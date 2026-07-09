Magyar Péter kapott egy pisztolyt a török elnöktől

NATO;pisztoly;Recep Tayyip Erdogan;Magyar Péter;

2026-07-09 18:07:00 CEST

Hasonlóan a NATO-csúcson részt vevő többi állam- és kormányfőhöz.

Recep Tayyip Erdoğan török elnök szokatlan ajándéka a NATO-csúcson. Egy Magnum pisztoly töltényekkel, a nevemre gravírozva - posztolta Magyar Péter a Facebookon, mellékelve a fegyverről a fotót is. Ezen valóban látható, hogy a pisztoly névre szóló, a csövén olvasható, hogy Péter Magyar, a markolatán pedig a NATO-csúcs helyszíne, azaz Ankara szerepel.

A miniszterelnök kommentben megjegyezte, a fegyvert minden állam- és kormányfő megkapta. Volt, aki gyanútlanul a repülőre is megpróbálta felvinni az emberi élet kioltására alkalmas eszközt.