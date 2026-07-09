Fidesz;tüntetés;alkotmánymódosítás;Sándor-palota;Áder János;

2026-07-09 21:20:00 CEST

Önkény, ima, lemondás – Galéria a Fidesz tüntetéséről

Orbán Viktor pártja csütörtökön a „Stop Önkény” felkiáltással tartott egy álszent kis demonstrációt az újabb alkotmánymódosítás ellen, amellyel a Tisza-kormány akarja megfosztani Sulyok Tamást a köztársasági elnöki tisztségtől. A tömegben egy idő után zúgott a „Mocskos Tisza!”, sokan Magyar Péter lemondását követelték, Osztie Zoltán plébános pedig azt mondta, imádkozik a miniszterelnök megtéréséért.