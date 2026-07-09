Meghalt Végső Zoltán

gyász;halál;

2026-07-09 18:38:00 CEST

A zenei szerkesztő, zenekritikus és újságíró, az Élet és Irodalom, a Tilos Rádió és az A38 Hajó meghatározó munkatársaként dolgozott. Halálhírét az A38 Hajó jelentette be, ahol a kezdetektől fogva a koncertfelvételek és zenei műsorok szerkesztőjeként tevékenykedett.

A klub közleménye szerint Végső Zoltán kivételes zenei műveltségével, derűjével és elkötelezettségével vált az intézmény meghatározó alakjává. Az A38 blogján megjelent búcsúírásában drMáriás úgy fogalmazott, hogy érdeklődése a popzenétől a kortárs komolyzenéig, az archaikus afrikai zenéktől a kísérleti jazzig terjedt, tudását pedig mindig arra használta, hogy összefüggéseiben értelmezze és közelebb vigye a zenét a közönséghez.

Végső Zoltán több évtizeden át a hazai zenei élet meghatározó szereplője volt, hiszen a Tilos Rádió legendás Túró Rudi című műsorának alkotójaként, a Nápolyi szext beszélgetéssorozat házigazdájaként, a Haza és haladás társszerzőjeként, valamint az Élet és Irodalom zenekritikusaként egyaránt maradandót alkotott. Emellett filmzeneszerzőként, filmszereplőként és számos kulturális kezdeményezés résztvevőjeként is számon tartották.

A zenekritikustól Grecsó Krisztián író is búcsút vett, aki közösségi oldalán a középgeneráció legjobb zenekritikusának nevezte őt.