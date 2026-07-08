Magyar Péter Budapesten vagy Kijevben fog találkozni Volodimir Zelenszkijjel

Budapesten vagy Kijevben találkozik egymással a közeljövőben Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij - írja az Ukrajinszka Pravda.
Magyar Péter azt mondta, az ankarai csúcstalálkozó megnyitójához kapcsolódó fogadáson röviden beszélt Volodimir Zelenszkijjel. A magyar miniszterelnök közlése szerint abban állapodtak meg, hogy hamarosan vagy Budapesten, vagy Kijevben tartanak teljes kétoldalú találkozót, majd együtt utaznak tovább a kárpátaljai Beregszászra.Magyar Péter bejelentette, a közeljövőben találkozik Volodimir Zelenszkijjel
Az Ukrajinszka Pravda szerint ez az a formátum, amelyet az ukrán fél korábban is szorgalmazott. Magyar Péter a videóüzenetben megismételte azt az álláspontját is, amelyet korábban külföldi újságíróknak mondott: Magyarország támogatja Ukrajnát, Vlagyimir Putyint egyértelmű agresszornak és a háború felelősének tartja, de nem küld fegyvereket az ukrán hadseregnek.
Magyar Péter korábban Ankarában már jelezte, hogy találkozni fog Volodimir Zelenszkijjel.