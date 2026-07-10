Négy évtized távlatából is rengetegen emlékeznek egy gyönyörű fonyódi kamasz lányra, aki 1986. július 10-én végzetes tettre szánta el magát. Molnár Csilla Andrea mindössze kilenc hónappal azután vett be halálos adag gyógyszert, hogy Magyarország szépének választották.
Az akkori társadalom számára még egészen ismeretlen volt a szépségipar árnyoldala, a reklámplakátok mögött meghúzódó piszkos alkuk világa. A Népszava múltidéző podcastjének friss adásában felelevenítjük az 1985-ös Magyarország Szépe verseny előzményeit és körülményeit, a botrányos szoborkészítést, a rémálommá vált sikert.
Eperjesi Ágnes kiállítása az 1985-ös tragikus szépségkirálynő választás képzőművészeti vetületével foglalkozik. Azt járja körül, hogy hogyan lehet a művész-modell egyenlőtlen kapcsolatáról, az ábrázolás és a kép politikai természetét leleplező területről beszélni.
A Horthy-korszak szépségkirálynőinek a történetét meséli el Köves József író-újságíró legújabb könyvében, melyet nemcsak a történelem szerelmesei, hanem a divat rajongói is örömmel forgathatnak. Az Elfelejtett királynők – szépségek és sorsok című kötetből számos életutat ismerhetünk meg, de kiderül az is, miképpen fonódtak össze a versenyek a korabeli politikával.