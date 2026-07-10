kormány;pénz;támogatás;polgármester;önkormányzatok;

Debreceni villamos

Egyelőre hiába várnak a kormányra a pénzügyi vészhelyzet szélére sodródott önkormányzatok

Bár a Tisza-kormány gőzerővel dolgozik a jogszabályok átírásán, a településekkel való érdemi szakmai egyeztetések megkezdése késik. A polgármesterek és érdekszervezetek kongatják a vészharangot: az elmaradt egyeztetések és a fojtogató állami elvonások miatt sok helyen már a napi működés fenntartása a tét. A kormány rendkívüli támogatásokkal próbál tüzet oltani. Körkép.

Óriási tempót diktál a Tisza-kormány a parlamentben, módosul az alaptörvény, sorra születnek az eddigi rendszer felszámolását elősegítő jogszabályok, közben zajlik a minisztériumok átalakítása, ám hiába dolgozik a törvénygyár, bizonyos területeken a vártnál lassabban halad a munka.

Az önkormányzatok zöme például egyelőre hiába vár valódi intézkedéseket a kormánytól: a kabinet június végére ígérte a szakmai egyeztetések megkezdését, ám ezek még nem kezdődtek meg. A polgármesterek, önkormányzati szervezetek vezetői szerint viszont égető szükség lenne a tárgyalásokra s bizonyos területeken az intézkedésekre, ugyanis a települések jelentős része költségvetési problémákkal küzd, és sokaknak a napi működése kerül lassan veszélybe.

(Arról csütörtök este számolt be elsőként a Népszava, hogy több mint 1,2 milliárd forint rendkívüli támogatást osztott szét a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium az önkormányzatok között. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter és Kármán András pénzügyminiszter közös döntése alapján összesen 314 település részesült a vissza nem térítendő forrásokból a kormány honlapjára feltöltött dokumentum szerint.)

A nagykanizsai Csónakázó-tó és környéke

– Sok önkormányzat került mára önhibáján kívül nehéz fizetési helyzetbe, vagy az előző kormány büntetőpolitikája miatt, vagy pedig azért, mert például a szolidaritási hozzájárulást számító képlet nem tudja figyelembe venni az egyes települések gazdasági vagy méretbeli sajátosságait – mondta megkeresésünkre Horváth Jácint, Nagykanizsa polgármestere –, így már az ez évi költségvetést érintően szükséges lenne az egyeztetés. Mivel a kormány az ősszel jelentős mértékben módosítani szeretné a 2026-os büdzsét, ezért a jelenlegi előkészítő szakaszban kiemelten sürgős lenne az egyeztetés.

A kanizsai településvezető szerint jelenleg a jelentős elvonások miatt szinte csak a működésre jut elfogadható mértékű forrás, emiatt azokat a fontos, saját erős fejlesztéseket sem tudják megvalósítani, melyek a település működési feltételeinek a javítását szolgálnák, mint az út- és járdafelújítások, gyalogátkelőhelyek, parkolók létesítése, épületek felújítása, a csapadékvíz-elvezetés megoldása.

– Az év második felére a működési oldal finanszírozása megoldott – folytatta Horváth Jácint –, de az említett fejlesztésekre nem jut forrás, ezért a város ingatlanok értékesítéséből próbál addicionális bevételekhez jutni. A felelős tervezés miatt az idén még nem kell intézményeket, létesítményeket bezárnunk, vagy dolgozókat elbocsátanunk, s az önként vállalt feladatainkat, szociális szolgáltatásainkat is tudjuk finanszírozni, de a 2027-es költségvetés tervezésekor jelentős nehézségek adódhatnak, amennyiben nem változik az állami központi finanszírozás rendszere, emiatt is nagyon sürgős és fontos lenne az egyeztetés a kormánnyal.

Pintér Bence, Győr polgármestere már korábban is többször jelezte: a kormányzati elvonások miatt továbbra is nehéz helyzetben van a városa.

– A legnagyobb és legsürgetőbb probléma az önkormányzati Győr Projekt Kft. portfóliójába tartozó sport- és kulturális létesítmények kapcsán merült fel, ugyanis veszélybe került a nyitvatartásuk – állította a kisalföldi városvezető. – Az elmúlt időszakban több kormányzati tárgyalást is kezdeményeztem már ebben az ügyben, ezzel párhuzamosan a kft. vezetésével költségcsökkentésbe kezdtünk a cégnél, több száz millió forintot takarítottunk meg. Eljutottunk azonban arra a pontra, hogy időigényesebb átvilágítás, illetve nagyszabású átszervezések nélkül jelentősen több költséget nem tudunk csökkenteni. Ezek után azt javasoltam a közgyűlésben, hogy negyedmilliárd forintot, ebből 220 milliót a költségvetési tartalékunkból csoportosítsunk át, így a Győr Projekt fenn tudja tartani a győriek sportolási lehetőségeit. Ez persze nem jó megoldás, de a jelenlegi pénzügyi helyzetünkben két rossz közül kellett választanunk: vagy bezárnak a sportlétesítmények, vagy hozzányúlunk a tartalékhoz. Sajnos az újonnan felállt kormánytól eddig semmilyen garanciát nem kaptunk arra vonatkozóan, hogy a Fidesz által elindított sarcpolitikán érdemben változtatni szeretne, pedig Győrnek 6,5 milliárdot kell még befizetnie az idén a hatályos törvények alapján az államnak, miközben szolidaritásra a mi költségvetésünknek lenne szüksége.

A győri polgármester megjegyezte: ha ez az összeg náluk maradhatna, elkezdhetnék az egyik idősotthon felújításának első ütemét, kétmilliárdot fordíthatnának belőle járda- és útfelújítási programra, 500 milliót különíthetnének el új EU-s pályázatok elkészítésére, és elkezdhetnék visszatölteni az elfolyt lakáskasszát, első lépésben 1 milliárd forinttal.

Győr, városháza

– Ráadásul ha Győr visszakaphatná azokat a tízmilliárdokat, amiket évente elvon az állam, akkor elkezdhetnénk aluljárók kiépítését, a hidak rekonstrukcióját, a szociális támogatások megduplázását, az óvodák és bölcsődék, szociális intézmények felújítását, a háziorvosi életpályamodell elindítását – sorolta Pintér Bence. – Amikor a Tisza-kormány és Győr képviselői időt és türelmet kérnek a várostól a helyzet megoldására, akkor érdemes figyelembe venniük azt is, hogy az állami sarcok változatlan fenntartásának már most gyakorlati hátrányai vannak. Ezért nyújtottam be ismét a közgyűlésen azt az előterjesztésemet, mely szerint az önkormányzat éljen az Alaptörvényben rögzített felterjesztési jogával, s javasolja a kormánynak és az Országgyűlésnek a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi formájának megszüntetését, teljes körű átdolgozását. A megszavazott felterjesztést július elején elküldtük a kormánynak.

Nemény András szombathelyi polgármester szerint is azért fontos a mihamarabbi egyeztetés a kormány és a települések között, mert erre az évre több önkormányzat is nehéz helyzetbe került.

– Számunkra jelen pillanatban a működés finanszírozása is nehézséget okoz, még az úthibák miatti balesetveszély elhárítására is kevés forrás jut – állította, hozzátéve: amennyiben az iparűzésiadó-bevételek nem a tervezetteknek megfelelően alakulnak, akkor nem lesz biztosított a költségvetésük. – Ha nem lesz a közeli jövőben érdemi egyeztetés, még kevesebb forrás jut majd működésre, a szolgáltatásainkat pedig nem vagy nem a megfelelő formában tudjuk majd ellátni.

Szombathely családi házas övezet. (Az Olad-városrészben egészségkárosító azbeszt jelent meg)

Már nagyon időszerűnek tartaná az egyeztetések megkezdését Lengyel Róbert, Siófok polgármestere is, aki szerint ugyan városának a költségvetése egyelőre stabilnak mondható, ám akadnak olyan feladatok, melyeket a kormány segítsége nélkül egyszerűen nem tudnak megoldani. Ilyen többek között az állami főútvonalak rendbetétele, a rendőrség létszámának feltöltése, a várólisták csökkentése, a kórházi létszámhiány kezelése, illetve a pályázati forrásokhoz jutás a tervezett-szükségszerű fejlesztésekhez.

– Az önkormányzatok túlnyomó többsége pénzügyileg kiszolgáltatott helyzetben van, ami az előző kormányzati időszakban hozott, a gazdasági mozgásteret szűkítő döntések következménye – válaszolta a Népszavának a fideszes vezetésű debreceni polgármesteri hivatal.

A szolidaritási hozzájárulás, a Versenyképes járások programja, a gépjárműadó évekkel ezelőtti elvonása mára az önkormányzati vagyon feléléséhez és gazdasági instabilitáshoz vezetett. Ha a 2014-ben elindított helyi gazdaságalapú városfejlesztésüknek nem lennének ma meg a kézzelfogható eredményei, akkor Debrecen a jelenlegi pénzügyi keretek között nem lenne képes finanszírozni a kiadásait. Tekintettel azonban a saját bevételek – elmúlt években bekövetkezett – jelentős növekedésére, az önkormányzat 2026. második félévi költségvetése, a város működtetése biztosított – jelezték. Ugyanakkor azt tapasztalják, hogy az idén a gazdaság teljesítményének növekedése elmarad a várakozásoktól, ami annak tükrében is érdekes – különösen Debrecenben –, hogy a beinduló nagy üzemek sem képesek teljes egészében kompenzálni a gazdaság bizonyos szektorainak a visszaesését. Ez azt eredményezi, hogy a második fél évben felül kell vizsgálni a kiadási költségeket, és egy szigorúbb gazdálkodásra szükséges áttérni.

– Ennek tükrében különösen fájó, hogy Debrecen 2026-ban a saját bevételeiből 12 milliárd forintot fizet be a központi költségvetésbe szolidaritási hozzájárulás címén – érveltek. Hozzátették: a kormánynak már dolgoznia kell a 2027-es központi költségvetésen, de semmilyen érdemi egyeztetés nem zajlik az önkormányzati finanszírozás reformjáról az önkormányzatok és a kormányzat között. Ha nincs változás az elvonások terén, és a normatív finanszírozás is csak az elmúlt évek léptékében növekszik, akkor ez rendkívül komoly működési problémákhoz vezet a településeknél. Nehézséget okozhat a közösségi közlekedés finanszírozásában, a városüzemeltetésben, a közétkeztetésben, az intézményi finanszírozásban, érintettek lehetnek városi rendezvények, színházak, az önkormányzati fejlesztések elmaradásáról nem is beszélve. Épp ezért elengedhetetlennek tartják, hogy haladéktalanul elkezdődjenek az érdemi tárgyalások a kormánnyal az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének helyreállításáról.

Polgár önkormányzata három fejlesztésre kért – az országgyűlési képviselőt is bevonva – sürgős segítséget, kormányzati támogatást. Az egyik a bölcsőde kapacitásbővítése, egy zöldmezős beruházás, amelyhez 420 millió forint támogatást nyújtott a kormány, ugyanakkor a finanszírozási szerződés megkötésére még a mai napig nem került sor.

– A bölcsődei ellátás a település egyik legfeszítőbb problémája, hiszen csak egy csoportot, 15 főt tudnak fogadni – hallottuk Tóth Józseftől, a hajdú-bihari település polgármesterétől. Ugyancsak elindítanák a Polgár és térsége szociális intézményfejlesztési programot, melynek keretében komplex idősgondozási folyamat jöhetne létre otthon ápolási, nappali ellátási és bentlakásos szociális otthoni szolgáltatásokkal. E beruházás megvalósításához 900 millió forint kellene. Barnamezős beruházással elstartolna az önkormányzati bérlakásprogram keretében tíz, egyenként 40-45 négyzetméteres bér-, illetve szolgálati lakás építése: a tervek rendelkezésre állnak, a megvalósítás forrásszükséglete a tervezői becslés alapján 500 millió forint, amelyhez várják a kormány lakástámogatási programjának megismerését. A polgármester hozzátette: az önkormányzat költségvetése jelenleg stabil, de ennek ára az önként vállalt önkormányzati feladatok átrendezése, a városüzemeltetés kiadásainak csökkentése és az önkormányzat fejlesztési döntéseinek átütemezése. Nagy kihívást jelent a humánerőforrás-gazdálkodás, különösen a magasan képzett közigazgatási szakemberek megtartása és a városüzemeltetés területén kiöregedő, szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező munkaerő pótlása.

– Az elmúlt hetekben több kormányzati egyeztetést kezdeményeztem, ahol bemutattam Miskolc fejlesztési terveit és a várost érintő legfontosabb projekteket. Találkoztam például Kereki Judit kora gyermekkori jóllétért felelős államtitkárral, Porpáczy Krisztina alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkárral, s folyamatosan egyeztetek a térség országgyűlési képviselőivel, Czipa Andrással és Juhász Rolanddal is. Minden ajtón bekopogok, amely mögött Miskolc számára lehetőség nyílik – közölte Tóth-Szántai József, Miskolc civil színekben, Fidesz-támogatással megválasztott polgármestere.

Szavai szerint vannak olyan ügyek, amelyek meghaladják egy önkormányzat lehetőségeit: ilyen például a közösségi közlekedés finanszírozása, amely minden nagyváros számára komoly kihívás. Felelős gazdálkodást folytatnak, ennek köszönhetően a második fél évben is biztosított a város működése. Azonban egy város költségvetésének nemcsak a működésről kell szólnia, hanem a fejlődésről is, ehhez pedig kiszámítható finanszírozási környezetre és folyamatos egyeztetésekre van szükség. Ahogy fogalmazott, a miskolciakat nem az érdekli, hogy ki mondja ki az igent, az érdekli őket, hogy elkészül-e az út, jár-e a villamos, működik-e az óvoda, fejlődik-e a város.

– Az önkormányzati finanszírozási rendszerről szóló érdemi egyeztetéseket rendkívül sürgősnek tartom, mivel a 2027-es költségvetés tervezését hamarosan el kell kezdeni. Ehhez tudnunk kell, milyen finanszírozásra számíthatnak az önkormányzatok a következő években – mondta a Népszavának Vágner Ákos, Eger fideszes polgármestere. – A 2026-os költségvetésünk jelenleg stabil, elsősorban azért, mert tavaly a kormány kétmilliárd forintos működési támogatást biztosított a városnak, ám arra utaló jel egyelőre nincs, hogy jövőre is számíthatunk hasonló összegre. Ha nem kapunk segítséget, legalább ekkora hiány keletkezhet a 2027-es költségvetésben, ami önmagában is komoly működési kihívás – fogalmazott. – Épp ezért a finanszírozási rendszer újragondolása most már nem csak az önként vállalt feladatokról szól. Eger éves helyi adóbevétele nagyjából 7 milliárd forint. Ebből az intézményrendszer önkormányzati finanszírozási igénye közel 4,9 milliárd forint, az egyéb önkormányzati feladatoké, mint a közösségi közlekedés, a közvilágítás, a szolidaritási hozzájárulás és hasonlók, további 3,3 milliárd forint. Emellett számos olyan jelentős költséget eredményező feladattal kell szembesülnünk, amely az elmúlt évek, bizonyos esetekben évtizedek elmaradt karbantartási munkáiból következik. A saját bevételek tehát összességében a jelenlegi feladatellátás önkormányzati részét sem fedezik. A kormánnyal kötendő, kiszámítható, hosszú távú megállapodás nélkül nemcsak az önként vállalt feladatok kerülhetnek veszélybe, de további szerkezeti átalakításokra, az intézményrendszer újabb racionalizálására is szükség lehet a kötelező feladatok biztonságos ellátásához – vetítette előre a egri polgármester.

– A Tisza-kormány választási programjában jelentősen át kívánta alakítani az önkormányzati rendszert, és vállalta, hogy „az állam az önkormányzatok stabil, átlátható és szakmai alapokon működő partnere lesz”, s „valódi társadalmi egyeztetést vezetnek be a településeket érintő nagyobb döntéseknél”. Hát ez egyelőre egyáltalán nem látszik, a felajánlott együttműködésekkel sem kívánt eddig élni a kormány – mondta a Népszavának Csach Gábor, Balassagyarmat polgármestere.

Szavai szerint a Versenyképes járások program (VJP) átalakításának ígérete, illetve az ehhez kapcsolódó TFA pénzek egyelőre felfüggesztett elvonása terén sürgető a határidő. – Mivel a szolidaritási hozzájárulásról a kormány kijelentette, hogy 2026-ban nincs mód a változtatásra, az egész VJP eltörlése mind a központi költségvetésnek, mind a TFA-val érintett településeknek könnyebbséget jelentene – nekünk Balassagyarmaton 59 millió forint pluszt csak az első fél évben – tette hozzá. Ők takarékosan gazdálkodnak, s szerencsére az idén is növekszik az iparűzésiadó-bevételük, amiből „tömögetni” tudják elsősorban a óvodáknál, a bölcsődéknél és a hivatali feladatoknál keletkező hiányt, továbbá veszteséges szolgáltatásaik, mint például a tömegközlekedés vagy a strandüzemeltetés költségeit. A második fél évben is e szerint működnek, ezért ha az őszi HIPA-bevételek rendben teljesülnek, akkor az idei évük még szegényesen, de finanszírozható – mondta.

– Ha nem lesz a közeli jövőben egy érdemi egyeztetésnek finanszírozási eredménye, akkor feléljük a takarékosan kuporgatott tartalékainkat, elfogy az értékesíthető vagyonunk, tovább csökkennek az önerős fejlesztések és karbantartások. A nadrágszíj-húzogatás nálunk is a szolgáltatásaink és a városi infrastruktúra színvonalának a romlásában nyilvánul meg. Pedig semmi értelme az önkormányzatok szorongatásának, mert az egész szektor tekintetében a végén mindig az államnak kell kifizetnie a csődbe zuhanó települések kifizetetlen számláit: 2014-ben ez 1400 milliárdba került. Természetesen türelmesek vagyunk, hiszen az új kormány még száznapos sincs. De nekik is sokkal könnyebb lenne párbeszédet folytatni, ha már a választási programjukban olyan országot ígértek, „ahol az állam és az önkormányzatok nem vetélkednek, hanem együtt dolgoznak – az emberekért” – mondta Csach Gábor.

– Az ellátandó feladataink rendkívüli módon alulfinanszírozottak a kormány részéről. A Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül polgármester kollégáimmal egy komplett javaslatcsomagot állítottunk össze még a tavalyi esztendőben. Ebben az önként vállalt és a kötelezően ellátandó feladatok újraelosztásáról, ezek finanszírozásáról, a hatáskörök kiszélesítéséről, valamint a szolidaritási hozzájárulás mértékéről is szó esett. Az előző kormány nyitott volt a változtatásokra, meg is kezdtük az egyeztetéseket. Az új kormánynak is megküldtük a javaslatainkat, választ azonban még nem kaptunk, de bízunk benne, hogy folytatni tudjuk az egyeztetéseket – közölte a Népszavával Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere. Szavai szerint a költségvetésük, amelyet 2026 végéig fogadtak el, biztos és stabil lábakon áll.

Az önkormányzati érdekszövetségek jelenleg egy közös problématérképet rajzolnak azokról a gondokról, amikre egyeztetést követően rövid távon megoldást keresnek a kormánnyal. Ezen belül külön akad néhány terület, amelynek a rendezése már a folyó évi költségvetési időszakban fontos. Vannak települések, ahol jelenleg is működési gondok ráncolják a homlokokat. A legsanyarúbb körülmények között lévők a rendkívüli önkormányzati támogatási kérelmük (reki) kedvező elbírálását várják. Magyar falu programos és vidékfejlesztési programos pályázatok döntésére várnak többen, hogy minél kisebb költségnövekedés mellett kezdhessék a beruházásokat – összegzett Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke, Szentkirály polgármestere. Szavai szerint nagyon változatos a kép, ha azt nézzük, mennyire biztosított az önkormányzatok költségvetése a második fél évre. – Ahol van iparűzésiadó-bevétel, ott adódhat lehetőség önállóbb gazdálkodásra, ez viszont az elvonások és a különféle állami támogatások, pályázati pénzek megállapításánál alkalmazott adóerő-képesség figyelembevétele miatt igen visszafogott. Többségben vannak azok a települések, ahol csak a legszükségesebb feladatok elvégzésére futja, jelentős számú településen viszont a máról holnapra élés zajlik.

A hazai gazdaság harmadát előállító 25 vidéki nagyvárost, csaknem kétmillió embert képviselő Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) júniusban juttatta el az önkormányzatok működését érintő jogalkotási és jogszabály-módosítási javaslatait Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszternek.

A szakmai anyagban kezdeményezték, hogy minden, az önkormányzatokat érintő kérdésben – a döntés meghozatala előtt – kerüljön sor érdemi egyeztetésre az MJVSZ-szel. A szövetség kijelentette: meg kell erősíteni az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, s alkotmányos szintre kell emelni a szubszidiaritás elvét, vagyis közfeladatok csak akkor kerülhessenek magasabb szintre, ha ott bizonyíthatóan hatékonyabban és eredményesebben láthatók el. Az önkormányzatok forrásait, vagyonát és hatásköreit érintő döntéseket kizárólag normál jogalkotással lehessen meghozni, s vissza kell adni a településeknek azokat a feladatokat, melyeket hatékonyabban tudnak ellátni, mint a kormányzat, s érdemi beleszólási lehetőséget kellene kapniuk azoknál a közszolgáltatásoknál is, melyek tartósan állami fenntartásban maradnak. Az MJVSZ azt is szeretné megtudni, hogy a kormány mely területeken kívánja jobban bevonni a feladatellátásba az önkormányzatokat, s melyekben akarja növelni hatásköreiket, kiterjeszti-e intézményfenntartói feladataikat olyan területekre, ahol azokat ma elsősorban az állam látja el; ehhez persze a finanszírozást is meg kell teremteni. Az MJVSZ szakpolitikai javaslatokat dolgozott ki többek között az önkormányzati feladatok áttekintésére, a települések pénzügyi függetlenségének megerősítésére, a szolidaritási hozzájárulás megszüntetésére vagy annak jelentős csökkentésére, s kész haladéktalanul megkezdeni az érdemi egyeztetéseket a kormánnyal, bizonyos kérdésekben ráadásul gyors, az idei évet is érintő döntésekre is szükség van az önkormányzatok működőképességének megőrzése érdekében.

„Keresztény emberként tartózkodnunk kell attól, hogy embertársainkat elítéljük, vagy méltóságukat, hitüket, jó szándékukat megkérdőjelezzük” – szögezte le Süllei László, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye általános érseki helynöke.