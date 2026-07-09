gyász;Bonnie Tyler;

2026-07-09 11:26:00 CEST

Elment a rekedt hangú hősnő.

Váratlanul elhunyt Bonnie Tyler walesi énekesnő - közölte családja a Facebook-on. Mint írták, egy portugáliai kórházban halt meg, ahol betegségével kezelték. Jelezték, hogy hamarosan újabb tájékoztatást adnak, és azt kérték, tartsák tiszteletben a család magánéletét ebben a tragikus időszakban.

Meghalt Bonnie Tyler, az utánozhatatlan, rekedt hangjáról ismert walesi énekesnő, a hetvenes-nyolcvanas évek rock- és popzenéjének egyik meghatározó előadója. A 75 éves művész portugáliai kórházban hunyt el, miután korábban sürgősségi bélműtéten esett át.

Bonnie Tyler azok közé az előadók közé tartozott, akiket elég volt egyszer hallani. Karcos, füstös hangja egyszerre sugárzott erőt és sebezhetőséget, s olyan dalok váltak általa generációk himnuszaivá, mint az It's a Heartache, a Total Eclipse of the Heart vagy a Holding Out for a Hero.

Pályája a hetvenes évek második felében ívelt fel, világsztárrá azonban Jim Steinman szerző-producerrel való együttműködése tette. A Total Eclipse of the Heart 1983-ban a világ számos országában vezette a slágerlistákat, és minden idők egyik legismertebb power balladájává vált. Tyler előadásmódjában a rock nyers ereje, a pop közvetlensége és a melodráma természetes egységet alkotott.

Később sem tűnt el a színpadról: folyamatosan koncertezett, 2013-ban az Egyesült Királyságot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon, 2023-ban pedig a brit birodalmi érdemrend tagjává avatták zenei munkásságáért.