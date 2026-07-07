„A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel” - Leállt az M1 adása, a közmédia bocsánatot kér a nézőktől a hazugságokért

M1;közmédia;hírszolgáltatás;

2026-07-07 16:27:00 CEST

Egy felirat fogadja azokat, akik a csatornára kapcsolnak.

Átmenetileg felfüggesztette műsorszolgáltatását az M1.

„A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!” - olvasható a képernyőn. A közmédia többi, tematikus csatornája zavartalanul sugároz tovább.

A hirado.hu oldalra kattintva is ez fogadja az oda látogatókat. A Kossuth Rádión a Bartók Rádió adása hallható, a többi csatornán pedig folyamatosan megy a műsor. Magyar Péter egy, az M1 oldalán elhelyezett kommentben csak annyit írt: történelmi nap

Mint korábban hírt adtunk róla, a közmédia új vezetése sorra hívja be az eddigi, Fidesz által irányított állami média fontos szereplőit, s azonnali hatállyal felmentik őket a munkavégzés alól. A Telex információi szerint azonnal kirúgták Császár Attilát, a fideszes állami média egyik legismertebb riporterét, őt két biztonsági őr kísérte ki. Ugyancsak menesztették többek közt Siklósi Beatrixot, a Kossuth Rádió csatornaigazgatóját, valamint Olbort Anett technológiai igazgatót.