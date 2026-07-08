A NER alatt Orbán Viktor kedvenc lapjaként államosított Nemzeti Sport irányt váltana

politika;Nemzeti Sport; NER;irányváltás;megbízott főszerkesztő;

2026-07-08 13:22:00 CEST

Szöllősi György távozása után a sportújság megbízott főszerkesztője munkatársakra hivatkozva megbocsáthatatlan dolgokat emleget. Somogyi Zsolt állítja: a politika beáramlása a sportba és a sportlapba jelentős feszültségeket okozott.

A Nemzeti Sport dolgozóit nagyon megosztották a távozott főszerkesztő, Szöllősi György döntései – derült ki Somogyi Zsolt megbízott főszerkesztő Új utakon című jegyzetéből. – A legenyhébb kifejezés, hogy nem mindenki értett egyet azzal, amit más gondolt, ami az újságunkban megjelent. Vannak munkatársak, akik szerint megbocsáthatatlan dolgok történtek a lap szellemisége ellen. Most pontosan látni: a kollektíva tagjaiban jelentős feszültség halmozódott fel, amelyet a politika túlzott beáramlása okozott – a sportba és a sportlapba egyaránt – írta véleménycikkében a megbízott főszerkesztő, aki a lap munkatársa volt eddig is.

Somogyi Zsolt kiemelte, harminc év ismeretség után vette át Szöllősi György pozícióját. – Nemrégiben egy interjúban maga Gyuri is elismerte, sokan figyelmeztették, nem jó irányba tart, de meggyőződése legyűrt minden szívből küldött jó tanácsot – tette hozzá az új lapvezető, aki elismerte, hogy nagyon nehéz feladatra vállalkozik. A „gazdasági körülmények egyre fenyegetőbbek”, ugyanis az elmúlt másfél évtizedben Orbán Viktor kedvenc lapjaként ismert, államosított, majd a most átszervezendő közmédia, az MTVA alá vitt Nemzeti Sport napilapként nyomtatott verziója, a lappiac más szereplőihez hasonlóan, veszélybe került.

„Nem vagyunk egyformák, nem gondolkodhatunk ugyanúgy, kinek a Fradi kedves, kinek az Újpest, egyikünk a gombát nem eszi, más a halat kerüli – az NS dolgozóit, s ezt aligha innen tudja meg Gyuri, nagyon megosztották a döntései” – üzent a kirúgása után a Felcsút futballcsapartának sajtófőnöki pozíciójába ülő elődjének. Leszögezte, frissebb, más hangvételű lapot szeretne, mert az olvasóik a sportra, a sportolókra, eredményeik hátterére kíváncsiak, a politikára sokkal kevésbé.

– „Nem kérdés, hogy a tizenhat éven át tartó kormányzásnak rengeteget köszönhet a sport (fejlesztések, támogatások), a szurkolók, olvasók jól tudják, miről van szó. Az már vita témája lehetne, hogy a sportba, főleg a futballba öntött pénzmennyiség megfelelően hasznosult-e. Lehetett volna sikeresebb a magyar válogatott vagy a magyar bajnok a nemzetközi porondon, mint amennyit a kormány rá költött?” – vetette fel ugyanakkor Somogyi Zsolt a kérdést, az egyrészt, másrészt örök dilemmáját.