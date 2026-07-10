Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye engedélye nélkül szólalt fel a fideszes tüntetésen Osztie Zoltán

tüntetés;katolikus egyház;Osztie Zoltán;Esztergom-Budapesti Főegyházmegye;

2026-07-10 10:50:00 CEST

„Keresztény emberként tartózkodnunk kell attól, hogy embertársainkat elítéljük, vagy méltóságukat, hitüket, jó szándékukat megkérdőjelezzük” – szögezte le Süllei László, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye általános érseki helynöke.

„Ezúton tájékoztatom a kedves Paptestvéreket, hogy Osztie Zoltán atya a mai politikai rendezvényen nem a Főegyházmegye megbízásából és engedélyével nyilatkozott, hanem saját jogán” – szögezte le a főegyházmegye papjait tájékoztató levelében Süllei László, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye általános érseki helynöke csütörtökön.

Az említett plébános, Osztie Zoltán közismerten rajong Orbán Viktorért, rendszeresen érte tart misét és tegnap a Fidesz tüntetésén is felszólalt, amit a 17. Alaptörvény-módosítás és Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tartottak. Osztie Zoltán beszédében indításképp azt állította, hogy Magyar Péter szerint a fideszesek aljas mocskos senkik és hazaárulók, ezzel szemben ők „a szeretet birodalmát és légkörét” valósítják meg (e gondolatában Havasi Bertalan körülbelül egy perccel korábban elhangzott fenyegetése sem zavarta össze – a szerk.). Majd közölte, Orbán Viktorért és Magyar Péter „megtéréséért” imádkoznak – amely mondatnak meglehetősen furcsa színezetet adott a tény, hogy a miniszterelnök egyébként Osztie Zoltánhoz hasonlóan katolikus vallású. A plébános beszélt még a háttérhatalom és a BlackRock befektetési alap erejéről, a kommunista és fasiszta terror módszereiről és a szerinte a Tisza által az „embergyűlölet” nevében megrendezett Pride-ról.

A beszédtől a jelek szerint az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye is igyekszik elhatárolni magát, Süllei László a Telexhez eljutott levelében figyelmeztette a papokat, hogy nem a politikai szerepvállalás a küldetésük, hanem a rájuk bízott közösségek szolgálata és az evangélium hirdetése. „Korunk közélete különösen megosztott. A politikai véleménykülönbségek sok családban, közösségben és emberi kapcsolatban okoznak fájdalmat” – jelezte az egyébként a Mátyás-templom plébánosaként is szolgáló érseki helynök.

„Keresztény emberként tartózkodnunk kell attól, hogy embertársainkat elítéljük, vagy méltóságukat, hitüket, jó szándékukat megkérdőjelezzük” – szögezte le Süllei László, hangsúlyozva azt is, hogy mindannyian rászorulunk Isten irgalmára. „Az evangélium radikalizmusa éppen az az erő, amely megadja az Egyháznak azt az irányt, amely a mai kifinomult politikai utak zsákutcáitól megmentenek bennünket, mert nincs az a politikai hatalom, amely fontosabb lehetne az ember személyes méltóságánál és szabadságánál, melyet Krisztusnak az Egyházra bízott evangéliuma mutat meg számunkra” – zárta levelét az érseki helynök.