Még nem döntött a Tisza-kormány, kizárja-e a magyar haderőfejlesztésből a finoman szólva NER-közeli 4iG-t

költségvetés;sajtótájékoztató;kormányszóvivő;SAFE;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal;

2026-07-09 15:46:00 CEST

A SAFE-ből a védelem mellett olyan fejlesztésekre is költenének, amelyből a civil társadalom profitál.

A Tisza-kormány folyamatosan foglalkozik a költségvetés átvizsgálásával, azonban előirányzat, illetve döntés nem született, egyelőre pillanatkép van. A 2026-os költségvetést augusztus végéig fogja módosítani a kormány, a 2027-es költségvetést októberig készítik el - mondta el Köböl Anita a kormányszóvivői sajtótájékoztatón az Economx kérdésére. Ankarában a Magyar-kormány meg szándékozik erősíteni a szövetséggel való partnerséget, amely az elmúlt években megkopott kissé. Magyar Péter Norvégia, Finnország és Montenegró miniszterelnökeivel folytatott kétoldalú megbeszélést. A GDP 5 százalékára megemelt hadi kiadásokat 2035-ig tervezi elérni a kormány - mondta el Magyar Éva a lapnak.

Egyelőre nincs elfogadott döntés azzal kapcsolatban, hogy pontosan mekkora összeget szeretne lehívni Magyarország a SAFE-hitelprogramból, de a Tisza-kormány a védelmi funkció mellett olyan fejlesztésekre is költene belőle, amelyből a civil társadalom profitál - mondta el Magyar Éva a Telexnek. A portál arra volt kíváncsi, igaz-e, hogy Magyarország a teljes keretnél kisebb összeget igényelne csak az hadiipari fejlesztésre fordítható pénzből, amire a kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy hitelről van szó, amelyet vissza kell fizetni. Arról, hogy pontosan milyen projektekre költenének a SAFE-ből Magyar Éva nem bocsátkozott részletekbe, arra, hogy a finoman szólva NER-közeli Jászai-féle 4iG a továbbiakban kap-e bármilyen szerepet a haderőfejlesztésben, a válasz az volt, hogy a Tisza-kormány még nem döntött erről.

A Világgazdaságnak Köböl Anita nem tudott konkrét választ adni arra, hogy a kormány hozzányúl-e az Otthon Start programhoz. A költségvetés átfogó ellenőrzés alatt van, ennek fényében fognak majd dönteni.

Az MTI a vagyonvisszaszerzési hivataláról, illetve arról kérdezett, hogy Takács Péter volt egészségügyi államtitkár most hirtelen 0 százalékra csökkentené a gyógyszerek áfáját, ami amúgy szerepelt a Tisza programjában is. A hivatalról szóló törvényjavaslatot a napokban benyújtják. Az Egészségügyi Minisztérium dolgozik áfacsökkentő javaslaton, az orvosi rendelvényre kért gyógyszerek a tervek szerint áfamentesek lesznek, de erről nem lehet dönteni a Pénzügyminisztériummal való egyeztetés nélkül, azaz Hegedűs Zsolt és Kármán András közösen fogja áttekinteni az ügyben a költségvetés lehetőségeit.