Argentína őrült hajrában, bő tíz perc alatt fordította meg az Egyiptom elleni nyolcaddöntőt

labdarúgás;Egyiptom;nyolcaddöntő;Argentína;futball-vb 2026;

2026-07-07 20:37:00 CEST

Hosszú ideig semmi nem utalt a dél-amerikai gárda győzelmére, aztán percek alatt hatalmas fordulatot vett a mérkőzés.

Argentína 3-2-re legyőzte Egyiptomot a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében, és bejutott a negyeddöntőbe - derül ki a BBC beszámolójából.

Az Atlantában rendezett meccsen sokáig úgy tűnt, hogy egyiptomi bravúr van készülődőben: Yasser Ibrahim már a 15. percben vezetést szerzett Egyiptomnak, amely így 1-0-s előnnyel mehetett szünetre. Argentína a második félidőben sem tudta gyorsan feltörni Egyiptom védekezését, sőt a 67. percben még nehezebb helyzetbe került. Haissem Hassan készített elő, Mostafa Zico pedig betalált, így Egyiptom már 2-0-ra vezetett.

A fordulat a 79. percében következett be: Cristian Romero Lionel Messi előkészítése után szépített, négy perccel később pedig Lionel Messi egyenlített Gonzalo Montiel passzából. Messi ezzel nyolcadik gólját szerezte a 2026-os tornán, és 21 világbajnoki gólnál tart, kettővel megelőzve Kylian Mbappét az összesített mutatóban.

A hajrában Egyiptom még egy tizenegyest is számon kért a játékvezetőn: Mohamed Salah úgy gondolta, büntetőt kellett volna kapnia az egyik oldalon, Argentína azonban azonnal ellentámadásba lendült. Lautaro Martínez jobbról adott középre, Enzo Fernández pedig a hosszú oldalon érkezve Mostafa Shobeir kapujába fejelt a 92. percben.

A meccs utolsó perceiben Egyiptomnak már nem maradt újabb válasza. Argentína három gólt szerzett bő negyedóra alatt, és egy olyan mérkőzésen jutott tovább, amelynek nagy részében Egyiptom állt továbbjutásra.

Az argentin válogatott a nyolc között vasárnap - közép-európai idő szerint - 3 órától a Svájc-Kolumbia párharc győztesével játszik Kansas Cityben.