Két 13 éves diáklány súlyosan megsebesült, a 16 éves támadót elfogták a német gimnáziumi ámokfutás után

Németország;ámokfutó;iskolai lövöldözés;

2026-07-08 20:25:00 CEST

Két 13 éves diáklány súlyosan megsebesült, amikor egy 16 éves támadó késsel támadt rájuk a felső-bajorországi Schongauban működő Welfen-gimnáziumban - írja a Süddeutsche Zeitung.

A 16 éves támadó – a gimnázium egyik volt diákja – lőfegyverrel érkezett a gimnáziumba, tüzet is nyitott, de csak egy lövést sikerült leadnia, mielőtt a fegyvere besült volna. Ezután vette elő a nála lévő kést. Tanárok fékezték meg, mielőtt a kivezényelt rendőrök őrizetbe vették volna a 12 óra 50 perckor befutó segélyhívás után. A hatóságok jelenleg nem számolnak esetleges társakkal. Több mentőhelikopter is megjelent a helyszínen, a hatóságok arra kérték a helybelieket és az arra járókat, hogy kerüljék a gimnázium környékét.

A két diáklányt szúrt sebekkel vitték kórházba, nincsenek életveszélyben.

A támadás indítékáról egyelőre nem semmit nem tudni, Alexander Dobrindt szövetségi belügyminiszter csak délután állt nyilvánosság elé az információval, hogy az ámokfutás vérfürdőbe is torkollhatott volna, ha a 16 éves támadó a lőfegyverével egynél több lövést is le tud adni.