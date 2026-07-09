Munk Veronika lesz a 444 főszerkesztője

sajtó;főszerkesztő;444.hu;

2026-07-09 13:50:00 CEST

Feladatának a lap megerősítését, nem pedig annak újraírását nevezte.

Augusztustól Munk Veronika lesz a 444 új főszerkesztője.

Bemutatkozásában azt írta, Uj Péter nem távozik a laptól, hanem alapító szerkesztőként marad, Kardos Gábor pedig továbbra is a kiadói oldalt vezeti. A lap audiovizuális területen is változtat: Plankó Gergő a főszerkesztő-helyettesi feladatai mellett megerősített pozícióban, a videós tartalmakért felelős szerkesztőként folytatja.

Az új főszerkesztő arról írt, hogy megerősíteni kívánja a 444-et, nem pedig újraírni. Szerinte feladata az lesz, hogy összefogja és erősítse a szerkesztőség munkáját azzal a tudással, amelyet az elmúlt több mint húsz évben Magyarországon és külföldön szerzett.

Munk Veronika felidézte, hogy 2002-ben kezdett az Indexnél, ahol 18 évig dolgozott, ebből tízet Uj Péter irányítása alatt. Az Indexből 2020-ban, főszerkesztő-helyettesként távozott az orbáni politikai nyomás miatt. Ezután akkori kollégáival megalapította a Telexet, ahol előbb főszerkesztőként, majd tartalomfejlesztési vezetőként dolgozott.

Az elmúlt három évben a szlovákul, csehül, magyarul és angolul publikáló regionális lapcsalád, a Denník N innovációért és új piacokért felelős igazgatója volt. Szerinte az előttük álló időszakban is a független, bátor és magyarázó újságírás lesz az iránytű, miközben a hírfogyasztás változása miatt a videós területet is erősítik. Legfontosabb feladatának azt nevezte, hogy őrizze és erősítse azt a bizalmat, amely a lap újságírói és olvasói között van.