Hankó Balázs milliókkal támogatta Csisztu Zsuzsát

állami támogatás;MSÚSZ;Csisztu Zsuzsa; NER;Szöllősi György;Hankó Balázs;

2026-07-07 18:30:00 CEST

Miközben szerdán a lakiteleki Hungarikum Ligetben tart rendkívüli közgyűlést a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ), amelyen akár az elnökség visszahívásáról is dönthetnek, eddig kevésbé ismert részletek kerültek lapunk birtokába a szervezet második alelnöke, Csisztu Zsuzsa kampányáról, amellyel a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) elnöki posztját célozta meg.

A szervezet honlapján megjelent közlemény szerint szerdán rendeznek újabb küldöttgyűlést, mert a vasárnapi tanácskozás határozatképtelen volt: a szükséges legalább 417 tag helyett mindössze kilencen jelentek meg a Testnevelési Egyetemen. A szerdai, megismételt közgyűlés ugyanakkor már a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

A tanácskozás kiemelt jelentőségű, hiszen 59 tag bizalmatlansági indítványt nyújtott be Szöllősi György elnök és a teljes elnökség ellen. A kezdeményezők szerint a szervezet vezetése megsértette az MSÚSZ politikai függetlenségét, miután a tagság áprilisban a szervezet hivatalos e-mail-címéről politikai tartalmú levelet kapott Orbán Viktortól a Miniszterelnöki Kabinetiroda kérésére. Szöllősi György az ATV-nek adott interjújában elismerte, hogy ezzel megszegte az alapszabályt, miközben a tagság egy része etikai eljárást is kezdeményezett ellene.

Értesüléseink szerint sikeres visszahívás esetén a későbbiekben az elnöki posztért Zelenyánszky Balázs, az RTL sportfőszerkesztője indulhat.

A jelenlegi elnökség második alelnöke, Csisztu Zsuzsa Szöllősi egyik legközelebbi szövetségesének számít. Az olimpiai nyolcadik helyezett tornász a közelmúltban a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) elnöki tisztségéért is versenybe szállt, ám a voksoláson 83–25 arányban vereséget szenvedett az olasz Gianni Merlótól.

A kampány részleteiről eddig keveset lehetett tudni, most azonban több olyan levél jutott lapunk birtokába, amelyek betekintést engednek abba, milyen nemzetközi és hazai támogatói hálózat mozdult meg a magyar jelölt érdekében.

Az egyik levél szerint az Ázsiai Olimpiai Szövetség kommunikációs igazgatójánál kezdeményeztek találkozót, miközben azt is jelezték, hogy Husain al-Musallam, a Nemzetközi Úszószövetség (World Aquatics) elnöke támogatásáról biztosította a magyar sportújságírót. Emellett arról is szó esik, a tervezett látogatás előkészítése érdekében, hivatalos diplomáciai csatornákon keresztül is felvették a kapcsolatot a katari hatóságokkal. A levél állítása szerint Magyarország és Katar között egyéb, magas szintű tárgyalások is folytak, hogy még szorosabbra fonják a sportdiplomáciai együttműködést, s kiemeli, a NOB-tag Fürjes Balázs és a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Gyulay Zsolt is tárgyalt Katar magyarországi nagykövetével. Hogy ez összefüggésben áll-e azzal, hogy végül az Ázsiai Sportújságíró-szövetség elnöke, a dél-koreai Hi Don Dzsung visszalépett Csisztu javára, nem világos. Az viszont igen, hogy ez sem változtatott a végeredményen: Gianni Merlo fölényes győzelmet aratott. Merlo egyébként a sportújságírás napja alkalmából arról beszélt: a politikát ki kell szorítani az újságírásból.

Arról, hogy Csisztu Zsuzsa kampánya pontosan mennyibe került és ki fizette azt, nincsenek hitelt érdemlő információk, de az biztos: akár több tízmilliós tétel is lehetett.

Egy másik, lapunk birtokába került levél szerint Magyarország egyik legnagyobb gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon PR- és kormányzati kapcsolatok főosztályának vezetője, Beke Zsuzsanna kampányolt Csisztu mellett a Richter Gedeon Zrt. nevében, s arról biztosította az AIPS tagjait, amennyiben a magyar jelölt nyer, együttműködő partnerei lesznek a nemzetközi szervezetnek. Beke egyben a Balogh Gábor vezette Magyar Öttusa Szövetség elnökségi tagja is. A sportág működésére rálátó forrásunk szerint jó kapcsolatot ápolhatott az előző kormány legnagyobb hatású tisztségviselőivel, akár Rogán Antal vagy Gulyás Gergely környezetével is.

Csisztu egyik kampánylevelében saját nemzetközi kapcsolatrendszere mellett külön kitért Sport Cast nevű YouTube-csatornájára is. A csatornát működtető Zsurnalisztika Kft. a Magyar Államkincstár nyilvános adatai szerint

2025-ben ötmillió forint állami támogatást kapott szakmai programok megvalósítására.

A támogatást Hankó Balázs akkori kulturális és innovációs miniszter hagyta jóvá, a csatorna videóiban pedig rendszeresen feltűnik, hogy a műsor támogatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

Csisztu Zsuzsa telefonos megkeresésünkre azt mondta, amennyiben reagálni kíván, megteszi. Ha így lesz, közöljük.