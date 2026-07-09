A klímával a nyaralók iránti igény is változik, a Dunakanyar árai lassan közelítenek a balatoni szintekhez

A Velencei-tó rendkívül alacsony vízszintje nem okozott kimutatható változást sem a keresletben, sem az árakban az ingatlanközvetítők szerint, de ha éveken keresztül nem sikerül megoldást találni, visszahúzódhat a kereslet – derül ki a Népszava ingatlanos körképéből. Jelenleg a rekordalacsony vízmélység, a kiszáradt részek a tóban inkább hosszabb távú kockázati tényező, mintsem azonnali piaci átrendeződést okozó hatás – válaszolta kérdésünkre Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
Magyarországon jó pár éve probléma a vízgazdálkodás, noha nagyon kellett volna, nem kapott elég figyelmet és jelentőséget, sőt, a forrásokat is elvették a területtől. A vásárlók szempontjából ez máshol is bizonytalanságot okozhat – véli Gadanecz Zoltán, a GDN ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa. Mint mondta: a hőség miatt szinte elviselhetetlen városi betonrengetegből nyáron a kiutat most leginkább a hibrid megoldásokban keresik a vevők: olyat, amiért a lehető legkevesebbet kell utazni, de mégis nyugalmat ad a hétköznapokban. Aki teheti, medencés házat választ vagy legalább egy jakuzzit vásárol. Tipikus, hogy sokan igyekeznek a hőségben a pakolással járó, problémás, energiaigényes dolgokat és döntéseket kerülni. Alapvetően azok választanak nyaralót, akik azt az év nagyobb részében ki tudják használni.Jönnek az európai hőhullámok, több tízezer milliárd forintra is rúghat majd a kár
A hőség és a klímaváltozás azonban már most is formálja a vevői preferenciákat: egyre többen keresnek vízközeli, zöldebb környezetet, miközben a távmunka terjedésével erősödik a részleges „kétlaki” életforma. Ez a nyaralópiac fokozatos átalakulásához vezet, ahol a klasszikus szezonális használat mellett egyre fontosabb az egész éves lakhatóság – összegezte Szegő Péter.
Ezt az átalakulást erősíti az OTP Ingatlanpont friss piaci elemzése is, amely szerint
a Dunakanyar és az észak-budapesti vízparti térségek ára lassan megközelíti a balatoni szinteket.
A vevők jelentős része már itt sem klasszikus nyaralót keres, hanem egész évben lakható, korszerű ingatlant, így a piac egyre inkább kettéválik: a prémium, téliesített ingatlanok gyorsan elkelnek, míg az elavult nyaralók nehezebben értékesíthetők.
A Dunakanyar, Szentendre, Leányfalu, Budakalász és a Római-part térségében a vízparti ingatlanok ára 700 ezer és 1,4 millió forint közötti négyzetmétersávban mozog, miközben a finanszírozási oldalon továbbra is kiegyenlített a készpénzes és hiteles vásárlók aránya. Az OTP Ingatlanpont szerint a támogatási konstrukciók is átrendezik a keresletet, mivel az árplafonok egyes prémium budapesti és északi vízparti projektekből kiszorítják a hiteles vevőket, és inkább az elérhetőbb agglomerációs zónák felé terelik a keresletet.
A Velencei-tó körüli települések – például Pákozd és Sukoró – jellemzően emiatt továbbra is stabil vevői érdeklődésre tartanak számot – válaszolta lapunknak Szegő Péter. A Duna House elemzője szerint
a jelenlegi időjárási helyzet és az alacsony vízszint csak akkor kezdene érdemi hatást gyakorolni a helyi ingatlanpiacra, ha tartósan, 4–5 éven keresztül fennáll.
Jelenleg ez inkább hosszabb távú kockázati tényező, mintsem azonnali piaci átrendeződést okozó hatás. Az ingatlanpiacnak most sem a hőhullámok, sem az nem kedvez, hogy több állami vagy korábban állami megbízásból élő cégnél tömeges elbocsátásokról lehet hallani, sokan kivárnak, ami csökkenti a fizetőképes keresletet – osztotta meg tapasztalatait a GDN tulajdonosa. Gadanecz Zoltán kifejtette: a munkaviszony felbontásával a hitelképesség is megszakad, ezért az érintettek mint potenciális vásárlóerő ideiglenesen eltűnnek a piacról.Idén csak a kármentés maradt, szezon helyett katasztrófa készül a Velencei-tónálItt a bejelentés, tíz évre Esztergomba költözik az EFOTT
A kereslet mostanra körülbelül 30 százalékkal megcsappant, és ha ez így folytatódik – Gadanecz Zoltán szerint – 2026-ban épp csak eléri a 120 ezres tranzakciószámot az ingatlanpiac, ami meglehetősen alacsony szám. Most a befektetők úgy gondolják, hogy nem érdemes vásárolni, csak kifejezetten nyomott áron, mert rövid távon minimális árcsökkentésre számítanak. A kereslet a szűkülő befektetői táborral is tovább apadt. Ez a vevőknek azonban kedvezhet, akik jó alkupozícióba kerültek, és éppen ezért érdemes ajánlatot tenniük, mert el tudnak érni nagyon jó vételeket, hiszen a tulajdonosok fél év távlatában már sokkal rugalmasabban kezelik az árazást.Rég volt ekkora elbocsátási hullám Magyarországon, ráadásul a NER-közeli cégek még bele sem kezdtek igazán