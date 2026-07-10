Megmagyarázta a Fidesz, miért nem ment el Orbán Viktor a tegnapi tüntetésre

Orbán Viktor;tüntetés;Havasi Bertalan;Sulyok Tamás;

2026-07-10 07:24:00 CEST

Nem akarta elvonni a figyelmet.

Tegnap tüntetést tartott a Fidesz az Alaptörvény tervezett, 17. módosítása ellen, amely egyebek közt elmozdítaná a posztjáról Sulyok Tamás köztársasági elnököt, s bár a demonstrációt Orbán Viktor is hirdette, a volt miniszterelnök nem szólalt fel és nem is volt jelen az eseményen. Az okokról a Telex az egyébként felszólaló Havasi Bertalannál, a Fidesz kommunikációs igazgatójánál érdeklődött.

Havasi Bertalan csütörtök éjjel a lapnak a következő választ küldte:

„Beszéltem vele az esemény előtt és után is erről. Azért nem jött el a tüntetésre, mert azt szerette volna, hogyha az a köztársasági elnökről szól, vagyis magáról az ügyről. Hiszen ha megjelent volna, akkor óhatatlanul elvitte volna a fókuszt a résztvevők és az újságírók körében is, tudjuk, tapasztaltuk, hogy szokott ez lenni. De eljön hamarosan az ő fellépésének is az ideje.”

Orbán Viktor egyébként az esemény közben is posztolt egy drónfotót az összegyűlt tömegről, s azt írta: „Hajrá, Sulyok Tamás, éljen Áder János! Ez a nap az elnökről szól. Érte harcolunk. Megálljt kell parancsolni az önkénynek. Mert ha vele megtehetik, akkor bárkivel megtehetik. Köszönjük mindenkinek, aki eljött!”

Havasi Bertalan korábban – amikor lapunk arról kérdezte, a volt miniszterelnök tervezi-e, hogy személyesen megjelenik a csütörtöki, Stop Önkény! rendezvényen, vagy bármilyen formában (például üzenetben) köszönetet mond a megjelenteknek – mindössze annyit válaszolt, „Orbán Viktor hív mindenkit, hogy legyen ott”. A nem túl hosszú válaszból már akkor arra következtethettünk, hogy a bukott kormányfő nem teszi tiszteletét a fideszes eseményen.