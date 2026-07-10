Az ORFK kiadta a számokat, több mint 300-szor kellett intézkedniük iskolaőröknek az elmúlt tanévben

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2026-07-10 05:55:00 CEST

Olyan esetek is voltak, amikor iskolaőröket ért atrocitás. A Belügyminisztérium egyelőre nem tud az iskolaőrség működésével kapcsolatos jogszabályi változtatásról.

Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök a 2025. szeptember 1-jétől 2026. június 19-ig terjedő időszakban – közölte a Népszava érdeklődésére az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK). Tájékoztatásuk szerint az intézkedésekre jellemzően az intézmények területén előforduló erőszakos bűncselekmények megakadályozása és megszakítása érdekében, illetve közbiztonságra veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés miatt volt szükség. Az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt.

Kérdésünkre azt is elárulták:

az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntetőeljárás indult.

De volt olyan is, összesen 4 alkalommal, hogy iskolaőrök munkaviszonyát kellett megszüntetni – bár kérdeztük, az ORFK válaszából az nem derült ki, pontosan milyen okokból. Az viszont igen, hogy idén július 1-jén az állományban lévő iskolaőrök száma 860 fő volt, ami 92 százalékos feltöltöttséget jelent. Hozzátették: a rendőrség toborzó tevékenysége folyamatos, továbbra is várják a jelentkezőket az üres iskolaőri beosztásokra. Jelentkezni a rendőrség karrierportálján keresztül lehet.

Az iskolaőrség 2020 szeptemberétől működik, célja az iskolai erőszak visszaszorítása volt. Létrejöttét számos szakmai szervezet kritizálta: egyebek mellett arra figyelmeztettek, hogy az iskolaőri rendszer önmagában nem alkalmas az intézményi erőszak visszaszorítására, az gyakran túlmutat az iskolán, ennél összetettebb megoldásokra lenne szükség.

Mivel az iskolaőrök a rendőrség állományába tartoznak, a rendvédelem koordinálása pedig a Belügyminisztérium (BM) feladata, ezért megkerestük a tárcát is azzal kapcsolatban, tervezik-e továbbra is fenntartani az iskolaőri rendszert, vagy várható-e bármilyen változás az iskolaőrség működésében. A BM azt közölte lapunkkal, az iskolaőrség működésével kapcsolatosan kezdeményezett jogszabályi változtatásról nincs tudomásuk.

– Az iskolaőri jelenlét szükségessége az iskolák falai között kezdetben kérdéseket vetett fel, azonban az elmúlt közel hat év tapasztalatai azt mutatják, hogy az Iskolaőri Program fokozatosan megtalálta helyét a köznevelési intézmények rendszerében, és az első kételyeket mindinkább az együttműködés és a szakmai elfogadás váltotta fel – írták. A BM tájékoztatásából az is kiderült, hogy az iskolaőri program 478 intézményben indult 2020-ban, a részt vevő iskolák száma mostanra 935-re nőtt, és további 284 intézmény vár csatlakozásra. (A programban részt vevő iskolák száma és az ORFK által közölt iskolaőri létszám azért eltérő, mert az iskolaőri állomány feltöltöttsége nem 100 százalékos.)

A BM szerint az iskolaőrség elsődleges pillérei a védelem és a megelőzés, a tapasztalat pedig azt mutatja, hogy az iskolaőrök jelenléte már önmagában visszatartó erővel bír, így a fizikai és verbális agresszió mértéke drasztikusan visszaesett az érintett intézményekben.

Az iskolaőri feladatokra jelentkezőket egy 120 órás elméleti és gyakorlati képzésen készíti fel a rendőrség. A BM tájékoztatása szerint az alapképzésen túl ötévente ismétlődő kiegészítő képzés, valamint rendszeres e-learning képzések is támogatják az iskolaőrök naprakész szakmai felkészültségét.