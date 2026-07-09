Először tüntet hivatalosan a Fidesz a parlamenti választás óta, egyelőre nem világos, Orbán Viktor veszi-e a fáradságot a megjelenéshez

Fidesz;tüntetés;alkotmánymódosítás;Sándor-palota;

2026-07-09 18:15:00 CEST

A Fidesz se gondolja, hogy több tízezren lesznek, különben nem a köztársasági elnök hivatala elé szervezett volna demonstrációt.

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Szellősen, de megtelt a Sándor-palota előtti tér csütörtök délután a Fidesz „Stop önkény!” névre keresztelt tüntetésén.

Ez az első hivatalos tömegrendezvény, amelyet a Fidesz a bukásához vezető április 12-i parlamenti választás óta meghirdetett. Orbán Viktor pártja hivatalosan a Alaptörvény 17. módosítása ellen tiltakozik, amelyet a Tisza-kormány terjesztett a parlament elé. Mint megírtuk, a módosítás része a többi között Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetése és az országgyűlési képviselői mandátum 12 évben való maximalizálása is.

Az elmúlt napokban a Fidesz több prominens politikusa is részvételre buzdított, így például Gyulás Gergely, Kövér László, Tuzson Bence, sőt, a párt elnöke, Orbán Viktor is. „Álljunk ki a tiszás önkény ellen” - írta a volt miniszterelnök a Facebook-oldalán. Kérdéses azonban, hogy Orbán Viktor ott lesz-e a tüntetésen. Erről kérdeztük Havasi Bertalant, a volt kormányfő sajtófőnökét, aki szerdán mindössze ennyit válaszolt a Népszavának: „Orbán Viktor mindenkit hív, hogy legyen ott”. Beszédet egyébként Havasi Bertalan és a Magyar Péter miniszterelnökkel mostanában kisebb online háborút vívó Áder János exállamfő is tart.

Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalban maradásáért nemrég tüntettek már, de azt hivatalosan nem a Fidesz szervezte.

Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerdán a Népszavának úgy nyilatkozott, a Fidesz se gondolja azt, hogy több tízezren lesznek, különben nem a köztársasági elnök hivatala elé szervezett volna demonstrációt. Az ott rendelkezésre álló terület ugyanis rendkívül kicsi, ellentétben például a Kossuth térrel vagy a Hősök terével szemben. A Fidesz előre is menekült ebben,Hegedűs Barbara parlamenti képviselőként írta, hogy egyre többen félnek, hogy valamilyen atrocitás érheti őket „Magyar Péter diktatúrájában”, ha megjelenik róluk egy videó a Facebookon vagy máshol. Eközben Deák Dániel a Hír TV Monitor című műsorában arról értekezett, hogy nem lesz hatalmas tömeg a mai tüntetésen, mivel nem a parlamenti munka fogja megváltani a jobboldalt.

Ehhez képest este 6 után a Sándor-palota előtti tér teljesen megtelt, Balla György, Menczer Tamás, Nacsa Lőrinc és számos fideszes influenszer is jelen van a tüntetésen, Orbán Viktort azonban egyelőre nem látni. Szűcs Gábor fideszes képviselő a színpadról igazgatta a tömeget, majd beszélni kezdett. A színpadi molinón egyébként Magyar Péter portréja és a „Stop önkény” feliratot látni, hallani pedig Kovács Ákos és Deák Bill Gyula dalait lehet.

Több tüntető magyar zászlóval jött, egy idős nő a biztonság kedvéért szenteltvízzel locsolta a területet és nem mellesleg a részvevőket.

Ami a jelenlétet illeti, egy igazolt hiányzó biztosan lesz. „Nagyon sajnálom, de nem tudok ma ott lenni a tüntetésen. Túl messze van Budapest" - írta nemrég Skrabski Fruzsina, Novák Katalin volt tanácsadója a Facebook-oldalán a rendezvény kezdete előtt egy órával a Facebookon. A fideszes influenszer már szerdán arra panaszkodott, hogy nehéz lesz feljutni a fővárosba. Mint köztudott, a volt kormánypárt most már nem tudta igénybe venni azokat a falubuszokat, amikkel korábban szállította szimpatizánsait a különböző tömegrendezvényekre.