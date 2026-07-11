Öt nő vádolja visszaéléssel a pápajelöltként emlegetett rabati bíborost, a Vatikán vizsgálatot indított

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2026-07-11 14:30:00 CEST

Cristóbal López Romero rabati érsek ideiglenesen visszalépett nyilvános és lelkipásztori feladataitól, miután öt felnőtt nő nem megfelelő magatartással és visszaéléssel vádolta meg. A bíboros mindent tagad, miközben a Vatikán előzetes vizsgálata a spanyol egyházi elit egyik legkényesebb ügyévé vált.

A Szentszék előzetes vizsgálatot indított Cristóbal López Romero spanyol bíboros, Rabat érseke ügyében, miután több felnőtt nő panaszt tett vele szemben az egyházi csatornákon keresztül. A főpap a vizsgálat idejére ideiglenesen félreállt: nem elnököl nyilvános liturgikus ünnepségeken, és nem vesz részt lelkipásztori tevékenységekben, hogy saját közlése szerint ne befolyásolja az eljárást.

A Vatikán hivatalos hírportálján közzétett nyilatkozat szerint

López Romero „felnőtt nőkkel szembeni nem megfelelő magatartás” miatt került vizsgálat alá.

A bíboros azt közölte, teljes mértékben együttműködik a római egyházi hatóságokkal, és azt kérte a rabati egyházmegyétől, hogy imádkozzanak az ügyben érintettekért, a marokkói katolikus közösségért és érte is.

A vádakat először az AFP francia hírügynökség tárta fel, amelyek szerint legalább öt nő állítja, hogy a 74 éves főpap részéről visszaélést vagy kéretlen fizikai közeledést tapasztalt. A nemzetközi sajtó által ismertetett egyik panasz a rabati pápai nunciatúrához, vagyis a vatikáni nagykövetséghez érkezett be. A beadvány szerint a panaszos a bíboros gesztusait, elhúzódó fizikai közeledését és egy megközelítési kísérletet élt meg elfogadhatatlannak.

A friss spanyol beszámolók szerint a panaszok nagyjából két hónappal ezelőtt jutottak el az egyházi fórumokhoz, és az eddig ismert állítások Marokkóhoz kapcsolódnak. Ez azért fontos pontosítás, mert López Romero korábban hosszú ideig Paraguayban és Bolíviában is szolgált a szalézi rend tagjaként, ám a mostani vizsgálat nyilvánosan ismert anyagai egyelőre nem ezekre az országokra vonatkoznak.

A legsúlyosabb elem az, hogy az AFP által idézett információk szerint a panaszosok között van egy nyugdíjas, az egyházi közösséghez kötődő nő is, aki ismétlődő visszaélésekről beszélt. Három másik hölgy állítólag hasonló eseteket említett, egyes beszámolók szerint a gyónás kontextusában. Ez egyházjogi szempontból különösen érzékeny körülmény lehet, mert a gyónás szentségéhez kapcsolódó szexuális jellegű visszaélés az egyházi szabályok szerint súlyosbító tényezőnek számíthat.

López Romero kategorikusan visszautasítja a vele szembeni állításokat. Spanyol újságíróknak adott válaszában azt hangsúlyozta, hogy nem követett el agressziót, erőszakot vagy szexuális zaklatást. A rabati főegyházmegye forrásai szintén az ártatlanság vélelmére hivatkoznak,

és azt állítják, hogy az ügy hátterében félreértelmezett helyzetek állhatnak. A Vatikán ugyanakkor nem zárta rövidre az ügyet, hanem előzetes vizsgálatot rendelt el.

Az eljárás jelenleg egyházi keretek között zajlik. Marokkói bíróság előtt a legfrissebb beszámolók szerint nincs hivatalos feljelentés López Romero ellen, vagyis az ügyet egyelőre nem világi büntetőeljárásként, hanem kánonjogi vizsgálatként kezelik. Ez nem jelenti azt, hogy a történetnek ne lehetne később polgári vagy büntetőjogi folytatása, de jelenleg Róma kezében van a döntés arról, hogy elegendő alap van-e fegyelmi vagy egyházi bírósági eljárás megindítására.

A vatikáni folyamat különösen kényes, mert bíborosról van szó. Egyházmegyei szinten nem vizsgálhatják ugyanúgy az ügyét, mint egy plébánosét vagy egyszerű papét: a bíborosok a pápa közvetlen tanácsadói testületéhez tartoznak, ezért a döntő lépések Rómában születnek. A vizsgálat első szakaszában tanúvallomásokat, dokumentumokat és a panaszosok állításait értékelik, majd ez alapján dőlhet el, indul-e formális kánonjogi eljárás.

Az sem teljesen világos, melyik vatikáni hivatal viszi majd tovább az ügyet. Ha a vádak kizárólag felnőtt nőkkel szembeni hatalmi vagy szexuális visszaélésre vonatkoznak, a püspökök ügyeiben illetékes dikasztérium szerepe lehet meghatározó. Ha viszont bebizonyosodna, hogy valamelyik állítás a gyónás szentségéhez kötődik, az a Hittani Dikasztérium hatáskörét is felvetheti, mert az egyházjog a gyónási visszaéléseket a legsúlyosabb deliktumok között kezeli.

A történet azért kapott különös nemzetközi figyelmet, mert López Romero nem periferikus egyházi szereplő. Ferenc pápa 2017-ben nevezte ki Rabat érsekévé, 2019-ben pedig bíborossá kreálta. A szalézi szerzetes régóta a migránsokkal, a szegényekkel és a vallásközi párbeszéddel foglalkozó progresszív egyházi vonal egyik ismert alakja volt, Marokkóban pedig a kicsiny, de nemzetközi összetételű katolikus közösség meghatározó vezetőjeként tartották számon.

A 2025-ös konklávé idején neve a lehetséges pápajelöltek között is felmerült, bár nem tartozott a favoritok legszűkebb csoportjába. Éppen ezért az ügy nemcsak a rabati főegyházmegye belső válsága, hanem a spanyol és a nemzetközi egyházi elit presztízskérdése is. Ritka, hogy ilyen magas rangú spanyol főpap ellen induljon nyilvános szentszéki vizsgálat visszaélési vádak miatt.

A spanyol egyházi közegben különösen érzékeny a pillanat. Az elmúlt években több olyan ügy került elő, amelyben az egyházi vezetőknek nemcsak az elkövetések, hanem az esetleges eltussolások miatt is magyarázkodniuk kellett. López Romero vizsgálata ugyan a jelenlegi információk szerint felnőtt nőket érint, nem pedig kiskorúakat, mégis ugyanabba a nagyobb hitelességi válságba illeszkedik, amelyben a katolikus egyháznak azt kell bizonyítania, hogy a hierarchia legfelső szintjein sem érvényesülhet kivételezés.

A Szentszék számára az ügy kommunikációs próba is. XIV. Leó pápaságának egyik első komoly fegyelmi-politikai dilemmájáról van szó: úgy kell érvényt szerezni az áldozatvédelem és az átláthatóság elvének, hogy közben az ártatlanság vélelme se sérüljön.

A Vatikán hivatalos megszólalásai eddig óvatosak, a részleteket nem kommentálják, és alapvetően a bíboros saját közleményére hivatkoznak.

A rabati egyházmegye közössége közben átmeneti vezetési és morális bizonytalansággal néz szembe. A marokkói katolikusok nagy része külföldi diplomatákból, diákokból, szubszaharai migránsokból és vendégmunkásokból áll, vagyis olyan közegből, amelyben az egyház társadalmi és karitatív szerepe gyakran fontosabb, mint a formális intézményi súlya. A főpásztor személyes tekintélyének megrendülése ezért a közösségi bizalomra is hatással lehet.

Az ügy kimenetele egyelőre teljesen nyitott. Ha a vizsgálat nem talál elegendő bizonyítékot, López Romero visszatérhet hivatalos tevékenységéhez, bár a nyilvános vádak politikai és erkölcsi nyoma akkor is megmaradhat. Ha viszont Róma megalapozottnak látja a panaszokat, a bíboros akár tartós eltiltással, hivatalvesztéssel vagy további egyházi szankciókkal is szembenézhet.

Mi történik egy előzetes vatikáni vizsgálat során? Az előzetes vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a beérkezett panaszok alapján indokolt-e formális kánonjogi eljárást indítani. Ilyenkor Rómában összegyűjtik és értékelik a dokumentumokat, meghallgathatják a panaszosokat és a tanúkat, majd dönthetnek ideiglenes korlátozásokról is. Bíboros esetében a folyamat különösen érzékeny, mert az érintett a pápa közvetlen tanácsadói testületének tagja. A mostani ügyben a főpap maga jelentette be, hogy a vizsgálat lezárásáig nem vesz részt nyilvános liturgikus és lelkipásztori tevékenységekben.