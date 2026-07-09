Jogerősen kimondta a bíróság, hogy politikailag motivált döntés alapján rúgták ki Tarr Zoltánt az utolsó civil munkahelyéről

elbocsátás;bíróság;Tarr Zoltán;

2026-07-09 18:37:00 CEST

A kultúráért és társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter a sérelemdíját a Tűzcsiholó Egyesületnek ajánlja fel.

Politikailag motivált döntés alapján rúgtak ki utolsó civil munkahelyemről. Ezt mondta ki másodfokon is a bíróság abban a munkajogi perben, amelyet volt munkáltatóm, a Neumann Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ellen indítottam azután, hogy kirúgtak egy nyilvános felszólalásom miatt - írta Tarr Zoltán a Facebookon.

A kultúráért és társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter bejegyzésében azt közölte, a Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, és kimondta, hogy jogellenesen rúgták ki, miután Magyar Péternek a Kossuth téren, 2024 április 6-án tartott demonstrációján felszólalt az állam és az egyház összefonódása ellen. „A nyilvános kiállásra azért volt szükség, mert a kegyelmi botrányban is érintett Balog Zoltán budapesti református püspök politikai-egyházi szereplőként máig nem tisztázott módon közreműködött a kegyelmi ügyben. Az aktív egyházi szolgálatból kilépett, volt református vezetőként pontosan arról beszéltem, amit jóval később a Tisza-kormány soha nem látott meghatalmazással vállalt is: a politikának semmi helye az egyházban, mert a hit nem pártlogókról szól és nem kampányeszköz” - fogalmazott a tárcavezető.

Ezért az ügy szerinte túlmutat az ő személyén, ugyanis nagyon sokan váltak hasonló módon kiállásuk áldozatává. Az ügy szerinte arról szól, hogy az előző, bukott rendszerben mindennapos volt, hogy valakit hátrány, akár kirúgás érhetett azért, mert kiállt a meggyőződése, lelkiismereti szabadsága mellett. „A vélemény szabad, április 12-én emellett állt ki egész Magyarország is. Egy olyan országban ébredhetünk azóta, ahol nem kell lelkiismeret és megélhetés között választani” - állította a politikus.

„A 2024-ben elmondott beszédemkor azért álltam színpadra, mert a kegyelmi ügy egy olyan határ volt, amit soha, egyetlen politikai vezetés sem szabadott volna, hogy átlépjen. A kegyelmi ügy megmutatta, hogyan telepedett rá a politika az egyházra, hogyan rángatta az ország vezetése kényére-kedvére az igazságszolgáltatás szálait. És ami a legfontosabb, hogyan szolgáltatta ki és hagyta hátra a bukott vezetés a magyar gyermekeket a lepusztított gyermekvédelmi rendszerben” - idézte fel Tarr Zoltán, majd bejelentette, a perben nyert egymillió forintos sérelemdíját a Tűzcsiholó Egyesületnek utalja át.