Balázs a hírigazgatóságét felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át, és Teszáry Sára a PR- és marketingosztály vezetéséért felel, illetve a szóvivői feladatokat látja majd el.

Az átmeneti időszak lezárását követően a közmédia végleges vezetőjének kiválasztása nyílt pályázati eljárásban, társadalmi és szakmai egyeztetést követően történik meg.