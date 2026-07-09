Több mint 1,2 milliárd forintot osztott szét a Tisza-kormány az önkormányzatok között

támogatás;önkormányzatok;Kármán András;Tisza-kormány;Lőrincz Viktória;

2026-07-09 20:27:00 CEST

Összesen 314 település részesült a vissza nem térítendő forrásokból.

Több mint 1,2 milliárd forint rendkívüli támogatást osztott szét a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium az önkormányzatok között – vette észre a Népszava. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter és Kármán András pénzügyminiszter közös döntése alapján összesen 314 település részesült a vissza nem térítendő forrásokból a kormány honlapjára feltöltött dokumentum szerint.

A támogatási lista földrajzilag jól szór: Bács-Kiskuntól kezdve Zala megyéig az ország számos pontjára érkezik pénzügyi segítség a helyi feladatok ellátására.

A legnagyobb összeget, hatvanmillió forintota Jász-Nagykun-Szolnok megyei Martfű kapta, , a Békés megyei Mezőhegyes több mint 51 milliót kapott. Csongrádnak 50 millió jutott, Sátoraljaújhely pedig csaknem 39 milliót.

A legalacsonyabb támogatási összeget a Zala megyei Babosdöbréte kapta, mindössze alig több mint 60 ezer forintot. Szintén minimális 100 000 forintos támogatással szerepel a listán Györgytarló, Megyaszó, Jászivány, Nagypirit és Murarátka is.