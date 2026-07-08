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2026-07-08 17:07:00 CEST

Magyar Péter: Magyarország 2035-ig növeli a védelmi kiadásait

A magyar miniszterelnök a NATO-csúcson négyszemközt beszélt Donald Trumppal is.