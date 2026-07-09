Kemény hangú levelet írtak tudósok az ír EU-elnökségnek

adó;Írország;Apple;soros elnökség;Meta;

2026-07-09 19:57:00 CEST

Szerintük az ír digitális kormányzat nem független a piaci szereplőktől. A Google, a Meta, az Apple, a Microsoft, az OpenAI, a TikTok és az X egyaránt Írországot választotta uniós központjának, azonban velük szemben a jogérvényesítéssel problémák vannak.

Írország július 1-jén vette át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét. E hat hónapos időszak alatt Európa újratárgyalja a digitális szabálykönyvét és a társasági adózási szabályait. A Tanács elnökeként Írország fogja elnökölni ezeket a tárgyalásokat, és dönt arról, hogy milyen kérdések kerüljenek megvitatásra.

Tekintettel Írországnak az EU-s digitális jogok és az EU adóalapjának védelme terén mutatott – alább részletezett – megkérdőjelezhető eredményeire, mi, az alulírottak arra szólítjuk fel Írországot, hogy az Európai Unió ír elnöksége alatt lépjen vissza minden szerepvállalástól ezen a két területen.

A Google, a Meta, az Apple, a Microsoft, az OpenAI, a TikTok és az X egyaránt Írországot választotta európai uniós központja helyszínéül. Ez az ír Adatvédelmi Bizottságot (Data Protection Commission) tette meg az egész EU elsődleges adatvédelmi felügyelő szervévé. Ezzel a felelősséggel azonban nem járt együtt hatékony jogérvényesítés.

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) tíz éve után Írország még egyetlen EU-szintű vizsgálatot sem zárt le a Google-lel szemben.

2023-ban Írország azzal a rendkívüli lépéssel élt, hogy a luxemburgi EU-bíróságon beperelte az összes többi uniós adatvédelmi hatóságot, kérve egy olyan határozat megsemmisítését, amely kötelezte Írországot a Meta azon gyakorlatának kivizsgálására, amely az emberek legintimebb adatainak felhasználására irányult.

A közelmúltbeli fejlemények az ír digitális kormányzás függetlenségét illetően is kérdéseket vetnek fel. A jelenlegi adatvédelmi biztos korábban a Meta vezető lobbistájaként tevékenykedett Írországban. Ráadásul az elnökség felvezető időszakában Helen McEntee külügyminiszter közös fotón szerepelt a Meta egyik lobbistájával egy olyan találkozót követően, amelyen Írország közelgő elnökségének prioritásait vitatták meg.

Írország adópolitikája hasonlóképpen aggályos. Segítséget nyújtott a multinacionális vállalatoknak abban, hogy elkerüljék az adófizetést más európai országokban. A legnevezetesebb eset, hogy az Európai Bizottság 2016-ban úgy határozott, az Apple-nek 13 milliárd euró elmaradt adót plusz kamatokat kell megfizetnie, amelyet 2004 és 2014 között titkolt el azáltal, hogy a „Double Irish” (kettős ír) struktúrát alkalmazva más EU-s országokból Írországba helyezte át a nyereségét, ahol azt a rendszer utolsó évében mindössze 0,005 százalékos tényleges kulccsal adóztatták meg.

Nemzetközi nyomásra az ír kormány 2014-ben bejelentette, hogy eltörli a széles körben alkalmazott sémát. Az EU bíróságai 2024-ben helybenhagyták a 2016-os adóelkerülésre vonatkozó megállapítást. Az Apple azonban a jelek szerint újjáépített egy adótervezési struktúrát Írországon keresztül, amivel 2016 óta további több mint 20 milliárd eurónyi EU-s adót került el.

2025-ben a dublini székhelyű kínai ruházati óriás, a Temu a jelek szerint olyan struktúrát alkalmazott, amelyben az adóügyi illetőség nem egyezik meg az üzleti tevékenység helyszínével, ami a „Double Irish” sémára emlékeztet.

Röviden: Írország függősége az EU-n kívüli óriásvállalatoktól áthidalhatatlan érdekellentéteket szül, amint azt az ország adatvédelmi szabályozás és adózás terén mutatott eddigi gyakorlata is bizonyítja.

Alapos okunk van feltételezni, hogy Írország továbbra is elősegíti a multinacionális vállalatok adóarbitrázsát, ami elszegényíti Európát. Az Európai Ügyészség (EPPO) munkatársai komoly aggodalmuknak adtak hangot az egy ír adótervezési struktúrán keresztül elősegített pénzmosás és bűncselekmények miatt.

Elvárjuk, hogy Írország az elnöksége alatt lépjen vissza minden szerepvállalástól ezen a két területen, és gyakorlati megfontolásból javasoljuk, hogy a vonatkozó dossziék újratárgyalását a soron következő elnökséget adó ország – Litvánia – vezesse.

Az első aláírók betűrendben:

Asst. Prof. Abeba Birhane, Trinity College Dublin

Prof. Alberto Alemanno, HEC Paris

Dr. Francesco Brancaccio, Sciences Po

Prof. Benedetta Brevini, University of Sydney és KU Leuven

Prof. Florian Butollo, Goethe Universität Frankfurt

Prof. Joanna Bryson, Hertie School

Assoc. Prof. David Carroll, The New School

Assoc. Prof. Valeria Cirillo, University of Bari Aldo Moro

Dr. Matthew Cole, University of Sussex

Dr. Rosie Collington, Copenhagen Business School

Prof. Nick Couldry, London School of Economics

Assoc. Prof. Kati Cseres, ACELG, University of Amsterdam

Assoc. Prof. Eileen Culloty, Dublin City University

Visiting Fellow Pat de Brún, University College Dublin

Prof. Cédric Durand, University of Geneva

Prof. Timur Ergen, Universität Bremen

Dr. Paolo Gerbaudo, Universidad Complutense de Madrid

Prof. Jayati Ghosh, University of Massachusetts at Amherst

Assoc. Prof. Inge Graef, Tilburg University

Prof. Dario Guarascio, Sapienza University

Prof. Hamed Haddadi, Imperial College London

Prof. Natali Helberger, University of Amsterdam

Prof. Jason Hickel, Universitat Autònoma de Barcelona

Asst. Prof. Soheil Human, Vienna University of Economics and Business

Assoc. Prof. Kristina Irion, University of Amsterdam

Prof. Rainer Kattel, IIPP, University College London

Asst. Prof. Konrad Kollnig, Maastricht University

Emeritus Prof. Douwe Korff, London Metropolitan University

Assoc. Prof. Filippo Lancieri, Georgetown Law

Dr. Veiko Lember, Tallinn University of Technology

Prof. Stephan Lewandowsky, University of Bristol

Prof. Mariana Mazzucato, IIPP, University College London

Dr. Linda Monsees, Institute of International Relations Prague

Prof. Daniel Mügge, University of Amsterdam

Dr. Nessa Ní Chasaide, Maynooth University

Prof. Barry O’Sullivan, University College Cork

Prof. Ugo Pagano, University of Siena

Prof. Ronen Palan, City University of London

Dr. Harshvardhan Pandit, Trinity College Dublin

Assoc. Prof. Edemilson Paraná, University College Dublin

Dr. Dominik Piétron, Goethe University Frankfurt

Prof. Jens Prüfer, Tilburg University és University of East Anglia

Dr. Joel Rabinovich, King's College London

Prof. Aidan Regan, University College Dublin

Assoc. Prof. Cecilia Rikap, IIPP, University College London

Prof. Viktoria Robertson, Wirtschaftsuniversität Wien

Assoc. Prof. Luc Rocher, University of Oxford

Adj. Prof. Johnny Ryan, University College Dublin

Dr. Anya Schiffrin, Columbia University

Prof. Eugenia Siapera, University College Dublin

Dr. Nick Srnicek, King's College London

Prof. Zephyr Teachout, Fordham University

Prof. Matthias Thiemann, Sciences Po

Prof. José-Ignacio Torreblanca, UNED University, Spanyolország

Assoc. Prof. Carissa Véliz, University of Oxford

Prof. Simonetta Vezzoso, Trento University

Prof. Sandra Wachter, University of Oxford

Assoc. Prof. Isabella Weber, University of Massachusetts Amherst

Asst. Prof. Raphaële Xenidis, Sciences Po

Prof. Shoshana Zuboff, Harvard University