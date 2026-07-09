Magyar Péter nyilvánosságra hozta Áder János amerikai útjának részleteit, amelyet állítása szerint közpénzből fizettek

közpénz;Egyesült Államok;Áder János;Magyar Péter;

2026-07-09 13:40:00 CEST

A kormányfő tudni szeretné, hogy az 55 millió forintos útiköltségből mikor és mennyit fizetett vissza az államkasszába a volt fideszes politikus.

Áder János 2018 októberében nemcsak hivatalos programon vett részt az Egyesült Államokban, hanem családi vakációnak tűnő programjai is voltak a közpénzből fizetett úton - jelentette ki egy csütörtöki Facebook-posztjában a miniszterelnök.

Magyar Péter egy dokumentumot is megosztott. A kormányfő emlékeztetett: Áder János csütörtökön azt mondta, hogy egy hétig kizárólag hivatalos úton volt az Egyesült Államokban, 55 millió forint közpénzből.

Magyar Péter a volt államfő három napi programját emelte ki: állítása szerint október 25-én Disney Worldben jártak, október 30-án és 31-én pedig New Yorkban várost néztek, részben helikopterrel. A Disney World-látogatás pár százezer forintba került, és utólag foglaltak hozzá szállást, miközben a korábban kifizetett, 1,3 millió forintos szállást nem használták fel. Az elnöki párt útjára Áder lánya is elkísérte őket. A korábbi köztársasági elnök előtte találkozott a Magyar Orvosszövetség tagjaival, október 26-án pedig Miami polgármesterével is. Magyar Péter a bejegyzés végén azt kérdezte a volt köztársasági elnöktől, hogy az 55 millió forint közpénzből mikor és mennyit fizetett vissza az államkasszába.

Találkozunk a bíróságon

- csak ennyit írt a volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványon keresztül szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében.