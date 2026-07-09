A klímával a nyaralók iránti igény is változik, a Dunakanyar árai lassan közelítenek a balatoni szintekhez

ingatlanpiac;ingatlanárak;nyaralók;

2026-07-09 12:30:00 CEST

A Velencei-tó alacsony vízszintje egyelőre nem rendítette meg a helyi ingatlanpiacot, de a térség számára jelzés lehet, hogy az EFOTT 2026-tól elköltözik a tótól. Mindeközben a nyaralót vásárlók kétlaki életre vágynak.

A Velencei-tó rendkívül alacsony vízszintje nem okozott kimutatható változást sem a keresletben, sem az árakban az ingatlanközvetítők szerint, de ha éveken keresztül nem sikerül megoldást találni, visszahúzódhat a kereslet – derül ki a Népszava ingatlanos körképéből. Jelenleg a rekordalacsony vízmélység, a kiszáradt részek a tóban inkább hosszabb távú kockázati tényező, mintsem azonnali piaci átrendeződést okozó hatás – válaszolta kérdésünkre Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Magyarországon jó pár éve probléma a vízgazdálkodás, noha nagyon kellett volna, nem kapott elég figyelmet és jelentőséget, sőt, a forrásokat is elvették a területtől. A vásárlók szempontjából ez máshol is bizonytalanságot okozhat – véli Gadanecz Zoltán, a GDN ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa. Mint mondta: a hőség miatt szinte elviselhetetlen városi betonrengetegből nyáron a kiutat most leginkább a hibrid megoldásokban keresik a vevők: olyat, amiért a lehető legkevesebbet kell utazni, de mégis nyugalmat ad a hétköznapokban. Aki teheti, medencés házat választ vagy legalább egy jakuzzit vásárol. Tipikus, hogy sokan igyekeznek a hőségben a pakolással járó, problémás, energiaigényes dolgokat és döntéseket kerülni. Alapvetően azok választanak nyaralót, akik azt az év nagyobb részében ki tudják használni.

A hőség és a klímaváltozás azonban már most is formálja a vevői preferenciákat: egyre többen keresnek vízközeli, zöldebb környezetet, miközben a távmunka terjedésével erősödik a részleges „kétlaki” életforma. Ez a nyaralópiac fokozatos átalakulásához vezet, ahol a klasszikus szezonális használat mellett egyre fontosabb az egész éves lakhatóság – összegezte Szegő Péter.

Ezt az átalakulást erősíti az OTP Ingatlanpont friss piaci elemzése is, amely szerint

a Dunakanyar és az észak-budapesti vízparti térségek ára lassan megközelíti a balatoni szinteket.

A vevők jelentős része már itt sem klasszikus nyaralót keres, hanem egész évben lakható, korszerű ingatlant, így a piac egyre inkább kettéválik: a prémium, téliesített ingatlanok gyorsan elkelnek, míg az elavult nyaralók nehezebben értékesíthetők.

A Dunakanyar, Szentendre, Leányfalu, Budakalász és a Római-part térségében a vízparti ingatlanok ára 700 ezer és 1,4 millió forint közötti négyzetmétersávban mozog, miközben a finanszírozási oldalon továbbra is kiegyenlített a készpénzes és hiteles vásárlók aránya. Az OTP Ingatlanpont szerint a támogatási konstrukciók is átrendezik a keresletet, mivel az árplafonok egyes prémium budapesti és északi vízparti projektekből kiszorítják a hiteles vevőket, és inkább az elérhetőbb agglomerációs zónák felé terelik a keresletet.

A Velencei-tó körüli települések – például Pákozd és Sukoró – jellemzően emiatt továbbra is stabil vevői érdeklődésre tartanak számot – válaszolta lapunknak Szegő Péter. A Duna House elemzője szerint

a jelenlegi időjárási helyzet és az alacsony vízszint csak akkor kezdene érdemi hatást gyakorolni a helyi ingatlanpiacra, ha tartósan, 4–5 éven keresztül fennáll.

Jelenleg ez inkább hosszabb távú kockázati tényező, mintsem azonnali piaci átrendeződést okozó hatás. Az ingatlanpiacnak most sem a hőhullámok, sem az nem kedvez, hogy több állami vagy korábban állami megbízásból élő cégnél tömeges elbocsátásokról lehet hallani, sokan kivárnak, ami csökkenti a fizetőképes keresletet – osztotta meg tapasztalatait a GDN tulajdonosa. Gadanecz Zoltán kifejtette: a munkaviszony felbontásával a hitelképesség is megszakad, ezért az érintettek mint potenciális vásárlóerő ideiglenesen eltűnnek a piacról.

A kereslet mostanra körülbelül 30 százalékkal megcsappant, és ha ez így folytatódik – Gadanecz Zoltán szerint – 2026-ban épp csak eléri a 120 ezres tranzakciószámot az ingatlanpiac, ami meglehetősen alacsony szám. Most a befektetők úgy gondolják, hogy nem érdemes vásárolni, csak kifejezetten nyomott áron, mert rövid távon minimális árcsökkentésre számítanak. A kereslet a szűkülő befektetői táborral is tovább apadt. Ez a vevőknek azonban kedvezhet, akik jó alkupozícióba kerültek, és éppen ezért érdemes ajánlatot tenniük, mert el tudnak érni nagyon jó vételeket, hiszen a tulajdonosok fél év távlatában már sokkal rugalmasabban kezelik az árazást.