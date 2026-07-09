Öt év alatt több mint másfél milliárd forinttal támogatta a Rogán-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda a Király Nórához köthető civil szervezeteket

Fidesz;feljelentés;hivatali visszaélés;hűtlen kezelés;átvilágítás;civil szervezetek;Miniszterelnökség;költségvetési csalás;Miniszterelnöki Kabinetiroda;Tisza-kormány;Király Nóra;

2026-07-09 14:02:00 CEST

Az ügyben a Miniszterelnökség hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával tesz feljelentést.

Összesen 1,52 milliárd forint közpénzt kapott a Rogán-féle Miniszterelnöki Kabinetirodától 2021 és 2026 között az a hét civil szervezet, amelyet a Fidesz egyik volt budapesti képviselőjelöltje köt össze – jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón. A hét szervezet a Ficsak 11 Alapítvány, a Mindennapok Női Szemmel Egyesület, a Zöld Követ Egyesület, a Patrióták Magyarországért Egyesület, a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete, a Gazdagréti Összefogás Egyesület az Összefogás 11 Sportegyesület, amelyek mindegyikének a fideszes képviselőjelölt az alapítója, a hivatalos képviselője vagy okiratok szerint csak az elszámolásában működött közre. Ez azokban az iratokban szerepel, amelyeket a Tisza-kormány Miniszterelnökségének a munkatársai átvilágítás közben találtak rá. Dokumentumok tanúsága szerint – folytatta Magyar Éva – nem a volt fideszes képviselőjelölt az egyedüli személyes kapcsolat, akad olyasvalaki, aki az egyik civil szervezetet életében kapcsolattartóként működött közre, miközben a másiknál a bérlistán szerepelt csaknem havi félmillió forintos fizetésért.

Hogy egy egészen konkrét példát mondjak, a Ficsak 11 Alapítványnál volt olyan személy, aki alkalmazottként dolgozott, de emellett szolgáltatóként számlázott is – jelentette be Magyar Éva. Mivel a hét civil szervezet között közös ingatlanvásárlást, azonos tartalmú programsorozatok finanszírozását, költségek többszöri elszámolását tárták fel, az ügyben a Miniszterelnökség hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tesz.

Eddig annyit lehetett tudni, hogy a Király Nórához köthető civil szervezetek két év alatt több mint 455 millió forint állami támogatáshoz jutottak.

Bár Magyar Éva nem nevezte meg az egykori fideszes képviselőjelöltet, az szervezetek nevéből ítélve egyértelműen Király Nóráról van szó, aki a budapesti 9. számú egyéni választókerületében. Őt Kátai-Németh Vilmos későbbi családügyi és szociális miniszter fölényesen, a szavazatok 61,98 százalékával győzte le 29,5 százaléknyi voks ellenében.

Király Nóra egyébként az egyike volt azoknak, akik élesen bírálták Orbán Viktor volt miniszterelnököt a Fidesz választási kudarcáért. A volt képviselőjelölt éppen a Népszavának adott interjúban jelentette ki, hogy az exkormányfőnek már a megméretés éjszakáján le kellett volna mondania Fidesz elnöki tisztségéről.