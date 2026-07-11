Fidesz;Orbán Viktor;

2026-07-11 06:00:00 CEST

Hosszú időbe telt, de megérte, összejött! Orbán Viktor feltalálta a világ első távműködtetésű pártját. Nem vettük észre annyi éven át a nagy tervet.

A dolog azzal indult, amikor 2006-ban az Astoriánál a gyújtó beszéde után Orbán gyorsan lelécelt a helyszínről, hogy otthonról, fotelből nézhesse meg, ahogy a híveit megruházzák a rendőrök, majd a kivert fogú hívekkel megünnepeltette magát, az utcai harcost.

Aztán tovább ment a kondicionálás.

Éveken át egyre inkább zárt vadaskerti safe space-ekből hirdette az igét négy réteg vaskordon, egy réteg Valton, plusz öltöny alá húzott golyóálló mellény mögül, szigorúan csak a szeánszok csúcspontjára koreografált megjelenéssel, ahol rituálisan ledöfte a barlang falára felskiccelt mitológiai vadállatokat: libsik, Soros, migráns.

Aztán az áprilisi zakó után a Bálnában már csak egy pár perces szenvtelen kommünikével tudta le a modern kori politikatörténet legnagyobb vereségét: ez van, véreim, előfordul, akkor jóccakát mindenkinek – majd átfordult a másik oldalára.

Akkor még mindenki azt hitte – én is, balga –, hogy a fideszes kétharmad látványos összeomlása egy vereség. Holott egy lótúrót! A valóságban Orbán egy ördögi trükkel lerobbantotta a még úgy-ahogy, félig-negyedig racionálisabb követőit is.

Innentől jöhet az édes élet. Kormányozni már falból sem kell, maradtak a totális agyhalott, szektás rajongók, akik tényleg az Úr sátán felett aratott végső győzelmének élik meg, ha az ő utolsó fityingjeikből a tv-prédikátoruk egy luxusmagánjeten röpdös Malibu és Las Vegas között.

Ha úgy tetszik, az egész StopÖnkény kampány egy teszt volt, hogy működik-e az indukált agyhalál és a nemzeti zombilét. Igen, igen, működik.

Orbán kapásból aranylövést adott be népének a húsevő Krokodil drogból: a kötcsei nemzeti erőtér félfasiszta bajnoka, a másfél évtizeden át Rózsi-szerelemvonaton zakatoló kolbász-Mussolinije „a jogállam megvédését” tűzte a zászlóra, a nemzet mártírja szerepét a YouTube-on hülyeségeket beszélő Szakács István megafonos propagandista kapta, akit speciel a Fidesz 2017-es Btk.-szigorítása miatt vittek el a rendőrök, a fő forradalmárét pedig Áder János, akinek a beszédeit lassan az amerikai büntetés-végrehajtásban alkalmazzák – az elítélt hasonló gyorsasággal esik tőle kómába, mint a nátrium-pentotáltól.

Ha hozzávesszük, hogy a 2-3 ezer kisnyugdíjasnak sikerült a nyári hőhullám idejére a Várhegy tetejére szervezni a forradalmat, érdemi hangosítás, kivetítő nélkül, úgy, hogy a színpadtól távolabb a fiatal demokrata kisöregek zöme végig Magyar Péter arcát nézhette egy molinón, azét a Magyar Péterét, aki diktatúrát, méghozzá rákosista rezsimet épít – csak emlékeztetőül, akinek régen volt a töriérettségi: Rákosi egyenlő nagyjából félezer koncepciós perben kivégzett ember, több tízezer bebörtönzött, munkatáborba zárt, internált áldozat –, mindezt úgy, hogy a nemzet ilyen végveszélyében a nemzeti ellenállás vezére végül otthon maradt focimeccset nézni (esetleg a reklámszünetben átkapcsolt, hogy hol tart a Várba összetrombitált Mentális éhezők viadala): nos, nem marad más hátra, csak az elismerő csettintés.

A Fidesz innentől kábé olyan, mint egy internetes piramisjáték bekapcsolva hagyott szervere. Lehet, hogy a szélhámos vezetők már rég leléptek vagy előzetesben ülnek, ám a szerverre folyamatosan érkezik a pénz, jellemzően harmadik világbeli nyomortanyákról.

Ha Orbán megússza a börtönt – a jelenlegi ügyészség mellett van rá esély –, az egykorvolt (két hónapja amúgy) állampárt maradék híveiből amolyan jobboldal Thürmer Gyulájaként még fényesen meg tud élni. Számára innentől a párt annál jobb, minél gagyibb. Ahogy a Fásy Mulatóba is életveszélyes lenne beterelni egy klasszikus zongoravirtuózt, úgy a csirke far-hát üzeműre állított Fideszben sem szabad tehetséges politikust pódiumra engedni.

Mit lehet még mondani? Mondani mondjuk már semmit, legfeljebb csujjogatni, például: lila lett a paradicsom, nem sárga /előremegyünk, nem hátra / Győzikét a kormányba.