Panyi Szabolcs: Nem maradt rögzített adat arról, hogyan teltek Orbán Viktor munkanapjai miniszterelnökként

Orbán Viktor;nyilvántartás;Panyi Szabolcs;

2026-07-10 08:46:00 CEST

Azóta pedig még kevesebbet tudni róla, így az oknyomozó újságíró azt kéri, hogy aki információval rendelkezik arról, hol volt Orbán Viktor a tegnapi tüntetés helyett, az szóljon neki.

Nem maradt rögzített adat a Miniszterelnökségen arról, hogyan teltek Orbán Viktor munkanapjai miniszterelnökként a 2022–2026-os ciklusban. Ahogy arról sem, mikor és hol volt szabadságon – írta a kérdésére kapott válasz alapján Panyi Szabolcs, a VSquare oknyomozó újságírója a Facebookon.

Az újságíró közérdekű adatigénylés keretében kérte ki Orbán Viktor napi programjait és hivatalos naptárait a legutóbbi, 2022 és 2026 közötti miniszterelnöki ciklusából. Az adatigénylést a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökségnek küldte, amely a Rogán Antal-féle Miniszterelnöki Kabinetirodának is jogutódja. Azonban a 15 napos határidő letelte utáni újabb 15 napos hosszabbítás után küldött válasz – írja Panyi a Substack oldalán – nem kicsit volt csalódást keltő.

„Orbán Viktor hivatalos programjai vonatkozásában a Miniszterelnökség nem rendelkezik rögzített adatokat tartalmazó nyilvántartással”

– közölték. A válasz szerint az egyetlen adat, amely a 16 éven át Magyarországot irányító személyről fellelhető volt, az az, hogy időarányosan kivette a neki járó szabadságokat. De még ezekről sem derült ki, pontosan mely napokon volt szabadságon, vagy hol tartózkodott.

„Egyéb adatokkal a Miniszterelnökség nem rendelkezik”

– írta a tárca.

Hasonlóval kellett szembesülnie Panyi Szabolcsnak akkor is, amikor Orbán Viktor 2022. októberi, titokban tartott rijádi útjáról szeretett volna többet megtudni, amikor is Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceggel találkozott. Az utazás hivatalos magyar katonai repülőgéppel történt, testőrök és Orbán legbizalmasabb munkatársa kíséretében, miközben az egész látogatást szigorúan igyekeztek eltitkolni – idézte fel az újságíró, hozzátéve, amikor ezzel kapcsolatos dokumentumokat kért ki a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökségtől, ugyancsak eredménytelenül zárult a megkeresése. Hasonló falakba ütközött, amikor Rogán Antal korábbi propagandaminiszter napirendjéről kért ki információkat: bár az ő szabadságait legalább gondosan nyilvántartották, hivatalos programnaptárnak az ő esetében sem volt nyoma.

„Akik ismerik az Orbán-rendszer viszonyát a nyilvánossághoz, tudják: Orbánnak soha nem volt nyilvános programnaptára. Az újságírók olvasói tippekből és bennfentes információkból próbálták kideríteni, hol bukkan fel éppen a volt miniszterelnök. Mostani adatigényléseim azonban ennél is súlyosabb képet mutatnak: vagy soha nem is vezettek hivatalos nyilvántartást Orbán programjairól a saját hivatalában, vagy távozásuk előtt eltüntették ezeket. Bármelyik történt is, Orbán hivatali tevékenységének rekonstruálása – kivel, hol és miért találkozott – rendkívül nehézzé válik így” – állapította meg Panyi Szabolcs.

Későbbi Facebook-posztjában az újságíró azt írta, a jelek szerint a 2026-os választás óta még ennél is kevésbé dokumentált, hogy Orbán Viktor éppen hol van, mit csinál, illetve kikkel találkozik. Így például nem tudhattuk meg azt sem, hogy a demokrácia és jogállamiság védelmére meghirdetett csütörtöki Stop önkény! névre keresztelt tüntetés helyett vajon hol lehetett. Ezért azt kérte, hogy aki rendelkezik erről információval – például látta valahol, vagy tudja, milyen nem nyilvános találkozókon vett részt – az írjon neki.