Felmentik az NMHH elnökét

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság;Magyar Péter;Koltay András;

2026-07-01 21:58:00 CEST

Magyar Péter miniszterelnök javaslatára, a mai nappal.

Javaslatomra a mai nappal felmentésre kerül dr. Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke – jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán. A miniszterelnök a bejegyzéséhez írt kommentjében ehhez annyit fűzött hozzá, „úton a független közmédia felé”.

Koltay Andrást 2021-ben a Médiatanács elnökévé is választották, megbízatása szombaton, a médiatörvény módosításának hatályba lépését követően szűnt meg.