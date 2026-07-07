Reagált a NAIH, korábban Dúró Dóra a Pride-on részt vevő autista gyerekekről osztott meg fényképeket

Dúró Dóra;személyiségi jog;Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;Mi Hazánk Mozgalom;

2026-07-07 19:44:00 CEST

A szervezet arra figyelmezteti a közösségi médiát politikai célokra használó szereplőket, hogy mellőzzék kiskorúak személyes adatainak közzétételét.

Önmagában sem a szülő, sem a törvényes képviselő hozzájárulása nem teszi jogszerűvé a gyermek személyes adatának, például képmásának politikai célú felhasználását - olvasható a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökének keddi közleményében.

Péterfalvi Attila azt követően tette közzé állásfoglalását, hogy „az utóbbi napokban olyan sajtóhírekről és tudósításokról értesült, amelyek gyermekek személyes adatainak közéleti, politikai tevékenység körében történő felhasználásáról szóltak.” Bár a közlemény nem nevezi meg, de jól azonosíthatóan arra az esetre reagál, amikor a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője, Dúró Dóra a Pride-on részt vevő autista gyerekekről osztott meg fényképeket, arcuk kitakarása nélkül.

A hatóság minden olyan szervezetet és természetes személyt fokozott körültekintésre szólított fel, amely a közösségi médiát politikai célokra is használja, és külön kiemelte: mellőzzék kiskorúak képmásának, illetve más, rájuk vonatkozó személyes adatnak a közzétételét. A szervezet elnöke szerint a GDPR a gyermekeket érintő adatkezeléseknél kiemelt figyelmet és gondosságot vár el az adatkezelőktől, így a politikusoktól és más közéleti szereplőktől is. Péterfalvi Attila kifejtette, a gyermekek nem tudják megfelelően felmérni, milyen hatással járhat rájuk és jogaikra, ha politikai tevékenység részeként használják fel a képmásukat vagy más személyes adatukat.

A NAIH vezetője azt is jelezte, hogy ha a közzétett adat érintettje gyermek, hatósági ellenőrzés vagy adatvédelmi hatósági eljárás keretében elrendelheti a személyes adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét. Ezt a döntést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) közreműködésével hajtják végre. A hatóság elnöke arra bátorítja az érintett szülőket és törvényes képviselőket, hogy ha tudomást szereznek gyermekük személyes adatainak közösségi médiás felhasználásáról, éljenek a GDPR alapján az érintettet megillető jogokkal.