Menesztették az M1 csatornaigazgatóját, Németh „Pitbull” Zsoltot

Németh Zsolt;MTVA;Németh Balázs;állami média;

2026-07-07 13:27:00 CEST

Felállt az MTVA átmeneti vezetése.

Horváth P. András, az MTVA múlt héten kinevezett átmeneti vezérigazgatója felmentette a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 „Pitbull” néven ismert csatornaigazgatóját - értesült a Telex közmédiához közeli forrásokból. A lap úgy tudja, távozott Mezei Zsolt tartalomszolgáltatási igazgató-helyettes is. Kettejük közül Pitbullt sikerült elérni telefonon, aki azonban csak annyit reagált, hogy semmit nem tud megerősíteni, szeretné ezt tisztességesen csinálni, ahogy eddig, forduljanak az MTVA-hoz.

Az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel azt közölte, megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel az MTVA székházába kedden délelőtt Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója. Mint írták, Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel az átmeneti időszakban, Bodacz Balázs a hírigazgatóságért felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át, Teszáry Sára pedig a PR és marketing osztály vezetéséért felel, illetve a szóvivői feladatokat látja majd el.

Az MTVA közleménye eképp fogalmaz: „Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, hogy a közmédia az elmúlt évek után végre hiteles, objektív és független intézmény legyen.” Az átmeneti időszak lezárását követően a közmédia végleges vezetőjének kiválasztása nyílt pályázati eljárásban, társadalmi és szakmai egyeztetést követően történik meg - írták.

Németh Balázs fideszes országgyűlési képviselő, a Fidesz és az Orbán-kormány szócsöveként működő M1 korábbi műsorvezetője a Facebookon politikai leszámolást emlegetett. „Hétfőn néhány soros levélben értesítette a Tisza által pár napja kinevezett új helytartó a fideszesnek gondolt (!) dolgozókat, hogy felmenti őket a munkavégzés alól. Ugyanazt látjuk a közmédiában is, mint az élet összes más területein: elkezdődött a tiszás önkényuralom kiépítése. A cél az eddigi színes és gazdag műsorkínálat lerombolása, és egy, a Tisza-kormány irányába elfogult, a liberális, globalista nemzetközi trendeket kiszolgáló közmédia kialakítása” - írta, majd mindenkit tüntetésre buzdított csütörtökön.