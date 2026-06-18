Szondi Vanda: Megszűnik önálló szervezetként a Terrorelhárítási Központ és jelenlegi formájában az Országgyűlési Őrség is

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-18 12:17:00 CEST

A fizetése senkinek nem fog csökkenni.

Magyar Éva ismertette, hogy a piaci körülmények lehetővé teszik a védett üzemanyagárak kivezetését, de ez nem azt jelenti, hogy a kabinet kivonulna az események figyelése alól, ha indokolttá válik, akkor a későbbiekben elképzelhető hogy beavatkoznak. Szondi Vanda elsőként egyebek közt az agrárpolitikai stratégiáról beszélt, a bejelentés szerint a 2026-os károk kompenzálására 24 és félmilliárd forintot fog rendelkezésre bocsátani a kormány a magyar gazdák kisegítése érdekében.

A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy visszatérhetnek a Magyar Honvédséghez azok a katonák, akiket az úgynevezett fiatalítás keretében menesztett a korábbi, Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette Honvédelmi Minisztérium. A cél, hogy ezek az emberek ismét a Honvédség megbecsült tagjai lehessenek, minden visszatérő katona, tiszt jogosult a korábbi rangjára és az annak megfelelő illetményre.

Szó esett a rendvédelem átalakításáról is, Szondi Vanda bejelentése szerint jelentős átszervezés várható, amelynek keretében például megszűnik önálló szervezetként a Terrorelhárítási Központ (TEK). Ez nem jelenti a terrorelhárítás megszűnését, csak a szakszerű, feladatkörök mentén történő átalakítást. Az új TEK az ORFK irányítása alatt, főigazgatói vezetéssel fog működni majd, az új TEK illetékességébe fognak kerülni a műveleti feladatok és a személyvédelem. A rendvédelem két másik fő ágaként fognak elkülönülni a nyomozói feladatok és a készenléti rendvédelem. Az Országgyűlési Őrség is megszűnik a jelenlegi formájában, feladatait a Készenléti Rendőrség és a TEK veszi át.

Az átalakítás a korábbi illetményszinteket megtartja, tehát a fizetése senkinek nem fog csökkenni - jelezte Szondi Vanda. Pósfai Gábor belügyminiszter tájékoztatása szerint az átalakítást hosszas egyeztetés előzte meg az érintett szervezetekkel és társadalmi egyeztetésre is bocsátják a módosításokat.

Magyar Éva elmondta, a kormány törvényjavaslatot nyújtott be a köznevelés terén szükséges rövidtávú intézkedésekről, a tankerületi illetékességbe tartozó iskolák igazgatói újra érdemi döntéshozó jogköröket kapnak. Az erről szóló törvényjavaslatot szintén társadalmi egyezetésekre bocsátják.

Az egyedi méltányossági alapon igénybe vehető, de tb-támogatással nem rendelkező gyógyszerek elbírálását a jövőben kizárólag a NEAK fogja végezni - közölték, azzal indokolva ezt, hogy egy igazságosabb rendszert hoznak létre. A Batthyány-Strattmann László alapítvány ebbéli eddigi feladatait a NEAK átveszi. A törvény hatályba lépése előtti kérvényeket még az alapítvány elbírálja, utána viszont már csak a NEAK-hoz lehet fordulni.

Az Orbán-kormány 22 és fél milliárd forintot osztott ki a választás előtt a tudományos és technológiai tárca átvilágítása szerint, ezekből több NER-cég járt jól, ezért ezeket a költekezéseket az új kormány felülvizsgálja, nem utalja ki. A digitális megújításra szükség van, de ennek címén nem lehet túlárazott szerződésekkel terhelni a költségvetést - jelezte Magyar Éva. A Miniszterelnökség szintén elkezdte a hozzá tartozó szerződések vizsgálatát.