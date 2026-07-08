Magyar Péter bejelentette, a közeljövőben találkozik Volodimir Zelenszkijjel

Ukrajna;találkozó;NATO-csúcs;Volodimir Zelenszkij;Magyar Péter;

2026-07-08 09:55:00 CEST

A magyar kormány álláspontja egyértelmű: a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását – fogalmazott a miniszterelnök az ankarai NATO-csúcsra érkezve.

Rövid megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök kedden, és megállapodtak arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak – nyilatkozta a magyar kormányfő az ankarai NATO-csúcsra érkezve újságíróknak szerda reggel.

Magyar Péter kijelentette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű: a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette: Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat Ukrajnába.

A kormányfő arról beszélt, hogy a magyarok áprilisban egyértelmű döntést hoztak, és világos felhatalmazást adtak számukra. „A magyarok hisznek a NATO erejében és egységében, közös érdekünk, hogy a NATO egységes maradjon” – jelentette ki. Megjegyezte, elkötelezettek amellett, hogy Magyarországot ismét megbízható szövetségessé tegyük. Elmondta: a magyar kormány már döntött arról, hogy kiszámítható módon növeli a védelmi kiadásokat, amelyek 2035-re elérik a GDP öt százalékát.

Az Orbán-kormány évei alatt igencsak megromlott a magyar-ukrán viszony, a kétoldalú kapcsolatok helyreállítása érdekében már április óta napirenden van Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter találkozója, amit a múlt hónap elején elhalasztottak. A magyar miniszterelnök korábban azt kérte az ukrán államfőtől, hogy a kárpátaljai Beregszászon találkozzanak.