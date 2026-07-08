Donald Trump újra elővette a tervet, meg akarja szerezni Grönlandot az Egyesült Államoknak

NATO;Dánia;Grönland;Donald Trump;

2026-07-08 11:00:00 CEST

A Washington és Teherán közötti feszültség enyhülésével a Fehér Ház elővette korábbi geopolitikai tervét. Az amerikai adminisztráció szerint a NATO északi szárnyának védelmét kizárólag a dán fennhatóságú sziget megvásárlása biztosíthatná hosszabb távon, amit Koppenhága és Nuuk továbbra is elutasít.

Donald Trump amerikai elnök külpolitikai fókuszában az elmúlt hónapokban kétségkívül az iráni válság kezelése állt. A közel-keleti katonai és diplomáciai konfliktus lekötötte Washington szinte minden energiáját, ami átmenetileg gátat szabott annak, hogy az adminisztráció újabb váratlan, a nemzetközi diplomáciát felbolygató elképzelésekkel álljon elő. A teheráni helyzet fokozatos csillapodásával és a stabilizációs folyamatok megindulásával azonban a Fehér Ház stratégái azonnal visszatértek a korábban félretett, ám el nem felejtett tervekhez.

Az amerikai kormányzat figyelme így ismét az északi-sarki régió, különösen a Dán Királysághoz tartozó autonóm terület, Grönland felé fordult. Washington hivatalos álláspontja szerint a sziget geopolitikai státuszának megváltoztatása elkerülhetetlenné vált a globális biztonsági kockázatok növekedése miatt. A NATO hétfőn, Ankarában kezdődött csúcstalálkozója előtt egy magas rangú amerikai kormányzati tisztségviselő újságíróknak tartott zárt körű tájékoztatón egyértelművé tette az Egyesült Államok szándékait. A névtelenséget kérő tisztviselő kijelentette, hogy Grönland átvétele az USA által jelenleg az egyetlen olyan járható út, amellyel a sziget körüli biztonsági kockázatokra hosszú távon megnyugtató választ lehet adni.

Az Egyesült Államok értékelése alapján a NATO védelmi szükségleteit az északi-sarki térségben ebben a formában lehet a leghatékonyabban garantálni. Bár az adminisztráció képviselője megemlítette, hogy más lehetőségeket is folyamatosan vizsgálnak, ezek konkrét tartalmát nem részletezte, így a nyilvánosság számára a sziget megvásárlásának opciója maradt az első számú stratégiai cél.

Az amerikai érvelés középpontjában a Grönland körüli vizeken tapasztalható, rendkívüli módon megnövekedett tengeri katonai aktivitás áll. Az északi hajózási útvonalak megnyílása és a térség nyersanyagkincsei iránti globális érdeklődés miatt Oroszország és Kína is fokozta jelenlétét a régióban.

Donald Trump elnök ennek fényében egy tartós, végleges megoldásra törekszik, amely kizárja annak a kockázatát, hogy a hatalmas kiterjedésű, de csekély lakosságú sziget ellenséges hatalmak befolyási övezetévé váljon.

Az amerikai védelmi minisztérium elemzései szerint a jelenlegi dán szuverenitás és a korlátozott helyi védelmi kapacitások már nem nyújtanak elegendő garanciát a modern biztonsági kihívásokkal szemben.

Washington és Koppenhága között nem ez az első eset, hogy Grönland adásvétele szóba kerül. Donald Trump már az első elnöki ciklusa idején, 2019-ben felvetette a sziget megvásárlásának ötletét, ami akkor komoly diplomáciai feszültséget okozott a két szövetséges állam között. Mette Frederiksen dán miniszterelnök akkor abszurdnak nevezte a felvetést, és határozottan kijelentette, hogy Grönland nem eladó, mivel a sziget nem egy árucikk, hanem a Dán Királysághoz tartozó autonóm közösség.

Az amerikai elnök erre válaszul lemondta a dán fővárosba tervezett hivatalos látogatását. A történelem során az Egyesült Államok korábban is tett már ajánlatot a szigetre: 1946-ban Harry Truman elnök 100 millió dollárt kínált Grönlandért, de Dánia azt az indítványt is elutasította.

Grönland területe több mint kétmillió négyzetkilométer, aminek nagyjából a nyolcvan százalékát állandó jégtakaró borítja, lakossága pedig mindössze 56 ezer fő. Gazdaságilag a sziget erősen függ a Dánia által évente biztosított költségvetési támogatásoktól, amelyek a helyi GDP jelentős részét teszik ki. Ugyanakkor a klímaváltozás hatására visszahúzódó jégtakaró alatt hatalmas mennyiségű, kiaknázatlan természeti erőforrás található.

Ritkaföldfémek, urán, vasérc, valamint jelentős kőolaj- és földgázkészletek rejtőznek a földben, amelyek a modern technológiai ipar és az energiabiztonság szempontjából felbecsülhetetlen értékkel bírnak. Kína az elmúlt években több bányászati projektben is megpróbált tulajdonrészt szerezni a szigeten, ami azonnal kiváltotta Washington biztonságpolitikai riasztórendszerét.

Katonai stratégiai szempontból Grönland kulcsfontosságú láncszem az észak-amerikai kontinens védelmében. A sziget északnyugati részén található Pituffik űrbázis (korábbi nevén Thule légibázis) ad otthont az amerikai korai rakétavédelmi figyelmeztető rendszer egyik legfontosabb radarállomásának. Ez a létesítmény képes detektálni az Északi-sark felől érkező interkontinentális ballisztikus rakétákat, így elengedhetetlen az Egyesült Államok és Kanada közvetlen védelme szempontjából.

A Pentagon értékelése szerint a bázis és a környező vizek ellenőrzése közvetlen amerikai szuverenitás alatt sokkal hatékonyabban valósítható meg, mint a dán kormánnyal való folyamatos egyeztetési kényszer mellett.

Koppenhágában az amerikai tisztségviselő nyilatkozata azonnali politikai reakciókat váltott ki. A dán parlamenti pártok többsége megerősítette korábbi álláspontját, miszerint Grönland státusza nem képezheti adásvétel tárgyát. A dán külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy szoros együttműködésre törekednek az Egyesült Államokkal a sarkvidéki biztonság fenntartásában, de ez csak a meglévő szuverén keretek között, a grönlandi autonóm kormány bevonásával képzelhető el.

A grönlandi helyi kormányzat, a Naalakkersuisut szintén jelezte, hogy a sziget lakossága a saját sorsáról maga kíván dönteni, és a gazdasági függetlenség irányába tett lépéseik nem azt a célt szolgálják, hogy Koppenhága után Washington irányítása alá kerüljenek.

A nemzetközi jogi szakértők rámutatnak, hogy a 21. században egy terület megvásárlása a lakosság beleegyezése nélkül ellentétes az önrendelkezési jog elvével. Bár az Egyesült Államok a múltban hatalmas területeket szerzett meg vásárlás útján – például 1803-ban Louisianát Franciaországtól, vagy 1867-ben Alaszkát Oroszországtól –, a modern nemzetközi rendben az ilyen típusú tranzakciók szinte megvalósíthatatlanok a helyi lakosok támogatása nélkül.

Ennek ellenére a Trump-adminisztráció pragmatikus üzleti és katonai megközelítése azt mutatja, hogy Washington kész átlépni a hagyományos diplomáciai protokollokon, ha a nemzetbiztonsági érdekek úgy kívánják.

A NATO ankarai csúcstalálkozóján a sarkvidéki biztonság kérdése így a hivatalos napirend mögötti folyosói beszélgetések egyik legfeszültebb témája lesz. A szövetség európai tagállamai aggodalommal figyelik az amerikai nyomásgyakorlást, mivel az meggyengítheti a belső egységet egy olyan időszakban, amikor a keleti szárny védelme elsődleges fontosságú.

Dánia számára a helyzet komoly diplomáciai egyensúlyozást igényel, hiszen miközben vissza kell utasítania az amerikai vételi szándékot, fenn kell tartania a szoros védelmi szövetséget Washingtonnal a növekvő orosz tengeri jelenlét ellensúlyozására. Az elkövetkező hónapok tárgyalásai mutatják majd meg, hogy az amerikai adminisztráció mennyire gondolja komolyan a követeléseit, vagy az csupán egy taktikai lépés a dán védelmi kiadások növelésének kikényszerítésére.

Az északi-sarki geopolitikai játszma Grönland ügyével új szakaszába lépett. A jég olvadásával párhuzamosan a térség politikai hőmérséklete is emelkedik, és a Fehér Ház egyértelművé tette, hogy a globális hatalmi vetélkedésben nem hajlandó átengedni a kezdeményezést. Az iráni konfliktus lezárulása után a világpolitikának fel kell készülnie arra, hogy Washington ismét a legváratlanabb területeken próbálja meg érvényesíteni az „Amerika az első” doktrínát.

Grönland sorsa így nemcsak a dán–amerikai kapcsolatok tesztje, hanem a jövőbeli sarkvidéki biztonsági építmény alapköve is lesz.

A Pituffik űrbázis stratégiai szerepe

A korábban Thule légibázisként ismert katonai létesítmény Grönland északnyugati részén, az északi sarkkörtől 1200 kilométerre északra található. A bázist az 1950-es évek elején, a hidegháború csúcsán építette ki az Egyesült Államok egy titkos dán–amerikai védelmi megállapodás keretében. Napjainkban az amerikai űrhaderő (US Space Force) kötelékébe tartozik, és a globális rakétavédelmi, valamint műholdkövető rendszer szerves részeként működik.

A bázis legfontosabb eleme a fázisvezérelt korai előre jelző radar, amely képes a szuborbitális és orbitális objektumok követésére az Északi-sark felett. Stratégiai elhelyezkedése miatt a Pentagon a kontinentális Amerika védelmének pótolhatatlan előretolt bástyájaként kezeli a létesítményt, ami magyarázza Washington tartós területi igényét a szigetre.

A dán államszövetség szerkezete

A Dán Királyság államszerkezete egy úgynevezett Rigsfællesskabet (birodalmi közösség), amely magában foglalja Dániát, Feröert és Grönlandot. Grönland 1979-ben kapta meg az autonómiát, amelyet a 2009-es önkormányzati törvény tovább bővített. Ennek értelmében a grönlandi parlament és a helyi kormányzat, a Naalakkersuisut saját hatáskörben dönt a belügyekről, a gazdaságról, az igazságszolgáltatásról és a természeti erőforrások kezeléséről. A külügy, a védelem és a monetáris politika azonban továbbra is koppenhágai hatáskörben maradt.

A grönlandi törvények értelmében a sziget lakosságának joga van a teljes elszakadásról dönteni egy népszavazás útján, ami jogilag kizárja, hogy a dán kormány a helyi lakosság megkérdezése nélkül értékesítse a területet egy külső hatalomnak.