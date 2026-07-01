Felmentik az NMHH elnökét

Javaslatomra a mai nappal felmentésre kerül dr. Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke – jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán. A miniszterelnök a bejegyzéséhez írt kommentjében ehhez annyit fűzött hozzá, „úton a független közmédia felé”.
Koltay Andrást 2021-ben a Médiatanács elnökévé is választották, megbízatása szombaton, a médiatörvény módosításának hatályba lépését követően szűnt meg.Szombattól már nem hírhamisító Papp Dániel vezeti a közmédiát Tarr Zoltán: Várhatóan szerdán lesznek ideiglenes vezetők a közmédia élén