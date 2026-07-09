Kemény hangú levelet írtak tudósok az ír EU-elnökségnek

Írország július 1-jén vette át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét. E hat hónapos időszak alatt Európa újratárgyalja a digitális szabálykönyvét és a társasági adózási szabályait. A Tanács elnökeként Írország fogja elnökölni ezeket a tárgyalásokat, és dönt arról, hogy milyen kérdések kerüljenek megvitatásra.
Tekintettel Írországnak az EU-s digitális jogok és az EU adóalapjának védelme terén mutatott – alább részletezett – megkérdőjelezhető eredményeire, mi, az alulírottak arra szólítjuk fel Írországot, hogy az Európai Unió ír elnöksége alatt lépjen vissza minden szerepvállalástól ezen a két területen.
A Google, a Meta, az Apple, a Microsoft, az OpenAI, a TikTok és az X egyaránt Írországot választotta európai uniós központja helyszínéül. Ez az ír Adatvédelmi Bizottságot (Data Protection Commission) tette meg az egész EU elsődleges adatvédelmi felügyelő szervévé. Ezzel a felelősséggel azonban nem járt együtt hatékony jogérvényesítés.
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) tíz éve után Írország még egyetlen EU-szintű vizsgálatot sem zárt le a Google-lel szemben.
2023-ban Írország azzal a rendkívüli lépéssel élt, hogy a luxemburgi EU-bíróságon beperelte az összes többi uniós adatvédelmi hatóságot, kérve egy olyan határozat megsemmisítését, amely kötelezte Írországot a Meta azon gyakorlatának kivizsgálására, amely az emberek legintimebb adatainak felhasználására irányult.
A közelmúltbeli fejlemények az ír digitális kormányzás függetlenségét illetően is kérdéseket vetnek fel. A jelenlegi adatvédelmi biztos korábban a Meta vezető lobbistájaként tevékenykedett Írországban. Ráadásul az elnökség felvezető időszakában Helen McEntee külügyminiszter közös fotón szerepelt a Meta egyik lobbistájával egy olyan találkozót követően, amelyen Írország közelgő elnökségének prioritásait vitatták meg.
Írország adópolitikája hasonlóképpen aggályos. Segítséget nyújtott a multinacionális vállalatoknak abban, hogy elkerüljék az adófizetést más európai országokban. A legnevezetesebb eset, hogy az Európai Bizottság 2016-ban úgy határozott, az Apple-nek 13 milliárd euró elmaradt adót plusz kamatokat kell megfizetnie, amelyet 2004 és 2014 között titkolt el azáltal, hogy a „Double Irish” (kettős ír) struktúrát alkalmazva más EU-s országokból Írországba helyezte át a nyereségét, ahol azt a rendszer utolsó évében mindössze 0,005 százalékos tényleges kulccsal adóztatták meg.
Nemzetközi nyomásra az ír kormány 2014-ben bejelentette, hogy eltörli a széles körben alkalmazott sémát. Az EU bíróságai 2024-ben helybenhagyták a 2016-os adóelkerülésre vonatkozó megállapítást. Az Apple azonban a jelek szerint újjáépített egy adótervezési struktúrát Írországon keresztül, amivel 2016 óta további több mint 20 milliárd eurónyi EU-s adót került el.
2025-ben a dublini székhelyű kínai ruházati óriás, a Temu a jelek szerint olyan struktúrát alkalmazott, amelyben az adóügyi illetőség nem egyezik meg az üzleti tevékenység helyszínével, ami a „Double Irish” sémára emlékeztet.
Röviden: Írország függősége az EU-n kívüli óriásvállalatoktól áthidalhatatlan érdekellentéteket szül, amint azt az ország adatvédelmi szabályozás és adózás terén mutatott eddigi gyakorlata is bizonyítja.
Alapos okunk van feltételezni, hogy Írország továbbra is elősegíti a multinacionális vállalatok adóarbitrázsát, ami elszegényíti Európát. Az Európai Ügyészség (EPPO) munkatársai komoly aggodalmuknak adtak hangot az egy ír adótervezési struktúrán keresztül elősegített pénzmosás és bűncselekmények miatt.
Elvárjuk, hogy Írország az elnöksége alatt lépjen vissza minden szerepvállalástól ezen a két területen, és gyakorlati megfontolásból javasoljuk, hogy a vonatkozó dossziék újratárgyalását a soron következő elnökséget adó ország – Litvánia – vezesse.
Az első aláírók betűrendben:
Asst. Prof. Abeba Birhane, Trinity College Dublin
Prof. Alberto Alemanno, HEC Paris
Dr. Francesco Brancaccio, Sciences Po
Prof. Benedetta Brevini, University of Sydney és KU Leuven
Prof. Florian Butollo, Goethe Universität Frankfurt
Prof. Joanna Bryson, Hertie School
Assoc. Prof. David Carroll, The New School
Assoc. Prof. Valeria Cirillo, University of Bari Aldo Moro
Dr. Matthew Cole, University of Sussex
Dr. Rosie Collington, Copenhagen Business School
Prof. Nick Couldry, London School of Economics
Assoc. Prof. Kati Cseres, ACELG, University of Amsterdam
Assoc. Prof. Eileen Culloty, Dublin City University
Visiting Fellow Pat de Brún, University College Dublin
Prof. Cédric Durand, University of Geneva
Prof. Timur Ergen, Universität Bremen
Dr. Paolo Gerbaudo, Universidad Complutense de Madrid
Prof. Jayati Ghosh, University of Massachusetts at Amherst
Assoc. Prof. Inge Graef, Tilburg University
Prof. Dario Guarascio, Sapienza University
Prof. Hamed Haddadi, Imperial College London
Prof. Natali Helberger, University of Amsterdam
Prof. Jason Hickel, Universitat Autònoma de Barcelona
Asst. Prof. Soheil Human, Vienna University of Economics and Business
Assoc. Prof. Kristina Irion, University of Amsterdam
Prof. Rainer Kattel, IIPP, University College London
Asst. Prof. Konrad Kollnig, Maastricht University
Emeritus Prof. Douwe Korff, London Metropolitan University
Assoc. Prof. Filippo Lancieri, Georgetown Law
Dr. Veiko Lember, Tallinn University of Technology
Prof. Stephan Lewandowsky, University of Bristol
Prof. Mariana Mazzucato, IIPP, University College London
Dr. Linda Monsees, Institute of International Relations Prague
Prof. Daniel Mügge, University of Amsterdam
Dr. Nessa Ní Chasaide, Maynooth University
Prof. Barry O’Sullivan, University College Cork
Prof. Ugo Pagano, University of Siena
Prof. Ronen Palan, City University of London
Dr. Harshvardhan Pandit, Trinity College Dublin
Assoc. Prof. Edemilson Paraná, University College Dublin
Dr. Dominik Piétron, Goethe University Frankfurt
Prof. Jens Prüfer, Tilburg University és University of East Anglia
Dr. Joel Rabinovich, King's College London
Prof. Aidan Regan, University College Dublin
Assoc. Prof. Cecilia Rikap, IIPP, University College London
Prof. Viktoria Robertson, Wirtschaftsuniversität Wien
Assoc. Prof. Luc Rocher, University of Oxford
Adj. Prof. Johnny Ryan, University College Dublin
Dr. Anya Schiffrin, Columbia University
Prof. Eugenia Siapera, University College Dublin
Dr. Nick Srnicek, King's College London
Prof. Zephyr Teachout, Fordham University
Prof. Matthias Thiemann, Sciences Po
Prof. José-Ignacio Torreblanca, UNED University, Spanyolország
Assoc. Prof. Carissa Véliz, University of Oxford
Prof. Simonetta Vezzoso, Trento University
Prof. Sandra Wachter, University of Oxford
Assoc. Prof. Isabella Weber, University of Massachusetts Amherst
Asst. Prof. Raphaële Xenidis, Sciences Po
Prof. Shoshana Zuboff, Harvard University