Villámgyorsan törölte Dúró Dóra azt a fotót, amelyet a a Pride-on részt vevő autista gyerekekről posztolt

gyermekek;fotók;eltávolítás;Budapest Pride;Dúró Dóra;autisták;Mi Hazánk Mozgalom;

2026-06-29 12:37:00 CEST

Az Országgyűlés alelnökének és pártjának a Mi Hazánknak nem ez az első ilyen botránya. Ebben a ciklusban már az parlamenti alakulóülésen, amikor mind a hat képviselőjük kivonult a tamburás gyerekek előadásáról.

Dúró Dóra, az Országgyűlés és Mi Hazánk alelnöke az idei, immár 31. Budapest Pride estéjén, szombaton közölt Facebook-bejegyzésében három gyerekről közölt arckitakarás nélküli egy fotót, majd törölte – írja a 24. A gyerekek a Pride-on vettek részt, amihez a szélsőjobboldali politikus egyebek közt azt írta, hogy a magyarság jövője hagyományos családmodellben, mentális egészségben és a normalitásban tud megvalósulni, és ezzel szemben mindenki láthatja, hogy a vonulás résztvevői valójában zsákutcát jelentenek.

Maga Dúró Dóra a lapnak minderről azt nyilatkozta a felelősség nem az övé, hanem a szülőké, akik „az LMBTQIABC-mozgalom szolgálatába állították a gyerekeiket”. Az eset beleillik a Mi Hazánknak a mindenféle, etnikai, világnézeti és szexuális mássággal szembeni botrányainak sorába. Dúró Dóra volt az, aki ledarálta a homoszexualitást is megjelenítő Meseország mindenkié című könyvet, de pártja már a mostani parlamenti ciklus megalakulásakor kivonult az Országházból, amikor a jelentős részben cigánygyerekekből álló sükösdi SUGO Tamburazenekar a Tisza párt felkérésére eljátszotta a cigányhimnuszként is ismert Zöld az erdő, zöld a hegy is, illetve a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű dalokat.

A 254.hu szerint a parlamenti képviselő a bejegyzéséhez mellékelve több fotót is megosztott a felvonulás résztvevőiről, ezek között volt egy olyan, amelyen három gyerek volt látható egészen közelről fotózva. Dúró Dóra ezt a fotót törölte, de egy másik bejegyzésből kiderült, hogy a gyerekek arcát nem takarták ki a közzététel előtt, illetve az is, hogy ki volt ez a három gyerek, és miért voltak kint a rendezvényen.

„Az egyik legelső klienseim közé tartozik egy édesanya, aki több autista gyereket is nevel. Ismerem őket, és látom, milyen elképesztő mennyiségű szeretet, tudatosság, türelem és következetesség van ebben a családban. Ezek a gyerekek nemcsak biztonságban nőnek fel, hanem olyan elfogadó légkörben, ahol megtanulhatják, hogy önmaguk lehetnek. Ők együtt kimentek a Pride-ra. Az anya később leírta, hogy számukra a Pride a büszkeségről szólt. Arról, hogy büszke a gyerekeire, a másságukra, arra, akik ők valójában. A gyerekek jól érezték magukat, nem traumatizálódtak, nem sérültek, egyszerűen részt vettek egy rendezvényen a családjukkal” – olvasható a •Nefi• Autizmus-és ADHD-barát támogatás felnőtteknek és családoknak nevet viselő oldal bejegyzésében.

A poszt szerint innentől kezdve már nem a Pride-ról beszélünk, hanem három kisgyerekről. – Három olyan kisgyerekről, akiket felnőttek kezdtek el kommentekben megbélyegezni, a szüleiket gyámhatósággal fenyegetni, és olyan indulatokat rájuk zúdítani, amelyekhez semmi közük nincs. Akárhogyan is gondolkodik valaki a Pride-ról, egyetlen gyerek sem válhat politikai üzenetek eszközévé. A gyerekek képmásának nyilvános felhasználása különösen érzékeny jogi kérdés. Felmerülhetnek személyiségi jogi és adatvédelmi szempontok, különösen akkor, ha a közzététel következtében a gyerekek online zaklatásnak, gyűlöletkeltésnek vagy megbélyegzésnek vannak kitéve. Ezeket a kérdéseket végső soron természetesen a hatóságok vagy a bíróság vizsgálhatják, de attól még az erkölcsi felelősség nagyon is létezik. Ami most történt, az számomra mélységesen visszataszító. Mert itt nem politikusok sérültek, nem közszereplők, hanem kisgyerekek. Autista kisgyerekek – emelték ki.