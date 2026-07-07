Sorra menesztik az állami média fideszes kulcsfiguráit, Császár Attilát biztonsági őrök kísérték ki a köztévéből

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2026-07-07 16:05:00 CEST

Rossz a hangulat a székházban, de amúgy sincsenek bent sokan.

Az MTVA új vezetése sorra hívja be az eddigi, Fidesz által irányított állami média fontos szereplőit, s azonnali hatállyal felmentik őket a munkavégzés alól - értesült a Telex.

A lap szerint mások mellett azonnal kirúgták Császár Attilát, a fideszes állami média egyik legismertebb riporterét, őt két biztonsági őr kísérte ki a Magyar Televízió épületéből. Menesztették Siklósi Beatrixot, a Kossuth rádió csatornaigazgatóját, Olbort Anett technológiai igazgatót, továbbá a lap úgy tudja, felfüggesztették Könczey Béla főgyártásvezetőt, a Produkciós Igazgatóság vezetőjét is.

A Telex belső információi szerint sorra hívják be a műsorvezetőket is a HR-irodába, és függesztik fel őket a munkavégzés alól. Előzőleg lapunk is megírta, hogy kirúgták az M1 „Pitbull” néven ismert csatornaigazgatóját, Németh Zsoltot is.

Az egyik forrás szerint az MTVA Kunigunda útjai székházában rossz a hangulat, amióta az új vezetők megjelentek az épületben és a menzán is látták őket. Az épületben viszont egyébként sincsenek sokan, a gyártás nagy része már leállt, kevés anyag készül, a munkatársak jelentős része feladat nélkül van otthon.

A mai napon az M1 híradójában is felolvasták azt a közleményt, amelyben az MTVA új vezetése úgy fogalmaz,