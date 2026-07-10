„A szépek szépe, mondd, hova lett?” – Negyven éve halt meg Molnár Csilla, a tragikus sorsú szépségkirálynő

öngyilkosság;szépségverseny;szépségkirálynő;Molnár Csilla;

2026-07-10 12:05:00 CEST

Négy évtized távlatából is rengetegen emlékeznek egy gyönyörű fonyódi kamasz lányra, aki 1986. július 10-én végzetes tettre szánta el magát. Molnár Csilla Andrea mindössze kilenc hónappal azután vett be halálos adag gyógyszert, hogy Magyarország szépének választották.

„– Csilla nem királynőként, hanem fonyódi lányként viselkedett azután is, hogy az elmúlt évben fejére tették a koronát – mondja a Fonyód közelében levő benzinkút kezelője, akin látszik, hogy őszintén sajnálja üdvöskéjüket.

A 17 éves Molnár Csilla Andrea nincs többé. Szépségkirálynővé választásának első évfordulóját sem érte meg.”

Ezekkel a mondatokkal kezdődik a Népszava riportja 1986. július 12-én, amelyben az újságíró próbálja kideríteni, mi vezethetett a tragédiához. A valódi okot azonban igazából a mai napig nem tudjuk. Csilla történetét számtalan cikkben megírták, dokumentumfilm és könyvek születtek róla, de hogy mi járhatott a fejében 1986. július 10-én, amikor bevette azt a rengeteg gyógyszert, soha nem tudhatjuk meg.

Magyarországon 50 év után 1985-ben rendeztek először szépségversenyt, amelyre mintegy kétezer lány jelentkezett.

Az akkor 16 éves fonyódi Molnár Csilla Andrea egy volt közülük, tulajdonképpen egy osztálytársa, Cseh Erika akart elindulni a versenyen, ő beszélte rá Csillát is. Jó bulinak, játéknak indult az egész, és miközben Erika kiesett, Csilla sorra jutott tovább a selejtezőkön, míg végül a döntőben találta magát. Az elődöntőben Kruppa Judittal holtversenyben első lett, a középdöntőn 4. helyezést ért el, majd 1985. október 5-én a döntőben, a Budapest Kongresszusi Központban az ő fejére került a korona. Ezen az estén már nem volt valódi ellenfele, a pontszámai magasan a többi lány fölé emelték őt. A következő évben Csilla képviselte hazánkat a Miss Európa szépségversenyen, és 1986. február 28-án Máltán 3. helyezést ért el. Egyébként ez a verseny eléggé faramucira sikeredett, ugyanis az összetett pontszámok alapján a magyar lány végzett – volna – az első helyen, végül mégis a svéd lányt koronázták meg. Méghozzá Csilla fejdíszével, ugyanis ő volt az egyetlen versenyző, aki magával vitte a koronáját, és a verseny szervezői sem gondoskodtak a győztes számára trófeáról.

Győzelme után Csilla magántanulóként folytatta tanulmányait, mert a nappali tagozatos diáklétet nem tudta összeegyeztetni azokkal a felkérésekkel, kötelezettségekkel, amelyeknek szépségkirálynőként kellett eleget tennie. A hirtelen jött népszerűségnek azonban hamar megmutatkoztak az árnyoldalai. Abban a korban, amikor még nem létezett internet, közösségi média, a pletykák még szájról szájra terjedtek, de az intrikák akkoriban sem kímélték mindazokat, akik bármilyen módon kitűntek a tömegből. Egy 16 éves kamasz lányt pedig senki sem készített fel arra lelkileg, mivel fog járni mindaz, ami kívülről olyan vonzónak, csillogónak tűnik. A lány életét feldolgozó könyvek és film alapján ma úgy mondanánk: diszfunkcionális családban nőtt fel, és a szüleitől sem kapta meg azt a fajta támogató jelenlétet, amire égető szüksége lett volna.

Molnár Csilla Andrea a halála előtt egy nála több mint húsz évvel idősebb, nős férfival járt.

Az akkor 38 éves Futács Károly egy menő étterem és szórakozóhely, a fonyódi Gyöngyhalász tulajdonosa volt, és a lánya két évvel fiatalabb volt Csillánál. Ezt a viszonyt sokan nem nézték jó szemmel, de hogy valójában a két érintett hogyan élte meg a kapcsolatot, arról már csak a férfi tud(na) nyilatkozni, aki megkeresésünkre azt válaszolta: a könyvében (Záróra a Gyöngyhalászban) mindent leírt erről.

Hogy mi járt Csilla fejében, amikor 1986. július 10-én bevette az édesapja számára felírt Lidocain tablettákat, nem tudjuk. Az ismerőseivel, családtagjaival készített riportokból az körvonalazódik: nem akart ő meghalni. Sokkal inkább egy kétségbeesett kamasz lány segélykiáltása volt ez a tett, annak ellenére, hogy búcsúlevelet is írt:

„Nem akarom, hogy az apám teljesen tönkretegyen! Anyuci! Nagyon szeretlek! Bízzál mennem (sic!) mindig! Sziasztok Csilla”

Testvére, Attila, akit egy Ausztriában elkövetett gyilkosságért ítéltek el, és jelenleg börtönbüntetését tölti, nemrégiben azt nyilatkozta az ACNewsnak a végzetes napról: „A családi vendéglőben dolgoztunk Fonyódon; forró nap volt, Csilla pedig éppen akkor jött haza a nyári gyakorlatról. Felrohant az emeletre, anyu meg utána. Bezárkóztak, azt viszont csak később tudtam meg, hogy nagyon összevesztek. Anyámnak üzleti tervei voltak, Csilla sikereit akarta kihasználni, a nővérem viszont azt tervezte, hogy elköltözik otthonról egy nála jóval idősebb, nős üzletemberhez. Szerelmes volt, de a szüleim tiltották. Azt hiszem, rá akart ijeszteni anyura, ezért szedte be azt a rengeteg gyógyszert.”

A tragédia idején éppen zajlott az 1986-os szépségverseny, a középdöntőknél tartott a folyamat, azonban a versenyt leállították, és 1989-ig nem is rendeztek Magyarországon szépségversenyt.

Molnár Csilla Andreát a kaposvári Keleti temetőben helyezték végső nyugalomra 1986. július 16-án. Melocco Mikós síremlékét 1989. április 25-én avatták fel, és a mai napig sokan keresik fel különösen Csilla születésnapja (január 20.), halottak napja és a halálának évfordulója környékén.

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