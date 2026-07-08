Takács Péter szerint letartóztatták Szakács István fideszes influenszert

letartóztatás;megafon;propagandista;Takács Péter;

2026-07-08 09:33:00 CEST

A volt egészségügyi államtitkár azt állította, hogy terrorcselekmény előkészítése miatt jártak el a rendőrök a mostanra gyakorlatilag megszűnt Megafon propagandistájával szemben.

„A rettegő hatalom ma hajnalban letartóztatta az egyik ismert jobboldali influenszert, Szakács Istvánt” – közölte Takács Péter szerda reggel a Facebook-oldalán. A volt egészségügyi államtitkár állítása szerint Szakács „bűne” az volt, hogy kitett egy felháborodott posztot, amelyben Orbán Viktor belengetett letartóztatásának hírére reagált. „A vád: terrorcselekmény előkészítése” – fűzte hozzá kommentben.

Szakács István a még a Fidesz-kormány idején milliárdokkal kitömött Megafon propagandistája volt, utóbbi viszont mostanra gyakorlatilag megszűnt. Szakács Facebook-oldalán szerda reggel jelent meg egy bejegyzés, amely a felesége nevében íródott. „A férjem nem követett el erőszakos cselekményt. Mindössze hangot adott a felháborodásának, és azt mondta: ha Orbán Viktort jogtalanul elviszik, azt mi sem fogjuk szó nélkül hagyni” – olvasható a posztban.

A bejegyzést úgy folytatja: „Ma reggel 6 órakor hét rendőr jelent meg az otthonunkban. Házkutatást tartottak, majd elvitték a férjemet. Feleségként ezt felfogni is nehéz. Számomra ez a mai Magyarország egyik legmegrázóbb képe.” Két órával korábban pedig egy egyszavas poszt került fel az oldalra, feltehetően még Szakács Istvántól, melyben az áll: „Letartóztattak.”