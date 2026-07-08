Magyar Péter: Magyarország 2035-ig növeli a védelmi kiadásait

„Véget ért a NATO ankarai ülése. Sikeres két napon vagyunk túl. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig” – közölte Facebook-oldalán Magyar Péter.
A miniszterelnök hozzáfűzte, „a vergődő propaganda hazugságaival” szemben természetesen az amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak éppen nem a nyilvánosság előtt beszélgettek.
A NATO-csúcson a kormányfő vezette magyar delegáció tagjaként Orbán Anita külügyminiszter mellett részt vett Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter is. Orbán Anita arról posztolt, hogy a hivatalos tárgyalás mellett török kollégájával, Hakan Fidan is egyeztetett a magyar–török kétoldalú kapcsolatokról.Magyar Péter: Konstruktív és megbízható szövetségesei leszünk a NATO-nak
Ruszin-Szendi Romulusz szerint meg kell erősíteni a Magyar Honvédség képességeit, és olyan nemzetközi együttműködéseket építeni, amelyek növelik polgáraink biztonságát. – A NATO ereje mindig a szövetségesei egységében rejlett. Magyarország biztonságát nem a hangos nyilatkozatok, hanem a megbízható partnerségek, a felkészült honvédelem és a közös elrettentő képesség garantálja – tette hozzá a honvédelmi miniszter szintén a Facebookon.Orbán Anita: a NATO-csúcs egyik fő kérdése a védelmi kiadások katonai képességekké alakításaDonald Trump a NATO-csúcson jelentette be, hogy vége a tűzszünetnek Iránban