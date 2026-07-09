Még nem döntött a Tisza-kormány, kizárja-e a magyar haderőfejlesztésből a finoman szólva NER-közeli 4iG-t

A Tisza-kormány folyamatosan foglalkozik a költségvetés átvizsgálásával, azonban előirányzat, illetve döntés nem született, egyelőre pillanatkép van. A 2026-os költségvetést augusztus végéig fogja módosítani a kormány, a 2027-es költségvetést októberig készítik el - mondta el Köböl Anita a kormányszóvivői sajtótájékoztatón az Economx kérdésére. Ankarában a Magyar-kormány meg szándékozik erősíteni a szövetséggel való partnerséget, amely az elmúlt években megkopott kissé. Magyar Péter Norvégia, Finnország és Montenegró miniszterelnökeivel folytatott kétoldalú megbeszélést. A GDP 5 százalékára megemelt hadi kiadásokat 2035-ig tervezi elérni a kormány - mondta el Magyar Éva a lapnak.Átvilágították az Orbán-kormány költségvetését, a Tisza hatalomra kerülése nélkül 8,3 százalék lenne a nagyrészt rossz politikai döntések okozta hiányMagyar Péter: Egy sikeres NATO-csúcson képviselhettem Magyarországot, Donald Trumppal kezet fogtunk, sőt, gratulált
Egyelőre nincs elfogadott döntés azzal kapcsolatban, hogy pontosan mekkora összeget szeretne lehívni Magyarország a SAFE-hitelprogramból, de a Tisza-kormány a védelmi funkció mellett olyan fejlesztésekre is költene belőle, amelyből a civil társadalom profitál - mondta el Magyar Éva a Telexnek. A portál arra volt kíváncsi, igaz-e, hogy Magyarország a teljes keretnél kisebb összeget igényelne csak az hadiipari fejlesztésre fordítható pénzből, amire a kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy hitelről van szó, amelyet vissza kell fizetni. Arról, hogy pontosan milyen projektekre költenének a SAFE-ből Magyar Éva nem bocsátkozott részletekbe, arra, hogy a finoman szólva NER-közeli Jászai-féle 4iG a továbbiakban kap-e bármilyen szerepet a haderőfejlesztésben, a válasz az volt, hogy a Tisza-kormány még nem döntött erről.Magyarország csak 10 milliárd eurót kér az uniós védelmi hitelből, az Európai Bizottság sietve dönteneMagyar Péter nem fog fizetni, nem létezőnek tekinti azt az 1,3 ezer milliárd forintos szerződést, amelyet a Szalay-Bobrovniczky-féle HM kötött a NER egyik kedvenc cégével
A Világgazdaságnak Köböl Anita nem tudott konkrét választ adni arra, hogy a kormány hozzányúl-e az Otthon Start programhoz. A költségvetés átfogó ellenőrzés alatt van, ennek fényében fognak majd dönteni.
Az MTI a vagyonvisszaszerzési hivataláról, illetve arról kérdezett, hogy Takács Péter volt egészségügyi államtitkár most hirtelen 0 százalékra csökkentené a gyógyszerek áfáját, ami amúgy szerepelt a Tisza programjában is. A hivatalról szóló törvényjavaslatot a napokban benyújtják. Az Egészségügyi Minisztérium dolgozik áfacsökkentő javaslaton, az orvosi rendelvényre kért gyógyszerek a tervek szerint áfamentesek lesznek, de erről nem lehet dönteni a Pénzügyminisztériummal való egyeztetés nélkül, azaz Hegedűs Zsolt és Kármán András közösen fogja áttekinteni az ügyben a költségvetés lehetőségeit.