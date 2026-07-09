Hága és Prága is túl veszélyes volt, extra védelmet kapott a TEK-től Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész a külföldi útjain

Legfőbb Ügyészség;Terrorelhárítási Központ;Nagy Gábor Bálint;

2026-07-09 17:26:00 CEST

Legalábbis az Orbán-kormány idején.

Eddig minden külföldi útján személyi védelemmel látta el a Terrorelhárítási Központ (TEK) Nagy Gábor Bálint jelenlegi legfőbb ügyészt - derül ki a hvg360 cikkéből. Ez a szolgáltatás nem automatikusan jár neki, azonban a TEK ezt mindig készségesen kezdeményezte, Pintér Sándor belügyminiszter pedig mindig jóváhagyta.

A lap szerint immár 30 éves az a kormányrendelet, amely intézkedik a védett személyeket, így például közjogi méltóságként az államfőt, a miniszterelnököt vagy éppen a legfőbb ügyészt megillető ellátásról, arról azonban a rendelet nem szól, hogy a védelem a vádhatóság vezetőjének külföldön is automatikusan járna. Ezért az ebből fakadó lehetséges jogértelmezési viták miatt a korábbi legfőbb ügyészek igyekeztek nem élni ezzel a lehetőséggel. Nem úgy Nagy Gábor Bálint, akit azóta, hogy körülbelül egy éve az akkor még fideszes kétharmad 9 évre megválasztott, minden útjára elkísértek a terrorelhárítók.

A hvg360 megjegyzi, ez a kiváltság egyébként nem példa nélküli Európában, de ha ez a szokás, azt a jogszabály rögzíti is. A helyzet rendezésére a Legfőbb Ügyészség és a TEK kidolgozott egy együttműködési megállapodást, amely rögzítette, hogy ha a külföldi úttal kapcsolatban a TEK veszélyhelyzet fennállását észleli, azt jelzi a legfőbb ügyésznek, és biztosítja a védelmet a külföldi út során is. A TEK pedig eddig mind az 5 alkalommal veszélyt észlelt.

A lap megkeresésére a TEK elismerte, hogy több alkalommal is született együttműködési megállapodás, és mivel a kormányrendelet alapján a személyvédelem főszabály szerint csak a belföldi utazásra terjed ki, úgy indokoltak, hogy a TEK folyamatosan elemzi és értékeli a védett személy veszélyeztetettségének mértékét, és ennek megfelelően határozza meg a személyvédelem rendjét. „A legfőbb ügyész hivatalos külföldi kiküldetésével kapcsolatos egyedi veszélyeztetettségi körülmények fennállása esetén, a TEK előterjesztése alapján, a belügyminiszter egyedi engedélye alapján a védelem a védett személy külföldi utazására is kiterjeszthető” – hangzik a válasz.

A TEK közlése szerint az efféle biztosítást a vádhatóság finanszírozta, de a konkrét összegeket nem közölték. Az ügyészség azonban igen: eszerint hivatali ideje alatt Nagy Gábor Bálint öt külföldi útjának (kétszer Hágába, valamint Trierbe, Szófiába és Prágába, illetve ez utóbbi út alkalmával Brnóba is) TEK-es biztosítása összesen nagyjából 2 és fél millió forint pluszköltséget jelentett.

A vádhatóság hangsúlyozta, hogy a legfőbb ügyész hivatalos külföldi kiküldetésével kapcsolatos „egyedi veszélyeztetettségi körülményeket” nem a Legfőbb Ügyészség határozza meg, hanem azt a Terrorelhárítási Központ elemzi. A TEK előterjesztése alapján a belügyminiszter egyedi engedélyével történik az utazás biztosításának a végrehajtása”. Hozzátették: „a TEK és a Legfőbb Ügyészség közötti együttműködési megállapodás alapján a Legfőbb Ügyészség finanszírozta ezen utazások biztosításának a költségét – az öt út vonatkozásában összesen: 2.496.817 Ft értékben”.

Az új belügyminiszter, Pósfai Gábor kinevezése óta ugyanakkor nem született ilyen együttműködési megállapodás a Legfőbb Ügyészséggel.