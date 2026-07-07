Sorra menesztik az állami média fideszes kulcsfiguráit, Császár Attilát biztonsági őrök kísérték ki a köztévéből

Az MTVA új vezetése sorra hívja be az eddigi, Fidesz által irányított állami média fontos szereplőit, s azonnali hatállyal felmentik őket a munkavégzés alól - értesült a Telex.
A lap szerint mások mellett azonnal kirúgták Császár Attilát, a fideszes állami média egyik legismertebb riporterét, őt két biztonsági őr kísérte ki a Magyar Televízió épületéből. Menesztették Siklósi Beatrixot, a Kossuth rádió csatornaigazgatóját, Olbort Anett technológiai igazgatót, továbbá a lap úgy tudja, felfüggesztették Könczey Béla főgyártásvezetőt, a Produkciós Igazgatóság vezetőjét is.
A Telex belső információi szerint sorra hívják be a műsorvezetőket is a HR-irodába, és függesztik fel őket a munkavégzés alól. Előzőleg lapunk is megírta, hogy kirúgták az M1 „Pitbull” néven ismert csatornaigazgatóját, Németh Zsoltot is.Menesztették az M1 csatornaigazgatóját, Németh „Pitbull” Zsoltot
Az egyik forrás szerint az MTVA Kunigunda útjai székházában rossz a hangulat, amióta az új vezetők megjelentek az épületben és a menzán is látták őket. Az épületben viszont egyébként sincsenek sokan, a gyártás nagy része már leállt, kevés anyag készül, a munkatársak jelentős része feladat nélkül van otthon.
A mai napon az M1 híradójában is felolvasták azt a közleményt, amelyben az MTVA új vezetése úgy fogalmaz,
„feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, hogy a közmédia az elmúlt évek után végre hiteles, objektív és független intézmény legyen.”