Először tüntet hivatalosan a Fidesz a parlamenti választás óta, egyelőre nem világos, Orbán Viktor veszi-e a fáradságot a megjelenéshez

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Szellősen, de megtelt a Sándor-palota előtti tér csütörtök délután a Fidesz „Stop önkény!” névre keresztelt tüntetésén.
Ez az első hivatalos tömegrendezvény, amelyet a Fidesz a bukásához vezető április 12-i parlamenti választás óta meghirdetett. Orbán Viktor pártja hivatalosan a Alaptörvény 17. módosítása ellen tiltakozik, amelyet a Tisza-kormány terjesztett a parlament elé. Mint megírtuk, a módosítás része a többi között Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetése és az országgyűlési képviselői mandátum 12 évben való maximalizálása is.Magyar Péter benyújtotta az Alaptörvény 17. módosítását, elfogadásával köztársasági elnökként vége Sulyok Tamásnak
Az elmúlt napokban a Fidesz több prominens politikusa is részvételre buzdított, így például Gyulás Gergely, Kövér László, Tuzson Bence, sőt, a párt elnöke, Orbán Viktor is. „Álljunk ki a tiszás önkény ellen” - írta a volt miniszterelnök a Facebook-oldalán. Kérdéses azonban, hogy Orbán Viktor ott lesz-e a tüntetésen. Erről kérdeztük Havasi Bertalant, a volt kormányfő sajtófőnökét, aki szerdán mindössze ennyit válaszolt a Népszavának: „Orbán Viktor mindenkit hív, hogy legyen ott”. Beszédet egyébként Havasi Bertalan és a Magyar Péter miniszterelnökkel mostanában kisebb online háborút vívó Áder János exállamfő is tart.Magyar Péter nyilvánosságra hozta Áder János amerikai útjának részleteit, amelyet állítása szerint közpénzből fizettekOrbán Viktor mindenkit hív, hogy legyen ott – ennyit válaszolt Havasi Bertalan, amikor arról kérdeztük, a bukott miniszterelnök tüntet-e
Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalban maradásáért nemrég tüntettek már, de azt hivatalosan nem a Fidesz szervezte.Sulyok Tamás nagyra értékeli a szimpátiatüntetést, a virágokat meg összeszedték
Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerdán a Népszavának úgy nyilatkozott, a Fidesz se gondolja azt, hogy több tízezren lesznek, különben nem a köztársasági elnök hivatala elé szervezett volna demonstrációt. Az ott rendelkezésre álló terület ugyanis rendkívül kicsi, ellentétben például a Kossuth térrel vagy a Hősök terével szemben. A Fidesz előre is menekült ebben,Hegedűs Barbara parlamenti képviselőként írta, hogy egyre többen félnek, hogy valamilyen atrocitás érheti őket „Magyar Péter diktatúrájában”, ha megjelenik róluk egy videó a Facebookon vagy máshol. Eközben Deák Dániel a Hír TV Monitor című műsorában arról értekezett, hogy nem lesz hatalmas tömeg a mai tüntetésen, mivel nem a parlamenti munka fogja megváltani a jobboldalt.
Ehhez képest este 6 után a Sándor-palota előtti tér teljesen megtelt, Balla György, Menczer Tamás, Nacsa Lőrinc és számos fideszes influenszer is jelen van a tüntetésen, Orbán Viktort azonban egyelőre nem látni. Szűcs Gábor fideszes képviselő a színpadról igazgatta a tömeget, majd beszélni kezdett. A színpadi molinón egyébként Magyar Péter portréja és a „Stop önkény” feliratot látni, hallani pedig Kovács Ákos és Deák Bill Gyula dalait lehet.
Több tüntető magyar zászlóval jött, egy idős nő a biztonság kedvéért szenteltvízzel locsolta a területet és nem mellesleg a részvevőket.
Ami a jelenlétet illeti, egy igazolt hiányzó biztosan lesz. „Nagyon sajnálom, de nem tudok ma ott lenni a tüntetésen. Túl messze van Budapest" - írta nemrég Skrabski Fruzsina, Novák Katalin volt tanácsadója a Facebook-oldalán a rendezvény kezdete előtt egy órával a Facebookon. A fideszes influenszer már szerdán arra panaszkodott, hogy nehéz lesz feljutni a fővárosba. Mint köztudott, a volt kormánypárt most már nem tudta igénybe venni azokat a falubuszokat, amikkel korábban szállította szimpatizánsait a különböző tömegrendezvényekre.