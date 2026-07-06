Tarr Zoltán: Ez már nem az a világ, ahol a kormány beleszólhat abba, mit és hogyan kell vizsgálnia a hatóságoknak

Sok minden elhangzik a nyilvánosságban, meglátjuk meddig ér a politikai bátorság – így reagált lapunknak Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Fidesz esetleges parlamenti bojkottjára. A tárcavezetőt az Országgyűlés hétfői ülése alatt csíptük el a folyosón. Megkérdeztük a Gulyás Gergely által szintén délelőtt bejelentett Sulyok Tamás melletti tüntetésről is.
„Láthatóan kapálóznak, vergődnek, és nehezen szembesülnek azzal, hogy az elmúlt másfél évtized tetteinek következményeivel számot kell vetni”
– fogalmazott a miniszter.Gulyás Gergely: Felmerült, hogy a Fidesz bojkottálja a parlamenti munkát
Szóba hoztuk az NKA-ügyben zajló nyomozást is. Arra a kérdésünkre, hogy elérhet-e a vizsgálat Hankó Balázs volt kulturális miniszterig, a mostani tárcavezető azt mondta: ezt nem a politikusoknak kell eldönteniük.
„Ez már nem az a világ, ahol a kormány vagy a kormány egyes képviselői beszólnak a NAV-nak vagy a rendőrségnek, hogy mit és hogyan kell vizsgálni”
– fogalmazott a miniszter.Itt a lista, ezeknek a szervezeteknek ítélt meg összesen 400 millió forintot Hankó Balázs az NKA-bólÖsszesen 900 millió jutott NKA-támogatásokból az alföldi fideszes szervezeteknek
Tarr Zoltán szerint a hatóságok végzik a munkájukat, a nyomozás halad, aminek már most is láthatók eredményei, ugyanakkor a vizsgálat még nem zárult le. Arra a felvetésre, hogy magánemberként nem várna-e gyorsabb eljárást és Hankó Balázs kihallgatását, úgy reagált: ebben a helyzetben nem tud magánemberként válaszolni, annak viszont örül, hogy a vizsgálat elindult és működik az intézményrendszer.NKA-ügy: Hat tisztségviselőt letartóztattak, a Fidesz szerint koncepciós eljárás zajlik
A parlament múlt heti emlékezetes jelenetéről – amikor Forsthoffer Ágnes megvonta a szót Magyar Pétertől – a miniszter azt mondta, szerinte indokolatlanul sok találgatás övezi az ügyet.
Úgy vélte, a parlamenti közvetítésben mindenki láthatta, mi történt, ezért azoknak, akik megrendezett jelenetet emlegetnek, érdemes újranézniük a felvételt. Azt ugyanakkor nem kívánta eldönteni, kinek volt igaza, hozzátéve: nem ismeri olyan részletességgel a házszabályt, hogy erről állást foglaljon.Magyar Péter posztolt egy szelfit Forsthoffer Ágnessel, úgy tűnik, marad a barátságMelléthei-Barna Márton szerint Magyar Péternek volt igaza, Forsthoffer Ágnes nem vonhatta volna meg a szót a miniszterelnöktől