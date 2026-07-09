A Ferencváros megkezdi európai kupaszereplését Szerbiában

Ferencváros;labdarúgás;Európa-liga;Vojvodina;

2026-07-09 13:33:00 CEST

Az Izlandon vereséget szenvedő Győr után a Ferencváros labdarúgócsapata is megkezdi európai kupaszereplését. A Magyar Kupa győztese a Európa-liga selejtezőjének első fordulójában a szerb Vojvodina vendégeként lép pályára csütörtök este.

A Ferencváros egyértelműen a továbbjutás reményében kezdi meg párharcát a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában, a Magyar Kupa-győztes együttes csütörtökön 20 órától (tv: Duna World) lép pályára a szerb Vojvodina vendégeként.

A magyar rekordbajnoknál komoly változások történtek az előző szezon zárása óta. Ezek közül az egyik legfontosabb az edző személye, ugyanis Robbie Keane távozott, helyére pedig az ETO FC-vel éppen a Ferencváros előtt bajnoki címet nyert Borbély Balázs érkezett.

„Nagyon kiegyensúlyozott keretünk van, minden posztra van két, sőt néha három játékosunk, így elég komoly harc van a csapatba kerülésért”

– jelentette ki Borbély Balázs a mai mérkőzés előtt.

Pedig rengeteg volt a távozó futballista, köztük olyan korábbi meghatározó labdarúgók hagyták el az együttest, mint Ibrahim Cissé, Mohamed Abu Fani, Stefan Gartenmann vagy Cebrail Makreckis. Szerdán pedig Júlio Romao vásárolta ki magát 2029-ig szóló szerződéséből, így ő a kilencedik nyári búcsúzó.

A továbbra is nagy számú, 21 légióst foglakoztató Ferencváros keretértéke így a Transfermarkt szerint 40 millió euróra csökkent. A klubhoz eközben egy külföldi játékos, a francia-elefántcsontparti Nathan Zohoré érkezett, míg ifjabb Lisztes Krisztiánt ismét kölcsönvette az Eintracht Frankfurttól a klub.

„Az új edzővel nagyon sok taktikai munkát végzünk, rendkívül sokat dolgozunk labdával, ami szerintem kifejezetten hasznára van a csapatnak. Robbie Keane-nél ez a munka nem volt ennyire hangsúlyos. Szerintem idén sokkal jobbak leszünk. Mindenkinek az a célja, hogy újra bajnokok legyünk, és megvédjük a kupát is” – fogalmazott Lenny Joseph, aki a Haiti válogatott tagjaként megjárta a még jelenleg is zajló világbajnokságot. Hozzátette: nagyon kemény mérkőzésre számít és a szezon első meccsének eredménye hosszan kihathat a folytatásra, ezért fontos a jó eredmény.

A Ferencváros a nyári edzőtáborban két felkészülési mérkőzést játszott az egyaránt azeri Sabahhal és Qarabaggal. Előbbi összecsapás 1-1-es döntetlent hozott, utóbbit pedig 1-0-ra nyerte a magyar alakulat.

Hajnal Tamás, a klub sportigazgatója a selejtező sorsolása után azt mondta, a rivális a szerb labdarúgás egyik élcsapatának számít, ezért nehéz feladat vár az FTC-re, de a cél a továbbjutás és az, hogy ősszel ismét az El alapszakaszában szerepeljenek.

A szerb bajnokságot második helyen záró Vojvodina – amelynek keretértékét a Transfermarkt 30 millió euróra becsüli – szintén továbbjutásra készül, amint azt az együttes magyar légiósa, a kétszeres válogatott Szűcs Kornél is elmondta.

„Úgy gondolom, készen állunk a párharcra – nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a 24 éves futballista, aki azt is elárulta, hogy már a sorsolásnál is bízott benne, hogy a Ferencváros lesz az ellenfelük. – Nekem ez egy nagyon különleges párharc lesz, ráadásul a csapatnak is jó, hogy a visszavágóra nem kell messzire utaznunk” – tekintett előre.

A párharc továbbjutója a holland Twente együttesével találkozik. A 36-szoros bajnok Ferencvárosnak a 36 csapatos alapszakaszba kerüléshez négy párharcot kellene sikerrel vennie, de ha nem sikerül túljutnia a selejtező első fordulójából, átkerül a Konferencia-ligába, és a harmadik számú európai sorozat selejtezőjének második fordulójában folytatja.