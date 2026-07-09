Magyar Péter kapott egy pisztolyt a török elnöktől

Recep Tayyip Erdoğan török elnök szokatlan ajándéka a NATO-csúcson. Egy Magnum pisztoly töltényekkel, a nevemre gravírozva - posztolta Magyar Péter a Facebookon, mellékelve a fegyverről a fotót is. Ezen valóban látható, hogy a pisztoly névre szóló, a csövén olvasható, hogy Péter Magyar, a markolatán pedig a NATO-csúcs helyszíne, azaz Ankara szerepel.
A miniszterelnök kommentben megjegyezte, a fegyvert minden állam- és kormányfő megkapta. Volt, aki gyanútlanul a repülőre is megpróbálta felvinni az emberi élet kioltására alkalmas eszközt.Magyar Péter: Magyarország 2035-ig növeli a védelmi kiadásait Magyar Péter: Egy sikeres NATO-csúcson képviselhettem Magyarországot, Donald Trumppal kezet fogtunk, sőt, gratuláltA belga miniszterelnök személyesen szólt be Donald Trumpnak a NATO-csúcson a piroslapbotrány miatt