Tarr Zoltán: Ez már nem az a világ, ahol a kormány beleszólhat abba, mit és hogyan kell vizsgálnia a hatóságoknak

Parlament;Tarr Zoltán;Hankó Balázs;

2026-07-06 18:00:00 CEST

Láthatóan kapálóznak, vergődnek, és nehezen szembesülnek azzal, hogy az elmúlt másfél évtized tetteinek következményeivel számot kell vetni – fogalmazott a Népszavának a Fidesz-tüntetéséről Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Sok minden elhangzik a nyilvánosságban, meglátjuk meddig ér a politikai bátorság – így reagált lapunknak Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Fidesz esetleges parlamenti bojkottjára. A tárcavezetőt az Országgyűlés hétfői ülése alatt csíptük el a folyosón. Megkérdeztük a Gulyás Gergely által szintén délelőtt bejelentett Sulyok Tamás melletti tüntetésről is.

„Láthatóan kapálóznak, vergődnek, és nehezen szembesülnek azzal, hogy az elmúlt másfél évtized tetteinek következményeivel számot kell vetni”

– fogalmazott a miniszter.

Szóba hoztuk az NKA-ügyben zajló nyomozást is. Arra a kérdésünkre, hogy elérhet-e a vizsgálat Hankó Balázs volt kulturális miniszterig, a mostani tárcavezető azt mondta: ezt nem a politikusoknak kell eldönteniük.

„Ez már nem az a világ, ahol a kormány vagy a kormány egyes képviselői beszólnak a NAV-nak vagy a rendőrségnek, hogy mit és hogyan kell vizsgálni”

– fogalmazott a miniszter.

Tarr Zoltán szerint a hatóságok végzik a munkájukat, a nyomozás halad, aminek már most is láthatók eredményei, ugyanakkor a vizsgálat még nem zárult le. Arra a felvetésre, hogy magánemberként nem várna-e gyorsabb eljárást és Hankó Balázs kihallgatását, úgy reagált: ebben a helyzetben nem tud magánemberként válaszolni, annak viszont örül, hogy a vizsgálat elindult és működik az intézményrendszer.

A parlament múlt heti emlékezetes jelenetéről – amikor Forsthoffer Ágnes megvonta a szót Magyar Pétertől – a miniszter azt mondta, szerinte indokolatlanul sok találgatás övezi az ügyet.

Úgy vélte, a parlamenti közvetítésben mindenki láthatta, mi történt, ezért azoknak, akik megrendezett jelenetet emlegetnek, érdemes újranézniük a felvételt. Azt ugyanakkor nem kívánta eldönteni, kinek volt igaza, hozzátéve: nem ismeri olyan részletességgel a házszabályt, hogy erről állást foglaljon.