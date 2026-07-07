Hankó Balázs milliókkal támogatta Csisztu Zsuzsát

A szervezet honlapján megjelent közlemény szerint szerdán rendeznek újabb küldöttgyűlést, mert a vasárnapi tanácskozás határozatképtelen volt: a szükséges legalább 417 tag helyett mindössze kilencen jelentek meg a Testnevelési Egyetemen. A szerdai, megismételt közgyűlés ugyanakkor már a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.
A tanácskozás kiemelt jelentőségű, hiszen 59 tag bizalmatlansági indítványt nyújtott be Szöllősi György elnök és a teljes elnökség ellen. A kezdeményezők szerint a szervezet vezetése megsértette az MSÚSZ politikai függetlenségét, miután a tagság áprilisban a szervezet hivatalos e-mail-címéről politikai tartalmú levelet kapott Orbán Viktortól a Miniszterelnöki Kabinetiroda kérésére. Szöllősi György az ATV-nek adott interjújában elismerte, hogy ezzel megszegte az alapszabályt, miközben a tagság egy része etikai eljárást is kezdeményezett ellene.Kitört a botrány, a Magyar Sportújságírók Szövetségében lemondásra szólítják fel Szöllősi Györgyöt és a szervezet vezetését
Értesüléseink szerint sikeres visszahívás esetén a későbbiekben az elnöki posztért Zelenyánszky Balázs, az RTL sportfőszerkesztője indulhat.
A jelenlegi elnökség második alelnöke, Csisztu Zsuzsa Szöllősi egyik legközelebbi szövetségesének számít. Az olimpiai nyolcadik helyezett tornász a közelmúltban a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) elnöki tisztségéért is versenybe szállt, ám a voksoláson 83–25 arányban vereséget szenvedett az olasz Gianni Merlótól.
A kampány részleteiről eddig keveset lehetett tudni, most azonban több olyan levél jutott lapunk birtokába, amelyek betekintést engednek abba, milyen nemzetközi és hazai támogatói hálózat mozdult meg a magyar jelölt érdekében.
Az egyik levél szerint az Ázsiai Olimpiai Szövetség kommunikációs igazgatójánál kezdeményeztek találkozót, miközben azt is jelezték, hogy Husain al-Musallam, a Nemzetközi Úszószövetség (World Aquatics) elnöke támogatásáról biztosította a magyar sportújságírót. Emellett arról is szó esik, a tervezett látogatás előkészítése érdekében, hivatalos diplomáciai csatornákon keresztül is felvették a kapcsolatot a katari hatóságokkal. A levél állítása szerint Magyarország és Katar között egyéb, magas szintű tárgyalások is folytak, hogy még szorosabbra fonják a sportdiplomáciai együttműködést, s kiemeli, a NOB-tag Fürjes Balázs és a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Gyulay Zsolt is tárgyalt Katar magyarországi nagykövetével. Hogy ez összefüggésben áll-e azzal, hogy végül az Ázsiai Sportújságíró-szövetség elnöke, a dél-koreai Hi Don Dzsung visszalépett Csisztu javára, nem világos. Az viszont igen, hogy ez sem változtatott a végeredményen: Gianni Merlo fölényes győzelmet aratott. Merlo egyébként a sportújságírás napja alkalmából arról beszélt: a politikát ki kell szorítani az újságírásból.
Arról, hogy Csisztu Zsuzsa kampánya pontosan mennyibe került és ki fizette azt, nincsenek hitelt érdemlő információk, de az biztos: akár több tízmilliós tétel is lehetett.
Egy másik, lapunk birtokába került levél szerint Magyarország egyik legnagyobb gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon PR- és kormányzati kapcsolatok főosztályának vezetője, Beke Zsuzsanna kampányolt Csisztu mellett a Richter Gedeon Zrt. nevében, s arról biztosította az AIPS tagjait, amennyiben a magyar jelölt nyer, együttműködő partnerei lesznek a nemzetközi szervezetnek. Beke egyben a Balogh Gábor vezette Magyar Öttusa Szövetség elnökségi tagja is. A sportág működésére rálátó forrásunk szerint jó kapcsolatot ápolhatott az előző kormány legnagyobb hatású tisztségviselőivel, akár Rogán Antal vagy Gulyás Gergely környezetével is.Több mint 400 millió forint közpénzt kap a sportújságírók Szöllősi-féle szervezete
Csisztu egyik kampánylevelében saját nemzetközi kapcsolatrendszere mellett külön kitért Sport Cast nevű YouTube-csatornájára is. A csatornát működtető Zsurnalisztika Kft. a Magyar Államkincstár nyilvános adatai szerint
2025-ben ötmillió forint állami támogatást kapott szakmai programok megvalósítására.
A támogatást Hankó Balázs akkori kulturális és innovációs miniszter hagyta jóvá, a csatorna videóiban pedig rendszeresen feltűnik, hogy a műsor támogatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium.
Csisztu Zsuzsa telefonos megkeresésünkre azt mondta, amennyiben reagálni kíván, megteszi. Ha így lesz, közöljük.