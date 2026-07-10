Szépségkirálynők krónikája

A Horthy-korszak szépségkirálynőinek a történetét meséli el Köves József író-újságíró legújabb könyvében, melyet nemcsak a történelem szerelmesei, hanem a divat rajongói is örömmel forgathatnak. Az Elfelejtett királynők – szépségek és sorsok című kötetből számos életutat ismerhetünk meg, de kiderül az is, miképpen fonódtak össze a versenyek a korabeli politikával.