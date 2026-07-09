„Orbán Viktornak nem az a dolga, hogy ide jöjjön!” – Testen kívüli élmény volt a Fidesz tüntetése, a fiatalok csak röhögni mentek

Fidesz;tüntetés;alkotmánymódosítás;

2026-07-09 21:40:00 CEST

Takács Péter szerint a miniszterelnök jelenléte elvitte volna a fókuszt a Fidesz csütörtöki tüntetéséről a Sándor-palota előtt. A vezér és közpénz nélkül maradt Fidesz egyelőre látványosan bajlódik az ellenzéki léttel. Riport.

Különös, testen kívüli élmény a Sándor-palota előtt, hogy ez nem egy 2014-es baloldali flashmob, hanem egy fideszes tüntetés. A körülmények amúgy kísértetiesen ugyanazok, mint egy bő évtizede, amikor még – Kocsis Máté szóhasználatával – a „Bajnai-gárda” terrorizálta a nemzetet: a szervezés láthatóan amatőr, a hangosítás pocsék. A Sándor-palotánál a Fidesz szervezésében tartottak demonstrációt az „önkény”, illetve a 17. alaptörvény-módosítás ellen, hogy a Magyar Pétter által csak Orbán Viktor bábjaként aposztrofált Sulyok Tamás köztársasági elnök hatalomban maradhasson.

Az egykori baloldali ellenzékhez képest különbség, hogy az akkori ellenzéki tüntetéseken valamivel többen voltak. Itt a Sándor-palotánál a „StopÖnkény” tüntetésen nagyjából megtelt az épület előtti tér, úgy 2-3 ezer embert tudott összecsődíteni a pár hónapja még kétharmados kormányerő. Igaz, alighanem ez is szép teljesítmény volt ahhoz képest, hogy a Fidesz a „jogállamiság lerombolása” ellen a Várba hirdetett tüntetést, miközben a Fidesz támogatók immáron szinte kizárólag hatvan felettiek, akiknek a hegy megmászása is látható gondot okozott - így rendezvény kezdete előtt nem sokkal a Karmelita előtti lépcső hamar megtelt levegőért kapkodó tüntetőkkel. A fő felszólaló a nem éppen tüzes szónoklatairól ismert Áder János volt köztársasági elnök volt.

Miért nem jön el Orbán Viktor? – kérdeztük a fideszes tüntetőktől, az exkormányfő ugyanis bár a Facebookon intenzíven hirdette a demonstrációt, végül nem tűnt fel. Mindenki a vállát vonogatta. – Tőle kell megkérdezni – igazít minket el az érkezők között Balla György képviselő és biztosít minket, hogy a Fidesz-frakció azért megjelenik a tüntetésen. – De nem kéne, hogy itt legyen a volt miniszterelnök? - faggatózunk tovább, de a NER egyik öreg rókájából nem tudunk annál többet kiszedni, hogy ő itt van. Megkérdeztük ugyanerről Takács Péter volt egészségügyi államtitkárt is, aki azzal a magyarázattal állt elő, hogy Orbán ”nem akarta elvinni a fókuszt” az eseményről.

Nem ez a dolga Orbán Viktornak – ezt már egy idős hölgy mondja révetegen. – Mi lenne a dolga? Nem ő most az ellenzék vezére? Ez pedig nem a „Tisza-diktatúra” elleni tüntetés? – firtatjuk. A hölgyet nem lehet megingatni. Szerinte az exkormányfőnek most nemzetközi porondról kell előkészíteni a nagy visszatérést. Például Marine Le Pen várható sikere biztató jel lesz. (Kár, hogy a francia szélsőjobboldal nagyasszonyát éppen a napokban ítélté el a sikkasztásért.) Tudja, szerintem Tusványos után tér vissza Orbán Viktor a nagypolitikába – mondja egy másik, éltesebb úr – addig alighanem kivár. Ott majd megmondja, hogy merre tovább és utána visszatér ide – bizakodik.

A vezér és közpénz nélkül maradt Fidesz egyelőre láthatóan bajlódik az ellenzéki léttel. A hangosítás egészen rossz, a színpadtól 10-20 méterre már alig lehet hallani valamit, csak mondattöredékek jutnak el hozzánk, miszerint a „vármegyei struktúra lerombolása az identitásunk szerkezetét veszélyezteti”, amiből hamar biztossá lett, hogy nem ma fog kitörni a fideszes ellenforradalom. Ha ez nem lenne elég, a szervezők nyár közepén a teljesen árnyék nélküli térre hirdették meg a tüntetést. Isteni csoda, hogy borult volt az idő, egy idős nő rosszul lett. Mobilvécének ráadásul se híre, se hamva, ami egy ekkora tömegnél szintén kockázati tényező. Kínjában egy idő után egy másik idős férfi túl is kiabálta a hangfalat, hogy látott-e valaki vécét a közelben.

A résztvevők szinte kizárólag idősek voltak. Az általunk megszólított fél tucat fiatalról hamar kiderült, hogy ellentüntetők. Akadt közöttük Tisza-szimpatizáns is, de a többség katasztrófaturistának tűnt inkább. – Csak röhögni jöttünk – írták körbe a dolgot a fideszes rendezvényen szelfiző, vihogó tinik. (Ezen a ponton kell bevallanunk: egyszerűen nem sikerült találnunk fiatal fideszest. Aki kormánypárti volt, az a szüleit kísérte el, vagy exmegafonos propagandista volt.) Több ellentüntető is érkezett, láttuk egy férfit a pólóján a Tisza kétharmados győzelmével, kezében a „Meddig vergődtök?” táblával, volt egy „Stop Örkény”-transzparens, a kétfarkúak pedig egy „Stop Önként” táblával vonultak fel.

Atrocitás nem volt, egy idősebb, magyar válogatott mezét viselő úr összekakaskodott az egyik ilyen ellentüntetővel, mire a rendőrök felírták az adatait. Erre azonnal ott termett Gaudi-Nagy Tamás a nemzeti jogvédő szolgálattól segítséget nyújtani. Ő s úgy tudta, hogy csak szópárbaj tört ki, fizikai inzultus nem történt a helyszínen.

A demonstrációból egy kicsit hiányzott a tűz, a tömeg „Ria-ria-hungária” rigmussal indított, majd párszor felharsant a „Mondjon le!”, illetve néhány hazaárulózás és a beszéd egy pontján szórványos orbánviktorozás, ám így is inkább egy nosztalgiaklub összejövetelére, szabadtéri Fásy-mulatóra emlékeztetett az egész.

A demonstrációból egy kicsit hiányzott a tűz, a tömeg „Ria-ria-hungária” rigmussal indított, majd párszor felharsant a „Mondjon le!”, illetve néhány hazaárulózás és a beszéd egy pontján szórványos orbánviktorozás, ám így is inkább egy nosztalgiaklub összejövetelére, szabadtéri Fásy-mulatóra emlékeztetett az egész.

Maguk a beszédek meglehetősen unalmasak voltak, legalábbis az engedelmesen kókadozó nénik-bácsik arcán nem látszott megdöbbenés, amikor Áder János az új Rákosi-kor eljöveteléről beszélt. A tüntetés végén a néhány ezer jóember hazaindult. Hátul, ahol alig lehetett hallani a beszédeket, a rendezvény végét onnan vettük észre, hogy miután elhangzott a Himnusz, egyszer csak kiürült a Sándor-palota előtti tér, leszámítva pár idősebb rajongót, aki nekiállt szelfizni a Fidesz-frakció tagjaival, jobban mondva a nemrég még kétharmados kormánypárt Orbán-árváival.