Kiengedték Szakács Istvánt, Orbán Viktor is reagált a letartóztatásának hírére

Orbán Viktor;letartóztatás;Szakács István;

2026-07-08 12:43:00 CEST

A volt kormányfő szerint „szintet lépett az önkényuralom, már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt”.

„Kiengedtek! Jól vagyok, egy kis időt kérek és jelentkezem a részletekkel! Nem hátrálok meg soha!” – közölte Szakács István szerda délelőtt a Facebook-oldalán. A fideszes influenszer nem sokkal később egy rövid videóval jelentkezett, amelyben megköszönte a sok aggódó üzenetet és kiállást, külön kiemelve Orbán Viktor támogatását is.

Szakács István a még a Fidesz-kormány idején milliárdokkal kitömött Megafon propagandistája volt, utóbbi viszont mostanra gyakorlatilag megszűnt. Mint arról beszámoltunk, Szakács a saját Facebook-oldalára szerda reggel azt írta ki, hogy „letartoztattak”, később pedig már felesége posztolt az oldalra, közölve, hogy férjét házkutatást követően vitték el a rendőrök.

A történtekről Takács Péter volt egészségügyi államtitkár azt írta, terrorcselekmény előkészítése gyanújával vitték be Szakácsot, akinek állítása szerint Szakács „bűne” az volt, hogy kitett egy felháborodott posztot, amelyben Orbán Viktor belengetett letartóztatásának hírére reagált.

Időközben a Fidesz elnöke is megszólalt az ügyben. „Szintet lépett az önkényuralom, már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt. Ma ő, holnap te. Ne hagyjuk!”

– fogalmazott a közösségi oldalán Orbán Viktor.

A volt miniszterelnök posztjában megosztotta Szakács István egy korábbi videóját, amelyben az influenszer Magyar Péter kormányfőnek azt üzente, hogy az aranykonvoj ügyben meg ne próbálja a Orbán Viktort elvitetni a „pribékjeivel”, mert ha ez megtörténik, „ötszázezer magyar fog menni” és kiszabadítják akárhonnan.

Szerda reggel Czunyiné Bertalan Judit, a Védvonal vezetője azt közölte az MTI-vel: hajnalban értesültek Szakács István őrizetbe vételéről, akinek biztosítják a jogi védelmét. A fideszes politikus a véleménynyilvánítás alapjogának szükségtelen és aránytalan korlátozásának tartja, ha valakit politikai véleményének kifejtéséért büntetőeljárás alá vonnak.