Fidesz;tüntetés;alkotmánymódosítás;Sándor-palota;Áder János;

Önkény, ima, lemondás – Galéria a Fidesz tüntetéséről

Orbán Viktor pártja csütörtökön a „Stop Önkény” felkiáltással tartott egy álszent kis demonstrációt az újabb alkotmánymódosítás ellen, amellyel a Tisza-kormány akarja megfosztani Sulyok Tamást a köztársasági elnöki tisztségtől.  A tömegben egy idő után zúgott a „Mocskos Tisza!”, sokan Magyar Péter lemondását követelték, Osztie Zoltán plébános pedig azt mondta, imádkozik a miniszterelnök megtéréséért. 

Összesen 314 település részesült a vissza nem térítendő forrásokból.