Továbbra is szünetel a hírszolgáltatás a hirado.hu-n, filmeket vetítenek az M1-en

M1;közmédia;M1 híradó;hirado.hu;

2026-07-08 08:21:00 CEST

Szerdán a reggel hetes híradó idején Koltai Róbert Sose halunk meg című vígjáték-drámája fogadta az M1-re kapcsolókat, a Kossuth rádióban pedig továbbra is a Bartók rádió dallamai szólnak.

A hírszolgáltatás továbbra is szünetel a hirado.hu-n, az oldalra érkezőket a kedd délután megjelent üzenet fogadja. A műsorszolgáltatás az 1956-os forradalom tiszteletére az M1-en kedden 19:56-kor indult újra A tanú című filmmel, ám híradó azóta sem volt, ugyanis a csatornán kizárólag filmeket és sorozatokat vetítenek az új műsorkínálat összeállításáig.

Na de hogy nézett ki az első híradómentes reggel a közmédia legfontosabb csatornáin? A Telex beszámolója szerint a szerda reggel hetes Híradó idején például a Koltai Róbert rendezésben készült Sose halunk meg című vígjáték-dráma fogadta az M1-re kapcsolókat. Az Orbán Viktor korábbi pénteki interjúinak teret biztosító Kossuth rádióban továbbra is a Bartók rádió dallamai szóltak, majd hét óra után egy perccel reklám és műsorajánló következett, utána pedig egy újabb komolyzenei darabbal (Schubert: A pisztráng) folytatódott az adás.

A Duna, a Duna World, az M2 és az M5 tévéadókon folyamatos a műsorfolyam, a közéleti tartalmak szerkesztésekor azonban már a pártatlanság, tényszerűség és a szerkesztői szabadság sajtóetikai alapelveinek megfelelően kell eljárni. Az M4 Sporton szintén marad minden, amit az M1 hírszolgáltatási stúdiójától függetlenül állítottak elő. A Kossuth Rádión a saját műsorok augusztus közepéig szünetelnek, addig a Bartók Rádió adását veszik át.

Kedden délután négy órakor leállt az M1 adása, és eltűntek a hírek a hirado.hu-ról, mindkét helyen a következő üzenet jelent meg: „A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!”

Tegnap megjelent egy közlemény az MTI-ben arról, hogy elfoglalta helyét a közmédia új, ideiglenes vezetése: Horváth P. András vezérigazgató, valamint az online igazgatásért felelős Mészáros Zsófia, a hírigazgatóságot vezető Bodacz Balázs és a Kossuth rádió vezetését átvevő Kerényi György. Az átmeneti időszak lezárulta után pályázaton választják majd ki a közmédia végleges vezetőit.