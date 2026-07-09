A Ferencváros megkezdi európai kupaszereplését Szerbiában

Az Izlandon vereséget szenvedő Győr után a Ferencváros labdarúgócsapata is megkezdi európai kupaszereplését. A Magyar Kupa győztese a Európa-liga selejtezőjének első fordulójában a szerb Vojvodina vendégeként lép pályára csütörtök este.