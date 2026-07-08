Magyar Péter bejelentette, a közeljövőben találkozik Volodimir Zelenszkijjel

Rövid megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök kedden, és megállapodtak arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak – nyilatkozta a magyar kormányfő az ankarai NATO-csúcsra érkezve újságíróknak szerda reggel.
Magyar Péter kijelentette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű: a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette: Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat Ukrajnába.
A kormányfő arról beszélt, hogy a magyarok áprilisban egyértelmű döntést hoztak, és világos felhatalmazást adtak számukra. „A magyarok hisznek a NATO erejében és egységében, közös érdekünk, hogy a NATO egységes maradjon” – jelentette ki. Megjegyezte, elkötelezettek amellett, hogy Magyarországot ismét megbízható szövetségessé tegyük. Elmondta: a magyar kormány már döntött arról, hogy kiszámítható módon növeli a védelmi kiadásokat, amelyek 2035-re elérik a GDP öt százalékát.
Az Orbán-kormány évei alatt igencsak megromlott a magyar-ukrán viszony, a kétoldalú kapcsolatok helyreállítása érdekében már április óta napirenden van Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter találkozója, amit a múlt hónap elején elhalasztottak. A magyar miniszterelnök korábban azt kérte az ukrán államfőtől, hogy a kárpátaljai Beregszászon találkozzanak.Szergej Lavrov szerint Ukrajnában már nem a tárgyalásokon, hanem az orosz katonákon múlik mindenVolodimir Zelenszkij: Voltak nehézségek Orbánnal, de remélem, hogy Magyar Péter támogatni fog minketHatalmas külpolitikai siker lett a megállapodásából Ukrajnával, Orbán Viktort három éve a kárpátaljai magyarok is hiába kérték, hogy egy hasonlót hagyjon jóvá