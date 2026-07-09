Az Izlandon vereséget szenvedő Győr után a Ferencváros labdarúgócsapata is megkezdi európai kupaszereplését. A Magyar Kupa győztese a Európa-liga selejtezőjének első fordulójában a szerb Vojvodina vendégeként lép pályára csütörtök este.
A zöld-fehérek július 9-én játszanak először idegenben a szerb bajnokság ezüstérmesével, míg a visszavágóra július 16-án rendezik meg a Groupama Arénában.
Az MTK Budapest gól nélküli döntetlent játszott hazai pályán a szerb Vojvodinával a labdarúgó Európa Liga-selejtező első fordulójának első, csütörtöki mérkőzésén.
Kapott gól nélküli győzelemmel elégedett lenne László Csaba, az MTK vezetőedzője, aki csütörtökön csapatával a szerb FK Vojvodinát fogadja a labdarúgó Európa Liga-selejtező első fordulójában.
A magyar bajnok MKB-MVM Veszprém férfi kézilabdacsapata ma, a szerb Vojvodina ellen kezdi meg szereplését a regionális SEHA Ligában.